Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, прибыл в Брюссель, где лидеры государств Европейского Союза должны принять решение о финансовой поддержке Украины.
Об этом сообщил его советник Дмитрий Литвин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ожидается, что в этот день на заседании Европейского совета лидеры стран ЕС примут окончательное решение о так называемом "репарационном займе" для Украины.
"Приземлились", - сообщил Литвин.
Что предшествовало?
- 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидалось, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.
- 17 декабря стало известно, что президент лично посетит саммит Европейского совета в Брюсселе, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного займа" Украине за счет замороженных российских активов.
