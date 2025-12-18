Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, прибыл в Брюссель, где лидеры государств Европейского Союза должны принять решение о финансовой поддержке Украины.

Об этом сообщил его советник Дмитрий Литвин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ожидается, что в этот день на заседании Европейского совета лидеры стран ЕС примут окончательное решение о так называемом "репарационном займе" для Украины.

"Приземлились", - сообщил Литвин.

Что предшествовало?

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидалось, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.

17 декабря стало известно, что президент лично посетит саммит Европейского совета в Брюсселе, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного займа" Украине за счет замороженных российских активов.

