Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Брюсселя, де лідери держав Європейського Союзу мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України.
Про це повідомив його радник Дмитро Литвин, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Очікується, що цього дня на засіданні Європейської ради лідери країн ЄС ухвалять остаточне рішення щодо так званої "репараційної позики" для України.
"Приземлилися", - повідомив Литвин.
Що передувало?
- 16 грудня, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь в обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, однак очікувалося, що він долучиться до дискусії у форматі відеозв’язку.
- 17 грудня стало відомо, що президент особисто відвідає саміт Європейської ради в Брюсселі, де одним із ключових питань стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених російських активів.
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