Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Брюсселя, де лідери держав Європейського Союзу мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України.

Про це повідомив його радник Дмитро Литвин, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Очікується, що цього дня на засіданні Європейської ради лідери країн ЄС ухвалять остаточне рішення щодо так званої "репараційної позики" для України.

"Приземлилися", - повідомив Литвин.

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Що передувало?

16 грудня, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь в обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, однак очікувалося, що він долучиться до дискусії у форматі відеозв’язку.

17 грудня стало відомо, що президент особисто відвідає саміт Європейської ради в Брюсселі, де одним із ключових питань стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених російських активів.

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