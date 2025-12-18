США запропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Це несправедливо, - Зеленський

США пропонували Україні використовувати окуповану ЗАЕС "на трьох" - США, Україна та РФ. Президент Зеленський вважає це несправедливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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"Це наша станція. Рускі вважають, що це їхня станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право.

США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати та в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох", - розповів президент.

За словами Зеленського, щодо цього довго дискутували.

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"Я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо. Тут питання не тільки в тому, що це наша станція, питань багато різних.

Не тільки електрика, не тільки гроші. Питання доступу до станції, питання в тому, що вона досі мілітаризована, що вона знаходиться в небезпечній ситуації. Там немає доступу води, електрики тощо.

Питання також в тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні пропрацювати там. Зараз невелика кількість людей, тому що станція не працює на 100%. А коли вона працюватиме, то там буде знаходитись більша команда українських спеціалістів. Де вони житимуть? Багато різних питань, які погоджувати треба з МАГАТЕ.

Питання, а хто буде зараз відновлювати станцію? Там великі гроші треба вкладати. Також ця станція пов'язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях, має бути дамба, які підірвали рускі. А хто за це платитиме зараз? Тобто питань більше, ніж відповідей", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

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