Американское управление украинскими АЭС
1 897 26

США предложили разделить ЗАЭС "на троих". Это несправедливо, - Зеленский

Совместное управление ЗАЭС: что говорит Зеленский?

США предлагали Украине использовать оккупированную ЗАЭС "на троих" — США, Украина и РФ. Президент Зеленский считает это несправедливым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"Это наша станция. Русские считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право.

США предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать и в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих", - рассказал президент.

По словам Зеленского, по этому поводу долго дискутировали.

"Я им сказал, что я считаю, что это несправедливо. Здесь вопрос не только в том, что это наша станция, вопросов много разных.

Не только электричество, не только деньги. Вопрос доступа к станции, вопрос в том, что она до сих пор милитаризирована, что она находится в опасной ситуации. Там нет доступа воды, электричества и т.д. 

Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают и должны проработать там. Сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на 100%. А когда она будет работать, то там будет находиться большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Много разных вопросов, которые нужно согласовывать с МАГАТЭ.

Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию? Там большие деньги нужно вкладывать. Также эта станция связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях, должна быть дамба, которую взорвали русские. А кто за это будет платить сейчас? То есть вопросов больше, чем ответов", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) россия (98426) США (28684) Запорожская АЭС (784)
Топ комментарии
+3
баригі срані з привозу й ти мають більше совісті
показать весь комментарий
18.12.2025 11:10 Ответить
+2
А ЄС? - шоб на чотирьох
показать весь комментарий
18.12.2025 11:12 Ответить
+2
Просрати станцію ні за х@р собачий, а тепер плакатися про несправедливість. Потужно
показать весь комментарий
18.12.2025 11:14 Ответить
Комментировать
баригі срані з привозу й ти мають більше совісті
показать весь комментарий
18.12.2025 11:10 Ответить
Їбать-копать, нах...
показать весь комментарий
18.12.2025 11:12 Ответить
А ЄС? - шоб на чотирьох
показать весь комментарий
18.12.2025 11:12 Ответить
Вони підповзуть пізніше
показать весь комментарий
18.12.2025 11:14 Ответить
то може ще й Китай та Індія
показать весь комментарий
18.12.2025 11:15 Ответить
команда Тампона пропонує легітимізувати захват ЗАЕС
показать весь комментарий
18.12.2025 11:13 Ответить
Трамп хоче заплатити пуцькіну за вбивства,згвалтування, викрадення дітей.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:13 Ответить
Просрати станцію ні за х@р собачий, а тепер плакатися про несправедливість. Потужно
показать весь комментарий
18.12.2025 11:14 Ответить
а ти її захищав?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:18 Ответить
А хто цікавиться? Підривник мостів через Чонгар?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:24 Ответить
І то правда… головне питання чому захисту не б ло і про*бали так легко
показать весь комментарий
18.12.2025 11:23 Ответить
Потрібно ділити на 5-х.. Ще має бути Європейський Союз, бо станція в Європі, та Китай, бо такі речі, не можливо вирішувати без Китаю, як нещодавно заявив товариш СІ.

А якщо серйозно, то з кожним днем все більше переконуюсь, що цей світ повністю @обнувся та приречений на повне знищення.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:14 Ответить
Ну чому ж..???люди роблять гроші ....
показать весь комментарий
18.12.2025 11:19 Ответить
ця адміністрація перетворює штати з тигра на звичайного шакала чи гієну...
показать весь комментарий
18.12.2025 11:16 Ответить
Та то не США предложили, то предложили барыги и жулики с паспортами США, нам надо просто напросто их пересидеть до парламентских выборов и мы это сделаем.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:18 Ответить
Трампону зовсім дах зірвало. Він такий самий злочинець як і *****.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:18 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ... найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все проср@в, здав, скасував, ще й від корита тепер не відтягнеш.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:19 Ответить
Помарадёрить на трьох - як в анекдоті.

- Ти в оргії братимеш участь?
- А хто ще буде?
- Твоя дружина
- Ні, не буду
- Ну тоді ми тебе викреслюємо!
показать весь комментарий
18.12.2025 11:25 Ответить
Продажний Зеленський виродок подарував москальським окупантам в 2022році - Запоріжську Атомну - а тепер каже - що це не справедливо.
Звичайно, що - несправедливо.
Але виходить так - всрався Зеленський - а прибирати і вичищати його лайно має за нього хтось інший - воістину кошерні манси.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:25 Ответить
Його як послухати, то це він наступає по всім фронтам. У путіна добровольців - 30 тис./міс. В тебе - 0. За тебе ніхто не хоче воювать, з твоєї армії люди біжать дивізіями.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:26 Ответить
Поки ділять ЗАЕС, Китай продавлює пітьму на передачу йому нафтових родовищ Далекого Сходу під контроль. Інформацію наводять інсайдери в уряді рф, знайомі з важкими переговорами із Пекіном.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:26 Ответить
Справедливо-це коли на місці Антоненка,чи Червінського буде.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:27 Ответить
Не погоджуватися з цими нахабними виогами-пропозиціями. І Трампон такий самий наш ворог, як і Х-уйло, усі теревені з ним приводять лише до ще одіозніших ультиматумів. Якщо через рік Трампон контролюватиме Конгрес, треба бути визнати перед самими собою, що не лише Трампон наш ворог, але й що він перетворив на ворога України і Європи усю свою країну.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:28 Ответить
Сусід приходить до сусіда:
- Ти не хочеш брату участь в тройнічку?
- А хто ще буде?
-Я і твоя дружина
-Ні,я проти
-Тоді ми тебе викреслюємо)
показать весь комментарий
18.12.2025 11:28 Ответить
Краще ту станцію зруйнувати щоб відновленню не підлягала. Інакше це буде ядерна бомба в самому центрі України з кнопкою в руках Х уйла. На яку він постійно буде жати коли Україна не захоче виконувати чергову його забагантку. А взагалі мене шокує ваш ідиотизм що ви вже ділите Україні і мрієте про ''мір'', коли Х у йло відкрито заявив що міру не буде поки Україна існуватиме. Єдине чого Х уйло хоче це за допомогою свого нового союзника Тромба захопити українські позиції на дамбасі шляхом ''переговорів'' так як силою в нього не виходить. А далі вже рашисти підуть по степам України колонами аж до самого Львова
показать весь комментарий
18.12.2025 11:28 Ответить
Дивний той Трамп. І чим тоді Трамп відрізняється від Путіна, Білий Дім від Кремля!? Прецеде́нт/ praecedens - той, що передує - в розумінні випадок / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F подія, що відбулися у минулому І СТАЄ ПРИКЛАДОМ / підставою для аналогічних дій у сьогоденні. Тобто поступати так само.

У нашому випадку агресор присвласнює чуже і для легалізації/узаконення ділиться ЗДОБИЧЧЮ* з США.

(Здобич - це те, що було добуто, захоплено або отримано в результаті полювання, бою, праці, з надр землі (наприклад, корисні копалини) або інших дій; також це може бути жертва (у полюванні) чи здобуток (у переносному значенні, як у фільмах чи книгах). Це слово означає результат зусиль для отримання чогось цінного.)
показать весь комментарий
18.12.2025 11:33 Ответить
 
 