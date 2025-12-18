США предложили разделить ЗАЭС "на троих". Это несправедливо, - Зеленский

США предлагали Украине использовать оккупированную ЗАЭС "на троих" — США, Украина и РФ. Президент Зеленский считает это несправедливым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это наша станция. Русские считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право.

США предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать и в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих", - рассказал президент.

По словам Зеленского, по этому поводу долго дискутировали.

Читайте также: Зеленский: Без согласования "репарационного займа" у Путина растет соблазн захватить Украину

"Я им сказал, что я считаю, что это несправедливо. Здесь вопрос не только в том, что это наша станция, вопросов много разных.

Не только электричество, не только деньги. Вопрос доступа к станции, вопрос в том, что она до сих пор милитаризирована, что она находится в опасной ситуации. Там нет доступа воды, электричества и т.д.

Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают и должны проработать там. Сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на 100%. А когда она будет работать, то там будет находиться большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Много разных вопросов, которые нужно согласовывать с МАГАТЭ.

Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию? Там большие деньги нужно вкладывать. Также эта станция связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях, должна быть дамба, которую взорвали русские. А кто за это будет платить сейчас? То есть вопросов больше, чем ответов", - подытожил он.

Также читайте: Идея обмена ВОТ Донетчины и ЗАЭС, которую предлагали партнеры, не рассматривается, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Читайте также: Запорожская АЭС получила резервное питание впервые за полгода, - МАГАТЭ