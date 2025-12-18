США предложили разделить ЗАЭС "на троих". Это несправедливо, - Зеленский
США предлагали Украине использовать оккупированную ЗАЭС "на троих" — США, Украина и РФ. Президент Зеленский считает это несправедливым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
"Это наша станция. Русские считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право.
США предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать и в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих", - рассказал президент.
По словам Зеленского, по этому поводу долго дискутировали.
"Я им сказал, что я считаю, что это несправедливо. Здесь вопрос не только в том, что это наша станция, вопросов много разных.
Не только электричество, не только деньги. Вопрос доступа к станции, вопрос в том, что она до сих пор милитаризирована, что она находится в опасной ситуации. Там нет доступа воды, электричества и т.д.
Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают и должны проработать там. Сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на 100%. А когда она будет работать, то там будет находиться большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Много разных вопросов, которые нужно согласовывать с МАГАТЭ.
Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию? Там большие деньги нужно вкладывать. Также эта станция связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях, должна быть дамба, которую взорвали русские. А кто за это будет платить сейчас? То есть вопросов больше, чем ответов", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо серйозно, то з кожним днем все більше переконуюсь, що цей світ повністю @обнувся та приречений на повне знищення.
Все проср@в, здав, скасував, ще й від корита тепер не відтягнеш.
- Ти в оргії братимеш участь?
- А хто ще буде?
- Твоя дружина
- Ні, не буду
- Ну тоді ми тебе викреслюємо!
Звичайно, що - несправедливо.
Але виходить так - всрався Зеленський - а прибирати і вичищати його лайно має за нього хтось інший - воістину кошерні манси.
- Ти не хочеш брату участь в тройнічку?
- А хто ще буде?
-Я і твоя дружина
-Ні,я проти
-Тоді ми тебе викреслюємо)
У нашому випадку агресор присвласнює чуже і для легалізації/узаконення ділиться ЗДОБИЧЧЮ* з США.
(Здобич - це те, що було добуто, захоплено або отримано в результаті полювання, бою, праці, з надр землі (наприклад, корисні копалини) або інших дій; також це може бути жертва (у полюванні) чи здобуток (у переносному значенні, як у фільмах чи книгах). Це слово означає результат зусиль для отримання чогось цінного.)