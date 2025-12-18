США ищут компромисс относительно Донбасса, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ищут компромиссный вариант для Украины и РФ относительно Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Мы все знаем позицию России. Они хотят тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы уходили с Донбасса. Это была их позиция.

Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги. И США ищут компромисс по обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантий безопасности, договора о восстановлении, всех документов и возможных шагов", - рассказал он.

По словам Зеленского, команда Украины в пятницу-субботу будет в США.

"Она уже в пути в США. И там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать, может быть, будут европейцы", - добавил глава государства.

Читайте: США предложили разделить ЗАЭС "на троих". Это несправедливо, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас