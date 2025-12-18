США ищут компромисс относительно Донбасса, - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ищут компромиссный вариант для Украины и РФ относительно Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам.
Что известно
"Мы все знаем позицию России. Они хотят тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы уходили с Донбасса. Это была их позиция.
Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги. И США ищут компромисс по обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантий безопасности, договора о восстановлении, всех документов и возможных шагов", - рассказал он.
По словам Зеленского, команда Украины в пятницу-субботу будет в США.
"Она уже в пути в США. И там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать, может быть, будут европейцы", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса во время переговоров относительно мирного плана.
- По словам Зеленского, Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
- По данным СМИ, последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.
- У Путина говорят, что Россия может вывести войска с Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия.
- Axios пишет, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода с Донбасса.
Порошенко сам знайшов компроміс і уникнув повномасштабки,а цей-вже інші країни шукають компромісу,а він лише,як статичний споглядач,та і позаду себе залишає руїни.