Новости Территориальные уступки
570 9

США ищут компромисс относительно Донбасса, - Зеленский

Что будет с Донбассом? Зеленский заявил, что США ищут компромисс

Президент Зеленский заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ищут компромиссный вариант для Украины и РФ относительно Донбасса. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам.

Что известно

"Мы все знаем позицию России. Они хотят тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы уходили с Донбасса. Это была их позиция.

Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги. И США ищут компромисс по обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантий безопасности, договора о восстановлении, всех документов и возможных шагов", - рассказал он.

По словам Зеленского, команда Украины в пятницу-субботу будет в США.

"Она уже в пути в США. И там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать, может быть, будут европейцы", - добавил глава государства.

Читайте: США предложили разделить ЗАЭС "на троих". Это несправедливо, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) США (28684) Донбасс (26990)
США потрібно шукати мізкі та совість
18.12.2025 11:19 Ответить
Трамп же казав - вільна економічна зона а кацапи добавили - з нашим ФСБ - отакі шукачі
18.12.2025 11:21 Ответить
Весь текст проєкту рамкової угоди - в студію!
18.12.2025 11:22 Ответить
Компроміс як дві гієни будуть ділити український дамбас? Ти ідіот? Ти думаєш ти для тих гієн партнер? Згадався анекдот, як заяць і вовки ділили бізнес. В результаті в процесі дєлєжа заяця зжерли а його кості зібрали і поховали і на пам'ятнику написали ''від партнерів по бізнесу''
18.12.2025 11:23 Ответить
От тобі і Мінські.
Порошенко сам знайшов компроміс і уникнув повномасштабки,а цей-вже інші країни шукають компромісу,а він лише,як статичний споглядач,та і позаду себе залишає руїни.
18.12.2025 11:25 Ответить
18.12.2025 11:26 Ответить
ти повине захищати Україну ,і вимагати кордони 1991р...а ти ****🤡 говнокомандуючий, якій дає можливість США вирішувати те, шо вони з москвою хочуть ...правильно кажуть в Одесі : Як шо українські євреї не можуть написати мирний план ,то амеріканські євреї пишуть Україні , план капітуляції !!!
18.12.2025 11:25 Ответить
Незрозумілий цей дурний базар за Донбас. Донбас це Україна і крапка. Кацапи мають здриснути звідти назавжди. Іншого компромісу не має бути.
18.12.2025 11:28 Ответить
Самі дали повод американському єврею відкофу ділити Україну ,якісь переговори як правило ні про що. Якби в української влади була чітка позиція, а саме є Конституція України де чітко все записано і ми ніколи не порушимо, ніяких територіальних поступок ,чи змін до конституції не буде.
18.12.2025 11:36 Ответить
 
 