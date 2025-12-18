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Новини Територіальні поступки
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США шукають компроміс щодо Донбасу, - Зеленський

Що буде з Донбасом? Зеленський заявив, що США шукають компроміс

Президент Зеленський заявив, що Сполучені Штати наразі шукають компромісний варіант для України та РФ щодо Донбасу. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам.

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Що відомо?

"Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це була їхня позиція.

Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки. І США шукають компроміс щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови, всіх документів та можливих кроків", - розповів він.

За словами Зеленського, команда України у п'ятницю-суботу буде в США.

"Вона вже на шляху до США. І там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутнім, може будуть європейці", - додав глава держави.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28207) США (26866) Донбас (21871)
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Топ коментарі
+8
США потрібно шукати мізкі та совість
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18.12.2025 11:19 Відповісти
+6
От тобі і Мінські.
Порошенко сам знайшов компроміс і уникнув повномасштабки,а цей-вже інші країни шукають компромісу,а він лише,як статичний споглядач,та і позаду себе залишає руїни.
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18.12.2025 11:25 Відповісти
+6
там скоро женская мобилизация подьедет если не добазарятся между собой. и снижение моб возраста до 18-22. Так что у тебя будет хорошая возможность лично приложить руку к українізації бамбасса если он еще будет наш
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18.12.2025 11:38 Відповісти

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