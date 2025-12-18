США шукають компроміс щодо Донбасу, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Сполучені Штати наразі шукають компромісний варіант для України та РФ щодо Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це була їхня позиція.

Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки. І США шукають компроміс щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови, всіх документів та можливих кроків", - розповів він.

За словами Зеленського, команда України у п'ятницю-суботу буде в США.

"Вона вже на шляху до США. І там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутнім, може будуть європейці", - додав глава держави.

Читайте: США запропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Це несправедливо, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: РФ продовжить захоплення всієї України, якщо Донбас впаде, - Каллас