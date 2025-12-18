США шукають компроміс щодо Донбасу, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що Сполучені Штати наразі шукають компромісний варіант для України та РФ щодо Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам.
Що відомо?
"Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це була їхня позиція.
Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки. І США шукають компроміс щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови, всіх документів та можливих кроків", - розповів він.
За словами Зеленського, команда України у п'ятницю-суботу буде в США.
"Вона вже на шляху до США. І там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутнім, може будуть європейці", - додав глава держави.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
- За даними ЗМІ, останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
- У Путіна кажуть, що Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія.
- Axios пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.
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Порошенко сам знайшов компроміс і уникнув повномасштабки,а цей-вже інші країни шукають компромісу,а він лише,як статичний споглядач,та і позаду себе залишає руїни.