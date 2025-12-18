ЕС не оставит саммит без решения о деньгах для Украины, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС примут решение о финансировании Украины на 2026-2027 годы и не завершат саммит без окончательной договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Он напомнил о двух важных решениях, которые принял ЕС на пути к утверждению финансирования для Украины.

"Во-первых, заморозить российские активы в Европе до конца войны, пока Россия не выплатит репарации Украине. Второе решение, которое мы приняли, касается обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. И сегодня мы сосредоточимся на утверждении формы для выполнения этого решения", – сказал Кошта.

По его словам, Еврокомиссия представила несколько вариантов для этого.

"Мы очень хорошо поработали, особенно над одним вариантом, который имеет большую поддержку в Европейском совете, и я могу заверить, что мы будем работать над этим сегодня, а если будет нужно, то и завтра, но мы никогда не покинем этот совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы", – подчеркнул глава Евросовета.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

