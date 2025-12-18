Макрон про "репараційну позику": Ми повинні дозволити Україні продовжувати опір

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що Євросоюз ухвалить рішення про надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ.

Про це він заявив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

Він вважає засідання Європейської Ради "надзвичайно важливим", тому Європа має показати, що й надалі може "захищати свою територію, своїх громадян, свою безпеку, свою економіку, своє сільське господарство".

Він акцентував, що ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні – це важливо, аби фінансувати військові зусилля українців.

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"Це рішення, яке ми маємо ухвалити. Європейська комісія запропонувала кілька варіантів, і розпочалися важливі дискусії щодо того, як використовувати ці заморожені російські активи", - сказав лідер Франції.

Макрон вважає, що ЄС повинен об’єднатися і знайти спільну позицію.

"Ми повинні надати Україні видимість, ми повинні дозволити їй продовжувати опір, і ми повинні бути там, щоб підтримати її у побудові справедливого і тривалого миру. І тому, одночасно з тим, як ми підтримуємо, фінансуємо і надаємо цю видимість, ми продовжуємо дискусії", - підсумував Макрон.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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