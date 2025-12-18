Михал объяснил позицию ЕС по россактивам: Агрессор должен платить

Премьер Эстонии Кристен Михал на саммите ЕС в Брюсселе назвал принцип ответственности России и гарантии поддержки Украины ключевыми аргументами за использование замороженных активов.

Две веские причины использовать замороженные российские активы

"Первая – это принцип, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб. Не европейские налогоплательщики, не все остальные, а именно агрессор должен платить. Вторая – Украина должна знать, что Европа готова к выполнению задачи и в любой момент поддерживает Украину. И если мы сможем принять решение по замороженным активам, это также будет сигналом для наших партнеров, что мы настроены серьезно", – пояснил Михал.

Он также отметил, что для Европы это момент истины, потому что "все смотрят на нас с замороженными активами".

"Речь идет не только о деньгах, потому что могут быть альтернативы. Например, займы. Да, я знаю, что есть подобные вопросы. Это могут быть индивидуальные взносы и тому подобное. Но с замороженными активами, российскими замороженными активами, сообщение также заключается в том, что агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб", – подчеркнул он.

По словам Михала, активов, вероятно, даже не хватит, и в будущем потребуются пошлины на российские товары.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

