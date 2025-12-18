РУС
Или деньги для Украины сегодня, или кровь для Европы завтра, - Туск

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Премьер Польши Дональд Туск перед саммитом Евросовета призвал лидеров ЕС взять на себя ответственность и немедленно принять решение о финансировании Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас у нас простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра. Я говорю не об Украине, я говорю о Европе. Мне кажется, что все европейские лидеры наконец должны взять на себя ответственность", - подчеркнул Туск.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Топ комментарии
+4
"Або купимо українську кров, або проллємо європейську", - хотів сказати Туск.
18.12.2025 12:27 Ответить
+2
А не дадуть грошей то українська кров більше не проллється чи що ??
18.12.2025 12:37 Ответить
+1
Хай нам ще золото Полуботка повернуть. Разом з %. Думаю там пристойна сума набіжала. А то ходим з простягнутою рукою, а по факто вони нам винні, як земля колгоспу!!!
18.12.2025 12:27 Ответить
кров та сльози у Європі ***** невпинно проливає ще з 2014-го
18.12.2025 12:26 Ответить
Хай нам ще золото Полуботка повернуть. Разом з %. Думаю там пристойна сума набіжала. А то ходим з простягнутою рукою, а по факто вони нам винні, як земля колгоспу!!!
18.12.2025 12:27 Ответить
Ні при Zeлених міндічах. Ці ВСЕ швидко раз3,14здять пане. Ще і двушечку на москву відправоять.
18.12.2025 12:35 Ответить
"Або купимо українську кров, або проллємо європейську", - хотів сказати Туск.
18.12.2025 12:27 Ответить
А не дадуть грошей то українська кров більше не проллється чи що ??
18.12.2025 12:37 Ответить
Доведеться гривні додруковувати, а коли хліб гривень так по 100, то воно в головах всякі процеси можуть активніше протікати. А це небезпечно. Тому краще грошей дати.
18.12.2025 12:41 Ответить
Просто вражає стан таких, як ти. ну як вам то вдається? Ви десь в задзеркаллі, в якомусь паралельному світі? Чи то хвороба у вас така? ну як?
От стати і сказати: "Брада-кадабра! Мир настань!" І мир настав, і всі задоволені, всі щасливі... І кацапи такі мирні, і ***** при розумі, і щастя тобі...
І що, так можна?!
Але ж хліб тоді і по 200 буде і миру та щастя тобі не буде, бо ж то кацап!
Сто років тому ось такі, як ти, коли Петлюра закликав до опору скавуліли - нехай буде мир! І мир настав! Правда, за якийсь десяток років вони, ті самі дохли з голоду, жерли своїх дітей, гнили в таборах, гинули мільйонами в Другій світовій, а потім в колгоспах і на стройках саціалізма...
І ніхрена то бидло не навчило! От що страшно. Ну нічого! І знову ж, заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвевєсті вайска...
У вікно, дебіле, виглянь, а то ж ти і тобі подібні дебіли натворили, саме ти...
18.12.2025 12:54 Ответить
Ото пана попердолило)
18.12.2025 12:56 Ответить
А що так?
Тексту забагато, а ти ж не осилиш... не здатен бідака... о тож...
Тому і...
18.12.2025 13:09 Ответить
Ну вдавалось же якось багатьом маріупольчанам свято вірити в те, що місто ******** укрофашісти, а доблєстная русская армія їх захищає.
18.12.2025 12:58 Ответить
США кажуть по іншому, не буде грошей і зброї буде "компроміс"...
18.12.2025 12:39 Ответить
Але згадайте туж саму Бельгию або Угорщину чи Словатчину, Італію тощо під час Другій Світовій, їх позиції тоді і ви зрозумієтє все за ці країни і їх позицію зараз.
18.12.2025 12:36 Ответить
В Европе практически все смогли договориться с Гитлером.
18.12.2025 12:59 Ответить
Справа навіть не скільки в грошах як у тому щоб - покарати кацапню . Вони там патякають що ЄС їх боїться і тому заморожених грошей Україні не бачити .
У ЄС є шанс довести козломордим - протилежне .!!
18.12.2025 12:41 Ответить
А некоторые в Европе уже забыли уроки 2МВ, и чем закончилось ублажание гитлера
18.12.2025 12:45 Ответить
Где они ублажают? Незламны как никогда в истории.
18.12.2025 13:02 Ответить
А Європа що така нікчемна? В ЄС 450 міольйонів проживає,мають легко москалів розкатати.
18.12.2025 12:50 Ответить
Можемо втомитись чекати на реальну допомогу Європи і пропустити ******** через білорусь - тоді це буде вже зовсім інше кіно.
18.12.2025 13:09 Ответить
 
 