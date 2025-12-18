Или деньги для Украины сегодня, или кровь для Европы завтра, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск перед саммитом Евросовета призвал лидеров ЕС взять на себя ответственность и немедленно принять решение о финансировании Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Сейчас у нас простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра. Я говорю не об Украине, я говорю о Европе. Мне кажется, что все европейские лидеры наконец должны взять на себя ответственность", - подчеркнул Туск.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
От стати і сказати: "Брада-кадабра! Мир настань!" І мир настав, і всі задоволені, всі щасливі... І кацапи такі мирні, і ***** при розумі, і щастя тобі...
І що, так можна?!
Але ж хліб тоді і по 200 буде і миру та щастя тобі не буде, бо ж то кацап!
Сто років тому ось такі, як ти, коли Петлюра закликав до опору скавуліли - нехай буде мир! І мир настав! Правда, за якийсь десяток років вони, ті самі дохли з голоду, жерли своїх дітей, гнили в таборах, гинули мільйонами в Другій світовій, а потім в колгоспах і на стройках саціалізма...
І ніхрена то бидло не навчило! От що страшно. Ну нічого! І знову ж, заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвевєсті вайска...
У вікно, дебіле, виглянь, а то ж ти і тобі подібні дебіли натворили, саме ти...
Тексту забагато, а ти ж не осилиш... не здатен бідака... о тож...
Тому і...
У ЄС є шанс довести козломордим - протилежне .!!