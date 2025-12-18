Міхал пояснив позицію ЄС щодо росактивів: Агресор має платити

Прем’єр Естонії Крістен Міхал на саміті ЄС у Брюсселі назвав принцип відповідальності Росії та гарантії підтримки України ключовими аргументами за використання заморожених активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

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Дві вагомі причини використовувати заморожені російські активи

"Перша – це принцип, що агресор повинен платити за завдані збитки. Не європейські платники податків, не всі інші, а саме агресор повинен платити. Друга – Україна повинна знати, що Європа готова до виконання завдання і в будь-який момент підтримує Україну. І якщо ми зможемо прийняти рішення щодо заморожених активів, це також буде сигналом для наших партнерів, що ми налаштовані серйозно", – пояснив Міхал.

Він також зазначив, що для Європи це момент істини, бо "всі дивляться на нас із замороженими активами".

"Мова йде не тільки про гроші, бо можуть бути альтернативи. Наприклад, позики. Так, я знаю, що є подібні питання. Це можуть бути індивідуальні внески тощо. Але з замороженими активами, російськими замороженими активами, повідомлення також полягає в тому, що агресор повинен заплатити за завдані збитки", – наголосив він.

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За словами Міхала, активів, ймовірно, навіть не вистачить, і в майбутньому потрібні будуть мита на російські товари.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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