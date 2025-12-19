РУС
Туск: Решение ЕС о финансировании Украины усиливает ее переговорную позицию

Туск

Принятое Евросоюзом решение о финансовой помощи Украине усилит ее позицию в переговорах с Россией.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

С Европой Украина имеет более сильную позицию 

По словам Туска, с Европой Украина имеет "более сильные карты на руках".

"Агрессор должен заплатить за все, за все потери и разрушения. Именно поэтому, как вы знаете, мы на длительное время заморозили российские активы. Я убежден, что ваша позиция в отношении России сейчас значительно улучшилась. У вас есть сильное преимущество", - сказал глава польского правительства.

Обращаясь к Зеленскому, польский премьер отметил, что знает о том, что тот не играет в карты, "но с Европой, без сомнения, у него значительно более сильные карты".

Он добавил, что на переговорах в Брюсселе результат мог быть лучше, но он доволен, что "по крайней мере удалось реализовать то, что было обещано".

Кроме этого, Туск подчеркнул, что для него абсолютно очевидно, что "украинская борьба — это общая борьба за Европу, Польшу, Украину".

Читайте также: Сибига о решении по кредиту в €90 млрд: "Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется"

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также: 90 млрд евро для Украины — это сигнал, что Европа не устала, — премьер Латвии Силиня

Автор: 

Европа (2225) помощь (8262) Туск Дональд (856)
"...знає про те, що той не грає у карти, " - він вміє тільки на роялі...
19.12.2025 22:29 Ответить
Ахметов уже юристов направил проверить, как быстрее эти деньги Украине получить, чтобы Ахметов их присвоил. Ахметов отжал у Украины гос предприятия при бандитском переделе тысяч предприятий и теперь будет говорить, что он пострадал от российской агрессии. Они деньги отожмут. Вместо того, чтобы деньги направить на развитие страны - делать робототехнику для всего, как Илон Маск - говорит, что будет делать роботов с ИИ и они заменят людей на всех профессиях и это принесёт США триллионы долларов и спасет США от долга заоблачного. Что роботы с ИИ - это следующий век технологий после изобретения компьютера и интернета. Компьютер - это просто голова Робота, а Робот - это компьютер с конечностями и который будет делать самые точные операции и делать все быстрее людей, ты ему скажешь дом построй и он мгновенно при помощи ИИ сделает чертеж и приступит к работе или ракету собери и он сделает, или банально у всех будут роботы дома, как сейчас компьютеры, только роботы еще и кровать застелет, дом приберут, и поесть приготовят, и на роботу пойдет, хотя там думаю будут запросы на специализированных роботов. Маск говорит, что роботов в итоге будет намного больше людей и они будут все делать. Людям не нужно больше будет работать. Люди всем базовым будут по умолчанию обеспечиваться. Только, кто будет делать роботов изначально, тот получит море денег и ресурса роботов и есть такой очень важный в экономике вычислитель - это ВВП произведенного труда - и роботы этот ВВП просто взорвут на кривой прогресса страны. В итоге миром будут править не государства, а компании, которые будут большими ресурсами технологическими и научными и всех ветвей. А Украине для войны нужны роботов делать, наземные роботизированные комплексы и дроны и ИИ с комп зрением и машинным управлением. Украине все карты в руки и весь запад помогает и можно на это западные ресурсы направлять и из дарпы и из MIT и из стенфорда, и со многих компаний и ГУГЛ и Бостон динамикс, И с Маском сотрудничать, и с Open AI, и с много можно перечислять. И Украине нужно полный цикл делать от чипов своих и делать их меньше и там размещать больше транзисторов и так как меньше они и ближе и энергия быстрее идет и они и умнее и дешевле. Искать тоже со всеми новые полупроводники для чипов. Изобретать новые материалы. Украина должна строить технологическую экономику. Тех, кто говорит, про сельхос экономику - тем волшебный пендль - это идиоты ограниченные и это их предел в говне колупаться в селе. книжек не читают. Украина должна делать робототехнику, которая сельское хозяйство просто автоматизирует. Дроны смогут удобрениями удобрять, робототехника и пахать и урожай собирать и автоматизировано все чистить и логистику автоматизированную сделать, как у Маска фуры без водил сами ездят при помощи комп зрения и управления. Выгружать будут на завод автоматизированный и там по конвейеру поедет все и почистится и будут продукты делать с доб стоимостью. И все будет делаться быстрее и качественнее людей.
19.12.2025 22:33 Ответить
Там де Ахмєтов- там РИГИ КРЕМЛЯ
19.12.2025 22:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bfbkbDJQPRA

Європа зробила виклик хутіну і Трампу . $105млр для України .
19.12.2025 22:33 Ответить
премєра Туска цитують більше, ніж премєра, як там цю затичку єрмака звати?
19.12.2025 22:35 Ответить
Появились сильніші карти - але козирних ше немає - Туск
19.12.2025 22:35 Ответить
Брехня. От ядерна зброя серйозно би вплинула на перемовини.
19.12.2025 22:52 Ответить
Переговорну позицію посилюють ЗСУ які знищують сотні тисяч кацапів!
19.12.2025 23:09 Ответить
 
 