Туск: Решение ЕС о финансировании Украины усиливает ее переговорную позицию

Принятое Евросоюзом решение о финансовой помощи Украине усилит ее позицию в переговорах с Россией.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

С Европой Украина имеет более сильную позицию

По словам Туска, с Европой Украина имеет "более сильные карты на руках".

"Агрессор должен заплатить за все, за все потери и разрушения. Именно поэтому, как вы знаете, мы на длительное время заморозили российские активы. Я убежден, что ваша позиция в отношении России сейчас значительно улучшилась. У вас есть сильное преимущество", - сказал глава польского правительства.

Обращаясь к Зеленскому, польский премьер отметил, что знает о том, что тот не играет в карты, "но с Европой, без сомнения, у него значительно более сильные карты".

Он добавил, что на переговорах в Брюсселе результат мог быть лучше, но он доволен, что "по крайней мере удалось реализовать то, что было обещано".

Кроме этого, Туск подчеркнул, что для него абсолютно очевидно, что "украинская борьба — это общая борьба за Европу, Польшу, Украину".

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

