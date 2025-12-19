Сибига о решении по кредиту в €90 млрд: "Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется"
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение Европейского совета о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой поддержки в 2026–2027 годах своевременным и решительным.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, принятое решение гарантирует Украине финансовую безопасность и демонстрирует устойчивость европейской поддержки вопреки ожиданиям России.
"Украина получила гарантию финансовой безопасности. Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется. Российские активы остаются замороженными. Европа остается единой и сильной", - написал министр.
Он также поблагодарил главу европейской дипломатии Каю Каллас и государства-члены ЕС за непоколебимую поддержку Украины.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
