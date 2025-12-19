РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
213 2

Сибига о решении по кредиту в €90 млрд: "Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется"

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение Европейского совета о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой поддержки в 2026–2027 годах своевременным и решительным.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Сибиги, принятое решение гарантирует Украине финансовую безопасность и демонстрирует устойчивость европейской поддержки вопреки ожиданиям России.

"Украина получила гарантию финансовой безопасности. Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется. Российские активы остаются замороженными. Европа остается единой и сильной", - написал министр.

Он также поблагодарил главу европейской дипломатии Каю Каллас и государства-члены ЕС за непоколебимую поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией на фоне решения о займе в 90 млрд евро

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кредит Украине на €90 млрд не создаст обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии, - Евросовет

Автор: 

Евросоюз (17994) Сибига Андрей (723) заем (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАсправді це ніяка не позика. Повернення грошей, ніхто не очікує. Але, щоб не дратувати своїх виборців (бо це гроші з їх податків), назвали так
показать весь комментарий
19.12.2025 10:36 Ответить
Елючові слова "підтримки Україним". А Боневтік Потужно-Брехливий, Чотирижди ухилянт, Нетряпка, Херпіду... використовує половину цих позиків виключно для свого кодла. А віддавати будуть внуки і правнуки українців?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:45 Ответить
 
 