Кредит Украине на €90 млрд не создаст обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии, - Евросовет
Решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки на 2026–2027 годы в размере 90 млрд евро не предусматривает финансовых обязательств для отдельных стран ЕС. В частности, речь идет о Чехии, Венгрии и Словакии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в выводах Европейского совета.
Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
Исключение для нескольких стран
В выводах указано, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
А те, що віддавати потрібно після виплат репарацій ти не побачило??
І тобі важко зрозуміти, що через твоїх улюбленців - прокацапських лідорів у єс взагалі нічого не світило?
Якщо тобі не подобається такий варіант, запропонуй та реалізуй кращий.
А про виплати цього кредиту після репарацій кацапів ти десь висмоктало
Та й не досягнуть ніколи.. Тіль барани тупі в це вірять
"Та додав, що Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій."
Чи ти настільки тупий, що вважаєш коментарі про безвідсоткову позику та повернення після репарацій особистою думкою цих людей, а не умовами кредиту, які прописані??
"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика"
Кацапе, зверни увагу, що "безвідсоткова", а не "не безпроцентним"
Твоє умисне формування негативного ставлення до ЄС не спрацює, тому що ти занадто тупий.
ДТ 19 грудня 2025 р
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/scm-consulting-akhmetova-zamovila-amerikanskij-covingtonburling-analiz-rizikiv-vikoristannja-zamorozhenikh-aktiviv-rf.html
SCM CONSULTING АХМЕТОВА ЗАМОВИЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ COVINGTON&BURLING АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ АКТИВІВ РФ
SCM Consulting Limited, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, замовила у брюссельського офісу американської юридичної фірми Covington&Burling аналіз правових ризиків у разі використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України, повідомило видання Challenges (Франція).
..........................................
.............................................
За висновками аналітичної записки Covington&Burling, юридичні ризики, на які посилається Бельгія, є "значною мірою перебільшеними", оскільки Росія майже не має перспектив успіху в можливих міжнародних позовах, пише Challenges.
У публікації додається, що, на думку авторів записки, реальні ризики для країн, які підтримують такий механізм, можуть більше лежати у площині політичних та інших заходів у відповідь, ніж у міжнародних судах.
Директор з правового забезпечення інвестгрупи SCM Ярослав Сімонов підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію французького видання.
"Для групи System Capital Management є великою честю долучитися до формування політики Європейського Союзу та урядів окремих країн в такому важливому питанні як репараційний кредит для України", - сказав вінОкрім того, з правовим аналізом, що репараційний кредит не несе жодних суттєво нових ризиків порівняно з попередніми рішеннями ЄС щодо санкцій; а його переваги переважають недоліки, також виступила група експертів в Zentrum Liberale Moderne.
визволені вивезені в Україну білоруські опозиціонери співчувають втратам рашки на пресконференції
Так як наприклад на кацапії оті генерали , дружки шойги , Тімур Іванов , Іван Попов і тд. . Вони ж не опозиціонери , але сидять ..
Бабарико наприклад - 20 років керував білоруським філіалом Газпромбанку , ну який з нього опозиціонер ? Просто - "перейшов аргофюреру дорогу ", кинувши йому виклик на виборах 2020 р .
А Колєснікова - музикантка . Її вина лише в тому що вона була керівником виборчого штабу Бабарика .
Тому для нас фактично це те саме.
Або так, або завдяки друзям куйла у єс - ніяк.
Кацапські всі активи залишатимуться замороженими , може ще хоч і 100 років , а ми користуватимемось європейськими ,, кредитом .
Тут діло не в грошах а в принципах .