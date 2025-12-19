РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Помощь Украине от Европы
1 483 19

Кредит Украине на €90 млрд не создаст обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии, - Евросовет

Помощь Украине от Европы

Решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки на 2026–2027 годы в размере 90 млрд евро не предусматривает финансовых обязательств для отдельных стран ЕС. В частности, речь идет о Чехии, Венгрии и Словакии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в выводах Европейского совета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Исключение для нескольких стран

В выводах указано, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".

Читайте также: Евросоюз сохраняет право использовать активы РФ для кредита Украине, - фон дер Ляйен

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Читайте также: Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы

Автор: 

Венгрия (2261) Европа (2225) кредит (2387) Словакия (1106) Чехия (1856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
допомога кредитом🤣🤣не безпроцентним🤣🤣цинічні європідари
показать весь комментарий
19.12.2025 09:31 Ответить
+4
Це все що ти одужало прочитати???
А те, що віддавати потрібно після виплат репарацій ти не побачило??
І тобі важко зрозуміти, що через твоїх улюбленців - прокацапських лідорів у єс взагалі нічого не світило?
Якщо тобі не подобається такий варіант, запропонуй та реалізуй кращий.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:58 Ответить
+3
Правда цікаво? 1956-й і 1968-й у пам'яті не залишилися і мізків не прочистили.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
допомога кредитом🤣🤣не безпроцентним🤣🤣цинічні європідари
показать весь комментарий
19.12.2025 09:31 Ответить
Це все що ти одужало прочитати???
А те, що віддавати потрібно після виплат репарацій ти не побачило??
І тобі важко зрозуміти, що через твоїх улюбленців - прокацапських лідорів у єс взагалі нічого не світило?
Якщо тобі не подобається такий варіант, запропонуй та реалізуй кращий.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:58 Ответить
Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

А про виплати цього кредиту після репарацій кацапів ти десь висмоктало
показать весь комментарий
19.12.2025 10:09 Ответить
А лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України

Та й не досягнуть ніколи.. Тіль барани тупі в це вірять
показать весь комментарий
19.12.2025 10:10 Ответить
Недолуге, потрібно весь текст читати, а не заголовки
"Та додав, що Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій."
показать весь комментарий
19.12.2025 10:11 Ответить
В тебе хвора уява..надали КРЕДИТ.Через пару років цього обіцяльщика вже не виберуть і все а кредит віддавати треба буде
показать весь комментарий
19.12.2025 10:20 Ответить
Згідно умов кредиту віддавати після репарацій.
Чи ти настільки тупий, що вважаєш коментарі про безвідсоткову позику та повернення після репарацій особистою думкою цих людей, а не умовами кредиту, які прописані??
показать весь комментарий
19.12.2025 10:42 Ответить
Недолуге та ще й брехливе
"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика"
Кацапе, зверни увагу, що "безвідсоткова", а не "не безпроцентним"
Твоє умисне формування негативного ставлення до ЄС не спрацює, тому що ти занадто тупий.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:16 Ответить
Дубина Це позика яку треба віддавати🤣не безоплатна допомога. А кредит🤣🤣можеш вилизати їм сраку ...з позитивним ставленням
показать весь комментарий
19.12.2025 10:25 Ответить
Цікава -стаття висновок про ризики для ЄС , якби вони виплатили Україні репараціїні заморозки рашки -
ДТ 19 грудня 2025 р

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/scm-consulting-akhmetova-zamovila-amerikanskij-covingtonburling-analiz-rizikiv-vikoristannja-zamorozhenikh-aktiviv-rf.html

SCM CONSULTING АХМЕТОВА ЗАМОВИЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ COVINGTON&BURLING АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ АКТИВІВ РФ

SCM Consulting Limited, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, замовила у брюссельського офісу американської юридичної фірми Covington&Burling аналіз правових ризиків у разі використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України, повідомило видання Challenges (Франція).
..........................................
.............................................

За висновками аналітичної записки Covington&Burling, юридичні ризики, на які посилається Бельгія, є "значною мірою перебільшеними", оскільки Росія майже не має перспектив успіху в можливих міжнародних позовах, пише Challenges.

У публікації додається, що, на думку авторів записки, реальні ризики для країн, які підтримують такий механізм, можуть більше лежати у площині політичних та інших заходів у відповідь, ніж у міжнародних судах.

Директор з правового забезпечення інвестгрупи SCM Ярослав Сімонов підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію французького видання.

"Для групи System Capital Management є великою честю долучитися до формування політики Європейського Союзу та урядів окремих країн в такому важливому питанні як репараційний кредит для України", - сказав вінОкрім того, з правовим аналізом, що репараційний кредит не несе жодних суттєво нових ризиків порівняно з попередніми рішеннями ЄС щодо санкцій; а його переваги переважають недоліки, також виступила група експертів в Zentrum Liberale Moderne.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:32 Ответить
Правда цікаво? 1956-й і 1968-й у пам'яті не залишилися і мізків не прочистили.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mMSNI5xhlsI

визволені вивезені в Україну білоруські опозиціонери співчувають втратам рашки на пресконференції
показать весь комментарий
19.12.2025 09:42 Ответить
Якого хрена їх до нас приперли?
показать весь комментарий
19.12.2025 09:48 Ответить
Вони не опозиціонери . Вони просто потрапили бацькі - під гарячу руку , за що й поплатилися свободою ..
Так як наприклад на кацапії оті генерали , дружки шойги , Тімур Іванов , Іван Попов і тд. . Вони ж не опозиціонери , але сидять ..
Бабарико наприклад - 20 років керував білоруським філіалом Газпромбанку , ну який з нього опозиціонер ? Просто - "перейшов аргофюреру дорогу ", кинувши йому виклик на виборах 2020 р .
А Колєснікова - музикантка . Її вина лише в тому що вона була керівником виборчого штабу Бабарика .
показать весь комментарий
19.12.2025 10:02 Ответить
Те що гроші для підтримки України знайшли - це добре . Але те що вони не кацапські , не з їхніх заморожених активів , це погано .
показать весь комментарий
19.12.2025 09:48 Ответить
Якщо почитаєш про кредит, то побачиш, що віддавати потрібно після виплати репарацій від свинособак.
Тому для нас фактично це те саме.
Або так, або завдяки друзям куйла у єс - ніяк.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:01 Ответить
Та я розумію що - віддавати кредит потрібно буде після сплати репарацій . Але ж це однаково - гроші Євросоюзу , а не кацапів .
Кацапські всі активи залишатимуться замороженими , може ще хоч і 100 років , а ми користуватимемось європейськими ,, кредитом .
Тут діло не в грошах а в принципах .
показать весь комментарий
19.12.2025 10:12 Ответить
Якщо хтось може не платити,точ ому мають платити інші -тут ще два роки обговорень буде, і няких грошей .
показать весь комментарий
19.12.2025 10:00 Ответить
 
 