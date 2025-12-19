Кредит Украине на €90 млрд не создаст обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии, - Евросовет

Решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки на 2026–2027 годы в размере 90 млрд евро не предусматривает финансовых обязательств для отдельных стран ЕС. В частности, речь идет о Чехии, Венгрии и Словакии.

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Исключение для нескольких стран

В выводах указано, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

