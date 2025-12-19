Кредит Україні на €90 млрд не створить зобов’язань для Чехії, Угорщини та Словаччини, - Єврорада
Рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки на 2026–2027 роки в обсязі 90 млрд євро не передбачає фінансових зобов’язань для окремих країн ЄС. Зокрема, йдеться про Чехію, Угорщину та Словаччину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у висновках Європейської ради.
Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
Виняток для кількох країн
У висновках зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".
Що передувало?
Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
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А те, що віддавати потрібно після виплат репарацій ти не побачило??
І тобі важко зрозуміти, що через твоїх улюбленців - прокацапських лідорів у єс взагалі нічого не світило?
Якщо тобі не подобається такий варіант, запропонуй та реалізуй кращий.