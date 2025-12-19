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Новини Використання заморожених активів РФ Допомога Україні від Європи
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Кредит Україні на €90 млрд не створить зобов’язань для Чехії, Угорщини та Словаччини, - Єврорада

Допомога Україні від Європи

Рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки на 2026–2027 роки в обсязі 90 млрд євро не передбачає фінансових зобов’язань для окремих країн ЄС. Зокрема, йдеться про Чехію, Угорщину та Словаччину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у висновках Європейської ради.

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Раніше повідомлялося, що  Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Виняток для кількох країн

У висновках зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".

Також читайте: Євросоюз зберігає право використати активи РФ для кредиту Україні, - фон дер Ляєн

Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Також читайте: Зеленський про рішення ЄС: Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки

Автор: 

Угорщина (3040) Європа (2532) кредит (4196) Словаччина (1336) Чехія (1845)
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Топ коментарі
+5
Це все що ти одужало прочитати???
А те, що віддавати потрібно після виплат репарацій ти не побачило??
І тобі важко зрозуміти, що через твоїх улюбленців - прокацапських лідорів у єс взагалі нічого не світило?
Якщо тобі не подобається такий варіант, запропонуй та реалізуй кращий.
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19.12.2025 09:58 Відповісти
+4
допомога кредитом🤣🤣не безпроцентним🤣🤣цинічні європідари
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19.12.2025 09:31 Відповісти
+4
Правда цікаво? 1956-й і 1968-й у пам'яті не залишилися і мізків не прочистили.
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19.12.2025 09:36 Відповісти

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