Зеленський про рішення ЄС: Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки

Президент Володимир Зеленський назвав рішення ЄС надати допомогу Україні на 90 мільярдів євро таким, що дає фінансову безпекову гарантію на найближчі роки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість.

Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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