Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы
Президент Владимир Зеленский назвал решение ЕС предоставить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро таким, которое дает финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Заявление
"Спасибо всем лидерам Европейского Союза за решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость.
Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Топ комментарии
+11 Gary Grant
показать весь комментарий19.12.2025 08:24 Ответить Ссылка
+9 Gary Grant
показать весь комментарий19.12.2025 08:25 Ответить Ссылка
+8 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий19.12.2025 08:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ В "ДИТЯЧОМУ ЄВРОБАЧЕННІ-2025" ФРАНЦІЯ ВІДМОВИЛАСЯ ПРОВОДИТИ НАСТУПНИЙ конкурс
Головною причиною стали фінансові обмеження, пов'язані з необхідністю заощадити 140 мільйонів євро. Для цього мовник планує зменшити витрати на сітку мовлення та скоротити кількість програм.
Новим "міндічам" приготуватися!
"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - написав Мерц у https://x.com/bundeskanzler/status/2001833920019743203 соцмережі Х.
ТА ДОДАВ ЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ ЦЕЙ КРЕДИТ ЛИШЕ ПІСЛЯ ВИПЛАТ РОСІЄЮ РЕПАРАЦІЙ
https://censor.net/ua/n3591305
А щодо МАРОДЕРНІ - так європейці повинні були б включити разом з 90 млрд аудитора , роботу котрого оплачувати повинні суди Татарова, коли оголошують заставу наступному МАРОДЕРУ ...Тобто включати графу на зарплату аудитору
Обсмокчукють погоняло від хйла про європейські країни - ПІДСВИНКИ
Макрона обзивають, свинею котра ніколи не стане боровом
й де їхня бравада й відоси з фронту - якась дурка залита жовчною гниллю ...
якась вечірка хто дошкульніше обригає Європу з Україною - І НІ СЛОВА ПРО ДОНІ І АМЕРИКУ, а як дня 4 тому йому вилизувати!!!
Боров - це багатозначне слово, що найчастіше означає кастрованого самця свині для м'ясного відгодовування.
Не думаю, що Макрон прагне кастрації.
не варто дивуватися, що найдурніші жарти
стають реальністю.
Уряди європейських країн не змогли досягти угоди про передачу заморожених російських активів Україні за результатами саміту в Брюсселі, що стало серйозним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Politico.
Замість цього країнам довелося узгодити екстрений резервний план, заснований на спільному боргу ЄС, який протягом кількох тижнів просував прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер і який вважали малоймовірним до останніх годин перед укладенням угоди.