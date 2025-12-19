Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы

Президент Владимир Зеленский назвал решение ЕС предоставить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро таким, которое дает финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление

"Спасибо всем лидерам Европейского Союза за решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость.

Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - говорится в сообщении.

Читайте: Германия выделяет Украине дополнительные 70 миллионов евро зимней помощи. Куда направят деньги?

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также: Страны Европы с 2022 года перевели РФ больше средств, чем Украине, - заместитель госсекретаря США Ландау. ИНФОГРАФИКА