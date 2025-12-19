РУС
Новости
3 078 44

Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы

Зеленский прокомментировал решение ЕС о 90 млрд евро для Украины

Президент Владимир Зеленский назвал решение ЕС предоставить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро таким, которое дает финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Заявление

"Спасибо всем лидерам Европейского Союза за решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость.

Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - говорится в сообщении.

Читайте: Германия выделяет Украине дополнительные 70 миллионов евро зимней помощи. Куда направят деньги?

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также: Страны Европы с 2022 года перевели РФ больше средств, чем Украине, - заместитель госсекретаря США Ландау. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+11
Зливається в унітаз міндіча.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:24 Ответить
+9
Все таки засцяли кацапські гроші чіпати. ***** давно знає що блеф та погрози діють на європейців безвідмовно.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:25 Ответить
+8
Яка там "допомога"? Це ж кредит, який буде висіти на Україні!
Новим "міндічам" приготуватися!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:27 Ответить
Бельбас жаліється шо держава не може викупити зброю - куди дівається грошова допомога ЄС?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:21 Ответить
Зливається в унітаз міндіча.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:24 Ответить
ПРОСТО ЦІКАВА НОВИНА

ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ В "ДИТЯЧОМУ ЄВРОБАЧЕННІ-2025" ФРАНЦІЯ ВІДМОВИЛАСЯ ПРОВОДИТИ НАСТУПНИЙ конкурс

Головною причиною стали фінансові обмеження, пов'язані з необхідністю заощадити 140 мільйонів євро. Для цього мовник планує зменшити витрати на сітку мовлення та скоротити кількість програм.

показать весь комментарий
19.12.2025 08:23 Ответить
а в цей час МАРАФОН крутитимуть за гроші Франції у т ч - з тих 90 млрд
показать весь комментарий
19.12.2025 08:56 Ответить
Все таки засцяли кацапські гроші чіпати. ***** давно знає що блеф та погрози діють на європейців безвідмовно.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:25 Ответить
Слово "підсвинки" виявилося чарівним...
показать весь комментарий
19.12.2025 08:31 Ответить
Так навіть гроші нацистів у більшості не чіпали, аж до капітуляції Німеччини. Тому немає тут нічого дивного.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:44 Ответить
По-перше не ***** засцяли, а Трампа . По-друге, ти б не вумнічав тут, а краще ганяв зелених щурів від корита, то знов підуть мої податки на якісь 3000 "безкоштовних " твоїх кілометрів! А воно мені треба?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:25 Ответить
Яка там "допомога"? Це ж кредит, який буде висіти на Україні!
Новим "міндічам" приготуватися!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:27 Ответить
Tak. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. Джерело: https://censor.net/ua/n3591305
показать весь комментарий
19.12.2025 08:30 Ответить
Канцлер німеччині свої слова про передачу ракет таурус вже довів , чи й досі обіцяє обіцти
показать весь комментарий
19.12.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 08:40 Ответить
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика.

"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - написав Мерц у https://x.com/bundeskanzler/status/2001833920019743203 соцмережі Х.

ТА ДОДАВ ЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ ЦЕЙ КРЕДИТ ЛИШЕ ПІСЛЯ ВИПЛАТ РОСІЄЮ РЕПАРАЦІЙ

https://censor.net/ua/n3591305
показать весь комментарий
19.12.2025 08:41 Ответить
Ви можете йому написати це хоч і метровими буквами - він не побачить . Бо в чувака одна мета - розігнати - зраду , на рівному місці .
показать весь комментарий
19.12.2025 08:46 Ответить
Я не про РИГОбуратіну - я про те як ЄС вирішили за рахунок чого повертати будуть..

А щодо МАРОДЕРНІ - так європейці повинні були б включити разом з 90 млрд аудитора , роботу котрого оплачувати повинні суди Татарова, коли оголошують заставу наступному МАРОДЕРУ ...Тобто включати графу на зарплату аудитору
показать весь комментарий
19.12.2025 08:52 Ответить
та й старі нікуди не ділися.. на удальонці будуть потужничать..
показать весь комментарий
19.12.2025 08:42 Ответить
Дивлюся Словйова вечірнього вчорашнього - а їм дуже хреново...дуже!!!

Обсмокчукють погоняло від хйла про європейські країни - ПІДСВИНКИ

Макрона обзивають, свинею котра ніколи не стане боровом

й де їхня бравада й відоси з фронту - якась дурка залита жовчною гниллю ...
якась вечірка хто дошкульніше обригає Європу з Україною - І НІ СЛОВА ПРО ДОНІ І АМЕРИКУ, а як дня 4 тому йому вилизувати!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:32 Ответить
Це називається простим словом - передсмертна агонія . Коли справи йдуть добре - потреби бризкати отруєною слиною на всі боки , і підіймати градус напруги - немає .
показать весь комментарий
19.12.2025 08:43 Ответить
Взагалі-то:
Боров - це багатозначне слово, що найчастіше означає кастрованого самця свині для м'ясного відгодовування.

Не думаю, що Макрон прагне кастрації.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:26 Ответить
Колись теж підглядав за їхнім гадюшником, спочатку вибішувало,потім смішило) Зараз не дивлюсь,якось пофіг стало шо там за порєбріком.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:27 Ответить
Лапки вже чешуться, мріє переоратися, щоб обібрати країну до нитки, все йому мало. А у гробу кишень нема
показать весь комментарий
19.12.2025 08:32 Ответить
Коли обираєш "по-приколу",
не варто дивуватися, що найдурніші жарти
стають реальністю.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:35 Ответить
45 млрд в рік ще треба потрудитись щоб потратити , у нас все ВВП 200 млрд.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:49 Ответить
Я так розумію, новонароджений пан - економіст?
показать весь комментарий
19.12.2025 09:28 Ответить
"Не слухай синку цього п#дораса...." (українська класика)
показать весь комментарий
19.12.2025 08:42 Ответить
Чудово, простроченому можна ще рік-півтора сидіти на троні, добиваючи цю країну і перемелюючи її населення на фарш.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:42 Ответить
уже 12 років нас добивають і нічого не получається, точніше десь млн свинособак подохло захоплюючи якесь село на даунбасі
показать весь комментарий
19.12.2025 08:48 Ответить
Агент Буратіна працює. Це ж тепер скільки двушок на маскву можна буде повідсилати... У ЗЕлупи аж тухес спітнів від солодкого передчуття великого мародерництва... Якщо так далі піде, то Деркачу ще одну зірку ХЄРоя на масковії вручать...
показать весь комментарий
19.12.2025 08:43 Ответить
Нас багато
показать весь комментарий
19.12.2025 08:48 Ответить
В Україні ніхто не контролює куди витрачаються кошти. Просять на оборону а оборона де? Ворог просувається, захоплює все нові території бо немає дронів, снарядів, ракет - то на що пішли гроші? Хто це контролює? Хто відповідає, чи відповідальний?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:49 Ответить
Строчно заміряйте рейтинг єврея! Мав потужно вирости
показать весь комментарий
19.12.2025 09:03 Ответить
Після скандалу з Міндічем рейтинг Зеленського зріс. І я б**** впевнений на 100% що ніхто нічого не малював, народ такий ********.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:40 Ответить
План ЄС щодо заморожених активів рф провалився, - https://www.politico.eu/article/european-council-summit-eu-agrees-e90b-ukraine-loan-russian-assets-plan-fails/ Politico
Уряди європейських країн не змогли досягти угоди про передачу заморожених російських активів Україні за результатами саміту в Брюсселі, що стало серйозним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Politico.
Замість цього країнам довелося узгодити екстрений резервний план, заснований на спільному боргу ЄС, який протягом кількох тижнів просував прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер і який вважали малоймовірним до останніх годин перед укладенням угоди.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:17 Ответить
зелені виродки будуть красти і надалі....
показать весь комментарий
19.12.2025 09:20 Ответить
Столетия,а как вы мародерить,то на пол года.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:55 Ответить
ШВИДКО вертати на свої місця Єрмака і Міндічів!
показать весь комментарий
19.12.2025 10:06 Ответить
Почему Украинцы должны гибнуть за европу?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:10 Ответить
тутешня більшість чомусь "не радіє" цьому рішенню! розумію...
показать весь комментарий
19.12.2025 10:47 Ответить
 
 