Євросоюз зберігає право використати активи РФ для кредиту Україні, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС залишає можливість спрямувати залишки готівки з російських заморожених активів на фінансування допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.
"Ми залишаємо за собою право використовувати залишки готівки з російських активів, знерухомлених в ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", - наголосила президент Єврокомісії.
За її словами, фінансування України після 2027 року буде частиною наступного довгострокового обговорення бюджету ЄС.
Що передувало?
ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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