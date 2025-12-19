Євросоюз зберігає право використати активи РФ для кредиту Україні, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС залишає можливість спрямувати залишки готівки з російських заморожених активів на фінансування допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.

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"Ми залишаємо за собою право використовувати залишки готівки з російських активів, знерухомлених в ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, фінансування України після 2027 року буде частиною наступного довгострокового обговорення бюджету ЄС.

Що передувало?

ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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