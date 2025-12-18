Фінансова допомога Україні: Крістін Лагард висловила впевненість у рішенні ЄС

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що впевнена у здатності лідерів Європейського Союзу знайти рішення щодо фінансової підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

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За словами Лагард, питання допомоги Україні має критичне значення для ЄС, тому політичний компроміс буде досягнуто, навіть якщо переговори виявляться складними та тривалими. Вона підкреслила, що Європа вже не раз проходила подібний шлях у складних фінансових дискусіях.

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Фінансова підтримка України та позиція ЄЦБ

Президентка ЄЦБ наголосила, що будь-яке рішення щодо так званої "репараційної позики" повинно відповідати нормам міжнародного права та не порушувати принцип захисту суверенних активів. Водночас вона висловила оптимізм щодо кінцевого результату перемовин.

"З огляду на важливість цього питання та те, що стоїть на кону, я повністю впевнена, що ми знайдемо рішення. Це надто важливо", – зазначила Лагард.

Вона також визнала, що процес ухвалення рішень у ЄС часто супроводжується тривалими обговореннями та сумнівами. Однак, за її словами, саме такий підхід у підсумку дозволяє знаходити збалансовані й стійкі рішення.

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Перемовини йдуть складно

Тим часом обговорення фінансування України на саміті Європейського Союзу в Брюсселі було перенесено на пізніший час через складність перемовин між державами-членами. Про це пише Politico.

За інформацією європейських дипломатів, паралельно з офіційними засіданнями тривають інтенсивні консультації між представниками Єврокомісії та окремими країнами-членами. Мета — зняти заперечення та знайти рішення, що дозволить схвалити подальшу фінансову допомогу Україні без блокування з боку окремих столиць.

Наразі Єврокомісія проводить закриті консультації з делегацією Бельгії, адже значна частина заморожених російських коштів зберігається у депозитарії Euroclear, який розташований саме в цій країні.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск заявив, що у питанні надання репараційної позики Україні було досягнуто "переломного моменту". За його словами, наразі триває робота над технічними деталями.

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