Саміт ЄС відклав рішення щодо фінансування України до пізньої ночі, - ЗМІ
Обговорення фінансування України на саміті Європейського Союзу в Брюсселі було перенесено на пізніший час через складність перемовин між державами-членами.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо на цей час?
Замість запланованого старту обговорення українського питання, лідери ЄС спершу зосередилися на темі розширення Євросоюзу, а згодом перейшли до дискусій щодо довгострокового бюджету ЄС до 2027 року. Лише після цього очікується повернення до перемовин стосовно подальшої фінансової підтримки України.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта змінив порядок денний, відсунувши найскладніше питання, аби дати час технічним командам для пошуку компромісу. За даними Politico, такі консультації можуть тривати кілька годин і продовжитися до пізньої ночі.
"Якщо сьогодні не вдасться досягти домовленості щодо фінансування України, переговори буде продовжено завтра", — застеріг він.
Перемовини щодо фінансування України: що відбувається за лаштунками саміту
За інформацією європейських дипломатів, паралельно з офіційними засіданнями тривають інтенсивні консультації між представниками Єврокомісії та окремими країнами-членами. Мета — зняти заперечення та знайти рішення, що дозволить схвалити подальшу фінансову допомогу Україні без блокування з боку окремих столиць.
Саме тому питання України було тимчасово відсунуте, аби уникнути публічного провалу переговорів і дати можливість досягти компромісу в закритому форматі.
Бельгія та конфіскація активів РФ: ключова роль Euroclear
Наразі Єврокомісія проводить закриті консультації з делегацією Бельгії безпосередньо у приміщенні біля головної зали саміту. До переговорів долучився прем’єр-міністр цієї країни Барт де Вевер, який для цього залишив основне засідання лідерів ЄС.
За словами дипломатів, посадовці ЄС намагаються переконати бельгійську сторону, що надані гарантії будуть достатніми для мінімізації юридичних та фінансових ризиків у разі конфіскації активів РФ.
Позиція Бельгії є вирішальною, адже значна частина заморожених російських коштів зберігається у депозитарії Euroclear, який розташований саме в цій країні.
- Раніше польський прем'єр Дональд Туск заявив, що у питанні надання репараційної позики Україні було досягнуто "переломного моменту". Наразі триває робота над технічними деталями.
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от кляті українці! вперлися!
а було так чудово: бабло туди, бабло сюди!
українці, навіть мага піндосів не злякалися!