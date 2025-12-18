Саммит ЕС отложил решение о финансировании Украины до поздней ночи, - СМИ

Обсуждение финансирования Украины на саммите Европейского Союза в Брюсселе было перенесено на более поздний срок из-за сложности переговоров между государствами-членами.

Что известно на данный момент?

Вместо запланированного старта обсуждения украинского вопроса, лидеры ЕС сначала сосредоточились на теме расширения Евросоюза, а затем перешли к дискуссиям о долгосрочном бюджете ЕС до 2027 года. Только после этого ожидается возвращение к переговорам о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Президент Европейского совета Антониу Кошта изменил повестку дня, отодвинув самый сложный вопрос, чтобы дать время техническим командам для поиска компромисса. По данным Politico, такие консультации могут длиться несколько часов и продолжаться до поздней ночи.

"Если сегодня не удастся достичь договоренности о финансировании Украины, переговоры будут продолжены завтра", — предупредил он.

Переговоры о финансировании Украины: что происходит за кулисами саммита

По информации европейских дипломатов, параллельно с официальными заседаниями продолжаются интенсивные консультации между представителями Еврокомиссии и отдельными странами-членами. Цель — снять возражения и найти решение, которое позволит одобрить дальнейшую финансовую помощь Украине без блокировки со стороны отдельных столиц.

Именно поэтому вопрос Украины был временно отложен, чтобы избежать публичного провала переговоров и дать возможность достичь компромисса в закрытом формате.

Бельгия и конфискация активов РФ: ключевая роль Euroclear

В настоящее время Еврокомиссия проводит закрытые консультации с делегацией Бельгии непосредственно в помещении возле главного зала саммита. К переговорам присоединился премьер-министр этой страны Барт де Вевер, который для этого покинул основное заседание лидеров ЕС.

По словам дипломатов, чиновники ЕС пытаются убедить бельгийскую сторону, что предоставленные гарантии будут достаточными для минимизации юридических и финансовых рисков в случае конфискации активов РФ.

Позиция Бельгии является решающей, ведь значительная часть замороженных российских средств хранится в депозитарии Euroclear, который расположен именно в этой стране.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". Сейчас продолжается работа над техническими деталями.

