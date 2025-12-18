РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10174 посетителя онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Саммит ЕС
1 433 9

Саммит ЕС отложил решение о финансировании Украины до поздней ночи, - СМИ

Саммит ЕС по использованию замороженных российских активов

Обсуждение финансирования Украины на саммите Европейского Союза в Брюсселе было перенесено на более поздний срок из-за сложности переговоров между государствами-членами.

Об этом пишет Politico,сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно на данный момент?

Вместо запланированного старта обсуждения украинского вопроса, лидеры ЕС сначала сосредоточились на теме расширения Евросоюза, а затем перешли к дискуссиям о долгосрочном бюджете ЕС до 2027 года. Только после этого ожидается возвращение к переговорам о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Президент Европейского совета Антониу Кошта изменил повестку дня, отодвинув самый сложный вопрос, чтобы дать время техническим командам для поиска компромисса. По данным Politico, такие консультации могут длиться несколько часов и продолжаться до поздней ночи.

"Если сегодня не удастся достичь договоренности о финансировании Украины, переговоры будут продолжены завтра", — предупредил он.

Читайте также: Зеленский о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС: "Если это блокируется политически, я такую логику не понимаю"

Переговоры о финансировании Украины: что происходит за кулисами саммита

По информации европейских дипломатов, параллельно с официальными заседаниями продолжаются интенсивные консультации между представителями Еврокомиссии и отдельными странами-членами. Цель — снять возражения и найти решение, которое позволит одобрить дальнейшую финансовую помощь Украине без блокировки со стороны отдельных столиц.

Именно поэтому вопрос Украины был временно отложен, чтобы избежать публичного провала переговоров и дать возможность достичь компромисса в закрытом формате.

Читайте также: Евросоюз ввел санкции против еще 41 танкера "теневого флота" России

Бельгия и конфискация активов РФ: ключевая роль Euroclear

В настоящее время Еврокомиссия проводит закрытые консультации с делегацией Бельгии непосредственно в помещении возле главного зала саммита. К переговорам присоединился премьер-министр этой страны Барт де Вевер, который для этого покинул основное заседание лидеров ЕС.

По словам дипломатов, чиновники ЕС пытаются убедить бельгийскую сторону, что предоставленные гарантии будут достаточными для минимизации юридических и финансовых рисков в случае конфискации активов РФ.

Позиция Бельгии является решающей, ведь значительная часть замороженных российских средств хранится в депозитарии Euroclear, который расположен именно в этой стране.

  • Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". Сейчас продолжается работа над техническими деталями.

Читайте также: "Репарационный заем" - не единственный вариант финансирования Украины, но ЕС нужно решение, - премьер Литвы Силиня

Автор: 

Бельгия (477) саммит (1251) Евросоюз (17982) замороженные активы (520)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім до ранку....А потім на тиждень...Місяць ..Коротше ніхрена ці нікчемні імпотенти не вирішать. Розходимося.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:39 Ответить
Орбан і Фіцо у вбиральню не вийшли?
показать весь комментарий
18.12.2025 18:43 Ответить
Евроколхоз. 4 года вода в ступе. Вот почему во время войны только диктатура. Представьте себе если бы в России происходило что-то подобное сейчас. Она бы рассыпалась н**** как в семнадцатом году под большевиками
показать весь комментарий
18.12.2025 18:45 Ответить
В Європі поступову почали розуміти що вони не "Україну фінансують", а протидіють розростанню руссо-фашизму насамперед у власних інтересах самозбереження - краще зупинити ********* у нас сьогодні ніж єврогеноцид у себе завтра. Логіка *********у вражає "парадоксами" - ну от кому вони будуть продавати сировину якщо знищать покупців та виробників товарів які вони не здатні виробляти?
показать весь комментарий
18.12.2025 18:49 Ответить
Вже москаль поодинокі рейди виконує в естонію,і хоть з гуся вода подумаєш 20 хв.три кацапи з автоматами біля Нарви гуляли.Ну це потрібно розібратись а може вони на рибі були а може просто заблудились,не все так однозначно ...Тепер ви сцикуни через бельгію не можете ухвалити рішення по грошах,для країни яка охороняє вашу сраку.Ну тоді готуйтесь платити не грішми а крою своїх дітей,бюрократи довбані!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:53 Ответить
таки залякав *****, слабосильних бельгійців!
от кляті українці! вперлися!
а було так чудово: бабло туди, бабло сюди!
українці, навіть мага піндосів не злякалися!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:56 Ответить
Або ЄС стане дорослим, або розвалиться під ударами раши та заокеанських спекулянтів.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:03 Ответить
майстри заголовку! )) після такого конкретного терміну як "пізня ніч" приймуть рішення? )) заходьте сюди після пізньої ночі, щоб взнати рішення! ))
показать весь комментарий
18.12.2025 19:04 Ответить
Облудні, лицемірні, продажні покидьки! Але дзвін вже пішов і по вас....
показать весь комментарий
18.12.2025 19:15 Ответить
 
 