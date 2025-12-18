РУС
Все идет к предоставлению Украине "замороженных активов" РФ. Работают над техническими деталями, - Туск

Приняли ли репарационный кредит для Украины? Что говорит Туск?

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". Сейчас продолжается работа над техническими деталями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно?

"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все согласны, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправданно и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины.

Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", - сказал Туск.

По его словам, все идет к предоставлению Украине репарационного займа на базе российских замороженных активов.

Читайте: Или деньги для Украины сегодня, или кровь для Европы - завтра, - Туск

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте: Европарламент готов ускорить принятие решения о "репарационном кредите" Украине, - Мецола

Автор: 

Туск Дональд (853) Евросоюз (17982) замороженные активы (501)
❗️Історичне рішення: Всі, без виключення, країни погоджуються використати заморожені кошти РФ в ЄС для України, глава польського уряду Туск додав, що деякі держави боротимуться для максимізації своїх гарантій
показать весь комментарий
18.12.2025 16:03 Ответить
Десь не один єрмак і не один міндіч потирають руки
показать весь комментарий
18.12.2025 16:04 Ответить
Зеленський: Не буде грошей для України - Європі доведеться платити кров'ю
показать весь комментарий
18.12.2025 16:05 Ответить
Діло техніки
показать весь комментарий
18.12.2025 16:08 Ответить
Орбан і Фіцо "пішли пити каву" під час голосування?
показать весь комментарий
18.12.2025 16:10 Ответить
в сартире вони сидять їм пурген підсипали
показать весь комментарий
18.12.2025 16:13 Ответить
 
 