"Репарационный кредит" - не единственный вариант финансирования Украины, но ЕС нужно решение, - премьер Литвы Силиня

Европе важно принять решение о поддержке Украины, продемонстрировав решимость и способность действовать перед партнерами и Россией.

Об этом сообщилапремьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она подчеркнула, что "репарационный заем" не единственный вариант финансирования Украины, доступный в инструментарии Европейского Союза, однако принятие соответствующего решения необходимо для самой Европы.

По ее словам, для украинцев, европейцев и переговоров с США и Россией важно, чтобы Европа была надежным партнером. "Это не последний шанс для Украины, но мы действительно должны найти решение. Замороженные активы - не единственный вариант. Может быть предоставлен кредит, о котором может решить Европа в целом, но для этого нужно единодушное согласие. Мы все еще не имеем поддержки Венгрии", - отметила Силиня.

Премьер добавила, что переговоры о мире продолжаются, но в ближайшее время мира ожидать не стоит, поэтому Украина нуждается в поддержке. "Во-первых, чтобы показать, что это действительно хороший финансовый вариант. Во-вторых, есть много юридических аспектов, которые уже решены. В-третьих, мы также должны показать нашим партнерам, что мы способны принять решение, и что этими шагами можем показать России, что Европа решительна и знает, что делать", - пояснила Силиня.

Она подчеркнула, что вопрос имеет не только юридическое и финансовое, но и политическое измерение, которое позволяет принять важное решение о поддержке Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

