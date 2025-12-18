РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15710 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
2 212 34

Бельгия не согласна ни с одной моделью использования активов РФ, - премьер де Вевер

Де Вевер о замороженных активах РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложения Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, с которыми он ознакомился, пока остаются неприемлемыми для Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDe Morgen.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам премьер-министра, Бельгия пока не готова поддержать ни одно из предложений по так называемым "репарационным займам" для Украины, представленных Европейской комиссией.

"Я до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться", - отметил де Вевер. По его словам, условия, на которых настаивает бельгийская сторона, пока "недостаточно" учтены.

Де Вевер также подчеркнул, что в отдельных вопросах Бельгия "не может идти на компромиссы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование росактивов в пользу Украины возможно, если союзники снизят риски для Бельгии, - де Вевер

Условия Бельгии

Премьер-министр напомнил, что Бельгия настаивает на трех ключевых условиях использования замороженных российских активов в Брюсселе:

  •  введение механизма backstop - страхового механизма, который гарантирует, что бельгийский депозитарий Euroclear сможет немедленно вернуть России средства в случае соответствующего судебного решения или заключения мирного соглашения;
  • распределение возможных исков о возмещении убытков со стороны России между всеми государствами-членами ЕС;
  • использование для "репарационных займов" замороженных российских активов, находящихся в других странах.

"Если у нас уже есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один", - заявил де Вевер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Бельгии де Вевер прибыл на встречу со Стармером в Лондон: Будут обсуждать замороженные активы РФ

Риск со стороны РФ

В то же время премьер-министр предупредил о риске контрмер со стороны России. По его словам, Москва может "немедленно" перейти к конфискации европейских средств или компаний.

"Это совсем не туманная опасность", - пишет De Morgen.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Без согласования "репарационного займа" у Путина растет соблазн захватить Украину

Автор: 

Бельгия (474) замороженные активы (501) де Вевер Барт (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з боку Росії між усіма державами-членами ЄС
---------
Московия не признает решения европейских судов. Так зачем вообще рассматривать московитские жалобы?! Не признаете решения европейских судов - значит не имеет смысл рассматривать кацапские дела.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:35 Ответить
+5
баригі з привозу мають більше совісті ніж поважні банкири з европи 😬
показать весь комментарий
18.12.2025 11:30 Ответить
+4
кацапи вже зашугали Бельгію
показать весь комментарий
18.12.2025 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правопівники на кшталт цього де вевера вміють тільки кукарікати, а по факту прогинаються, коли їх прижучать.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:13 Ответить
баригі з привозу мають більше совісті ніж поважні банкири з европи 😬
показать весь комментарий
18.12.2025 11:30 Ответить
Банкіри всю історію жили за рахунок воєн.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:47 Ответить
Це не банкір, а правопівник. Він лідер націоналістичної партії "Новий Фламандський альянс", яка виступає за вихід Фландрії зі складу Бєльгії.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:06 Ответить
Новина про висєр бєльгійського правопівника, а не про міфічних банкірів.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
кацапи вже зашугали Бельгію
показать весь комментарий
18.12.2025 11:31 Ответить
розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з боку Росії між усіма державами-членами ЄС
---------
Московия не признает решения европейских судов. Так зачем вообще рассматривать московитские жалобы?! Не признаете решения европейских судов - значит не имеет смысл рассматривать кацапские дела.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:35 Ответить
Чому ж це "московія нє прізнайот"? Вона (московія ) - визнає. Ті, що на користь московії. А ті, що на користь "пратівнай старани" - не визнає.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:40 Ответить
вона буде забирати активи по світу, в тому ж США визнають рішення Апеляційного суду.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:47 Ответить
Рішення кацапських "судів" юридично нікчемні, ніхто іх за кордонами кацапіі не визнає.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:09 Ответить
Якщо вони так бояться ГРУ, то може хай наш ГУР їм пояснить, що є шанс вижити тільки коли не боїшся?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:38 Ответить
Гур канадський..???
показать весь комментарий
18.12.2025 11:48 Ответить
Ти генератор випадкових коментів вмикнув..??
показать весь комментарий
18.12.2025 12:18 Ответить
Та віддати ці гроші кацапам, щоб повернули ЗАЕС та не вимагали виводу ЗСУ з Донецької області! Ці гроші кацапську економіку вже не спасуть! Але ж наші бариги і корупціонери на це теж не погодяться...
показать весь комментарий
18.12.2025 11:38 Ответить
Та болта твоїм кацапам, а не гроші.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:07 Ответить
Ну якщо гроші понад усе у вашому житті, то болта вам! А до кацапів ви ближче як петрова!
показать весь комментарий
18.12.2025 12:23 Ответить
Нєхер було про переговори і про ''мір' п***діти. Євроліберасти вже мріють як відновлюватимуть бізнес з рашистами. А ви придурки повелися на замануху від Х уйла про ''мірні угоди''. Ви придурки, хоча б представляєте якщо Україна підписує капітуляцію то це фактично оголошувати себе політичним і економічним банкротом. А з банкротами ніхто справи не хоче мати і тим більше грошей позичати ніхто не буде. Це зараз вони багато обіцяються і гарантії і гроші на відбудову. А на слідуючий день забудуть про Україну як про Афганістан чи Сірію. Хіба що червоний хрест пришле вам гнилих окорочків і памперси щоб не поздихали з голоду.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:39 Ответить
Покидьок де Вевер погоджується тільки відсоток з кацапського бабла крисятнічать.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:39 Ответить
Это ж надо как зашугали бельгийцев
показать весь комментарий
18.12.2025 11:50 Ответить
так ніби ж вже узгодили, що ризики розподіляються між всіма країнами-членами ЄС, окрім підорської угорщини та словаччини, пропорційно до розміру ВВП.

Цікаво, що зараз не так? Бельгійці просто шукають причину відмовити, чи ЄС дійсно підсовує туфту?

Якби там не було, все як мріє путін. От навіщо йому закінчувати щось?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:52 Ответить
Все просто - Де Вевер, це бельгійський правопівень-сєпар.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:17 Ответить
Бельгія має уряд про який Україні лише мріяти! Всі вимоги Бельгії справедливі й виважені,базовані на національних інтересах Бельгії! Інша справа чому Євросоюз не бажає їх врахувати й розділити можливі ризики!
показать весь комментарий
18.12.2025 11:53 Ответить
А які власне ризики?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:54 Ответить
Якщо ризиків нема, то чого інші країни не згодні їх розділити? Їх же нема . Нуль поділити на будь яке натуральне число = нуль.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:02 Ответить
Бояться, що ***** на них в суд подасть? Так суди можна тягнути десятиліттями, а за той час ***** точно копита відкине
показать весь комментарий
18.12.2025 12:05 Ответить
В суд буде подавати не ***** а Кацапляндія. І Кацапляндія так просто не зникне.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:54 Ответить
І цього пана також пуйло обізвав підсвинком?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:54 Ответить
тєрпіли
показать весь комментарий
18.12.2025 12:11 Ответить
Ну то нехай Бельгія напропонує механізм, на який погодиться. Покищо виглядає так, що Бельгія просто не погоджується на будь-які варіанти, бо те, що запропонували Бельгії по факту вже відповідає всім їх вимогам.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:20 Ответить
Не зря з вас гонять французи: сциклва маленька краіна.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:38 Ответить
Хай тоді ЄС запише бельгію в спонсори тероризму
показать весь комментарий
18.12.2025 12:57 Ответить
 
 