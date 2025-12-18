Бельгия не согласна ни с одной моделью использования активов РФ, - премьер де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложения Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, с которыми он ознакомился, пока остаются неприемлемыми для Бельгии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDe Morgen.
По словам премьер-министра, Бельгия пока не готова поддержать ни одно из предложений по так называемым "репарационным займам" для Украины, представленных Европейской комиссией.
"Я до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться", - отметил де Вевер. По его словам, условия, на которых настаивает бельгийская сторона, пока "недостаточно" учтены.
Де Вевер также подчеркнул, что в отдельных вопросах Бельгия "не может идти на компромиссы".
Условия Бельгии
Премьер-министр напомнил, что Бельгия настаивает на трех ключевых условиях использования замороженных российских активов в Брюсселе:
- введение механизма backstop - страхового механизма, который гарантирует, что бельгийский депозитарий Euroclear сможет немедленно вернуть России средства в случае соответствующего судебного решения или заключения мирного соглашения;
- распределение возможных исков о возмещении убытков со стороны России между всеми государствами-членами ЕС;
- использование для "репарационных займов" замороженных российских активов, находящихся в других странах.
"Если у нас уже есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один", - заявил де Вевер.
Риск со стороны РФ
В то же время премьер-министр предупредил о риске контрмер со стороны России. По его словам, Москва может "немедленно" перейти к конфискации европейских средств или компаний.
"Это совсем не туманная опасность", - пишет De Morgen.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------
Московия не признает решения европейских судов. Так зачем вообще рассматривать московитские жалобы?! Не признаете решения европейских судов - значит не имеет смысл рассматривать кацапские дела.
Цікаво, що зараз не так? Бельгійці просто шукають причину відмовити, чи ЄС дійсно підсовує туфту?
Якби там не було, все як мріє путін. От навіщо йому закінчувати щось?