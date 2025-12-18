Бельгия не согласна ни с одной моделью использования активов РФ, - премьер де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложения Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, с которыми он ознакомился, пока остаются неприемлемыми для Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDe Morgen.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам премьер-министра, Бельгия пока не готова поддержать ни одно из предложений по так называемым "репарационным займам" для Украины, представленных Европейской комиссией.

"Я до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться", - отметил де Вевер. По его словам, условия, на которых настаивает бельгийская сторона, пока "недостаточно" учтены.

Де Вевер также подчеркнул, что в отдельных вопросах Бельгия "не может идти на компромиссы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование росактивов в пользу Украины возможно, если союзники снизят риски для Бельгии, - де Вевер

Условия Бельгии

Премьер-министр напомнил, что Бельгия настаивает на трех ключевых условиях использования замороженных российских активов в Брюсселе:

введение механизма backstop - страхового механизма, который гарантирует, что бельгийский депозитарий Euroclear сможет немедленно вернуть России средства в случае соответствующего судебного решения или заключения мирного соглашения;

распределение возможных исков о возмещении убытков со стороны России между всеми государствами-членами ЕС;

использование для "репарационных займов" замороженных российских активов, находящихся в других странах.

"Если у нас уже есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один", - заявил де Вевер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Бельгии де Вевер прибыл на встречу со Стармером в Лондон: Будут обсуждать замороженные активы РФ

Риск со стороны РФ

В то же время премьер-министр предупредил о риске контрмер со стороны России. По его словам, Москва может "немедленно" перейти к конфискации европейских средств или компаний.

"Это совсем не туманная опасность", - пишет De Morgen.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Без согласования "репарационного займа" у Путина растет соблазн захватить Украину