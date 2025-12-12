Премьер Бельгии де Вевер прибыл на встречу со Стармером в Лондон: будут обсуждать замороженные активы РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 12 декабря прибыл в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения использования замороженных российских активов для финансирования Украины в качестве "репарационного займа".

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Великобритания поддержала призывы в ЕС использовать замороженные российские суверенные активы, большинство которых хранится в Бельгии, чтобы помочь Украине финансово.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы использовать стоимость российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях", – заявил в пятницу официальный представитель Стармера.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский Центробанк подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в московский суд из-за замороженных активов.

В свою очередь в Европейской комиссии прокомментировали судебный иск Центробанка РФ против Euroclear, назвав его "спекулятивным" и подчеркнув, что активы РФ не конфискуются.

Бельгия требует от стран ЕС "независимых" и "автономных" гарантий в обмен на поддержку предложенного "репарационного кредита" для Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины