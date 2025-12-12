Премьер Бельгии де Вевер прибыл на встречу со Стармером в Лондон: будут обсуждать замороженные активы РФ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 12 декабря прибыл в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения использования замороженных российских активов для финансирования Украины в качестве "репарационного займа".
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Великобритания поддержала призывы в ЕС использовать замороженные российские суверенные активы, большинство которых хранится в Бельгии, чтобы помочь Украине финансово.
"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы использовать стоимость российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях", – заявил в пятницу официальный представитель Стармера.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский Центробанк подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в московский суд из-за замороженных активов.
- В свою очередь в Европейской комиссии прокомментировали судебный иск Центробанка РФ против Euroclear, назвав его "спекулятивным" и подчеркнув, что активы РФ не конфискуются.
- Бельгия требует от стран ЕС "независимых" и "автономных" гарантий в обмен на поддержку предложенного "репарационного кредита" для Украины.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
