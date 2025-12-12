Прем’єр Бельгії де Вевер прибув на зустріч зі Стармером до Лондона: Обговорюватимуть заморожені активи РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 12 грудня прибув до Лондона на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення використання заморожених російських активів для фінансування України як "репараційної позики".

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Велика Британія підтримала заклики в ЄС використати заморожені російські суверенні активи, більшість яких зберігається в Бельгії, щоб допомогти Україні фінансово.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб використати вартість російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях", – заявив у п’ятницю офіційний речник Стармера.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський Центробанк подав позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до московського суд через заморожені активи.

Своєю чергою у Європейській комісії прокоментували судовий позов Центробанку РФ проти Euroclear, назвавши його "спекулятивним" і наголошуючи, що активи РФ не конфіскуються.

Бельгія вимагає від країн ЄС "незалежних" і "автономних" гарантій в обмін на підтримку запропонованого "репараційного кредиту" для України.

Що відомо про "репараційний кредит" для України