Прем’єр Бельгії де Вевер прибув на зустріч зі Стармером до Лондона: Обговорюватимуть заморожені активи РФ
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 12 грудня прибув до Лондона на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення використання заморожених російських активів для фінансування України як "репараційної позики".
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Велика Британія підтримала заклики в ЄС використати заморожені російські суверенні активи, більшість яких зберігається в Бельгії, щоб допомогти Україні фінансово.
"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб використати вартість російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях", – заявив у п’ятницю офіційний речник Стармера.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російський Центробанк подав позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до московського суд через заморожені активи.
- Своєю чергою у Європейській комісії прокоментували судовий позов Центробанку РФ проти Euroclear, назвавши його "спекулятивним" і наголошуючи, що активи РФ не конфіскуються.
- Бельгія вимагає від країн ЄС "незалежних" і "автономних" гарантій в обмін на підтримку запропонованого "репараційного кредиту" для України.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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