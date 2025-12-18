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Новини Членство України в ЄС
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Зеленський про можливість прискореного вступу України до ЄС: "Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію"

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість прискореного вступу України до Європейського Союзу, що, за повідомленнями ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції від США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами Зеленського, прискорений вступ України до ЄС залежить від кроків самої України та її партнерів, якщо цей процес не блокується політично.

"Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Для нас членство в Європейському Союзі - це частина тих гарантій безпеки, про які Україна домовляється і на які розраховує", - заявив президент.

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Він також зазначив, що дата вступу України до ЄС є важливим питанням, однак остаточне рішення ухвалюватимуть лідери Євросоюзу. Водночас Зеленський наголосив, що це рішення не повинні визначати Росія або окремі країни ЄС, які, за його словами, блокують процес з політичних причин, а не через невиконання Україною реформ.

Нагадаємо, голова Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискореного розгляду питання про "репараційний кредит" для України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) Євросоюз (15327)
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Топ коментарі
+12
зате дуже добре розумієш логіку розміновування "чонгарів", Гнида Оманська .. і двушек на маскву
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18.12.2025 15:49 Відповісти
+6
А, мародерити у власній країні під час війни? Логік мамиріми.
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18.12.2025 16:05 Відповісти
+4
ЦЕ БЛОКУЄТЬСЯ БО САМЕ ТИ ПРИ ВЛАДІ....якщо коротко
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18.12.2025 15:59 Відповісти

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