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Новини Міндічгейт
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59% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають Зеленського відповідальним за корупцію, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи відповідальний Зеленський за Міндічгейт? Що кажуть українці?

77% українців знають про розслідування "Міндічгейту". 59% вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії Міндіча.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Водночас досить багато чули про це і розуміють - 35%. Решта - 42% - щось чули, але не мають цілісного явлення, зазначили соціологи.

При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування.

Чи відповідальний Зеленський за Міндічгейт? Що кажуть українці?

Ставлення до розслідування

Також до респондентів, які знають про розслідування, ставилися додаткові питання.

Так, 71% тих, хто поінформований про операцію "Мідас", стверджують, що розслідування є обґрунтованим і згадані корупційні дії скоріше за все дійсно мали місце.

Водночас 15% вважають розслідування сумнівним та таким, що має на меті тиск на вище керівництво держави. Ще 15% не змогли визначитися із відповіддю.

Чи відповідальний Зеленський за Міндічгейт? Що кажуть українці?

Відповідальність Зеленського

Також серед тих, хто знає про розслідування, 59% вважають, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Не вважають президента особисто відповідальним - 30%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

Чи відповідальний Зеленський за Міндічгейт? Що кажуть українці?

Методологія

Опитування проводилося 26 листопада - 13 грудня 2025 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів, - Магамедрасулов

Міндічгейт

Читайте також: Ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів, - Магамедрасулов

Автор: 

Зеленський Володимир (28207) опитування (2206) КМІС (394) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+29
"....При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування..." - оце дятли, де вони живуть ці 22%
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18.12.2025 13:47 Відповісти
+28
А хто ж? - це ж він повитягував таких "потужних" менеджерів на світ Божий
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18.12.2025 13:44 Відповісти
+25
Там , где много РОЗОВЫХ ФЛАМИНГО
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18.12.2025 13:52 Відповісти

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