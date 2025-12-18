59% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають Зеленського відповідальним за корупцію, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

77% українців знають про розслідування "Міндічгейту". 59% вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії Міндіча.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Водночас досить багато чули про це і розуміють - 35%. Решта - 42% - щось чули, але не мають цілісного явлення, зазначили соціологи.

При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування.

Ставлення до розслідування

Також до респондентів, які знають про розслідування, ставилися додаткові питання.

Так, 71% тих, хто поінформований про операцію "Мідас", стверджують, що розслідування є обґрунтованим і згадані корупційні дії скоріше за все дійсно мали місце.

Водночас 15% вважають розслідування сумнівним та таким, що має на меті тиск на вище керівництво держави. Ще 15% не змогли визначитися із відповіддю.

Відповідальність Зеленського

Також серед тих, хто знає про розслідування, 59% вважають, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Не вважають президента особисто відповідальним - 30%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

Методологія

Опитування проводилося 26 листопада - 13 грудня 2025 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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Міндічгейт

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