59% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають Зеленського відповідальним за корупцію, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
77% українців знають про розслідування "Міндічгейту". 59% вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії Міндіча.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Водночас досить багато чули про це і розуміють - 35%. Решта - 42% - щось чули, але не мають цілісного явлення, зазначили соціологи.
При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування.
Ставлення до розслідування
Також до респондентів, які знають про розслідування, ставилися додаткові питання.
Так, 71% тих, хто поінформований про операцію "Мідас", стверджують, що розслідування є обґрунтованим і згадані корупційні дії скоріше за все дійсно мали місце.
Водночас 15% вважають розслідування сумнівним та таким, що має на меті тиск на вище керівництво держави. Ще 15% не змогли визначитися із відповіддю.
Відповідальність Зеленського
Також серед тих, хто знає про розслідування, 59% вважають, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.
Не вважають президента особисто відповідальним - 30%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою.
Методологія
Опитування проводилося 26 листопада - 13 грудня 2025 року. Всього було опитано 1000 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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