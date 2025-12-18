Ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов вважає, що фігурант операції "Мідас" Тімур Міндіч не є ключовою фігурою у виявлених корупційних злочинах.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Початково наша робота стосувалася Міністерства оборони та діяльності Карлсона в цьому напрямку. Саме це було основним мотивом початку розслідування.

Я ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації всіх цих проєктів. Це просто неможливо з точки зору масштабу й механіки виконання", - зазначив детектив.

Магамедрасулова запитали, хто може бути ключовою фігурою у реалізації виявлених корупційних схем.

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"На цьому етапі я не можу цього сказати. Слідство триває, остаточних процесуальних рішень ще не ухвалено", - відповів він.

Також детектив НАБУ відповів, чи можна буде побачити в матеріалах справи представників вищого керівництва держави.

"Я сподіваюся, що так. Але є стара й дуже точна фраза: головне не те, що ми знаємо, а те, що ми можемо довести.

Не все знання може стати доказом у суді. У матеріалах будуть лише ті факти, які ми здатні довести належним чином", - підсумував він.

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