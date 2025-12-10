Лубінець розповів, що його офіс проводив перевірку умов тримання Магамедрасулова: Встановили порушення прав
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що його офіс проводив перевірку умов тримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, звільненого з-під арешту 3 грудня.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено порушення прав
Лубінець розповів, що його офіс отримав офіційне звернення від Руслана Магомедрасулова та його батька 11 вересня.
"За кілька днів направив окрему моніторингову групу в місце, де їх тримали. Ми провели конфіденційне спілкування. Вони не скаржились на умови тримання, але ми встановили порушення прав",- розповів Лубінець.
У камері були проблеми з "повітрям та світлом"
Ща словами Лубінця, камера, в якій утримували детектива, не була обладнана необхідними речами, а також були "великі проблеми з повітрям та світлом".
"Ледь не наступного дня місце тримання привели в порядок, поміняли вікно та поремонтували світло",- розповів уповноважений.
- Нагадаємо, що раніше голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував у соцмережі фото камери, в якій, за його словами, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провів п’ять місяців під вартою.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль