Лубінець розповів, що його офіс проводив перевірку умов тримання Магамедрасулова: Встановили порушення прав

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що його офіс проводив перевірку умов тримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, звільненого з-під арешту 3 грудня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Встановлено порушення прав

Лубінець розповів, що його офіс отримав офіційне звернення від Руслана Магомедрасулова та його батька 11 вересня.

"За кілька днів направив окрему моніторингову групу в місце, де їх тримали. Ми провели конфіденційне спілкування. Вони не скаржились на умови тримання, але ми встановили порушення прав",- розповів Лубінець.

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У камері були проблеми з "повітрям та світлом"

Ща словами Лубінця, камера, в якій утримували детектива, не була обладнана необхідними речами, а також були "великі проблеми з повітрям та світлом".

"Ледь не наступного дня місце тримання привели в порядок, поміняли вікно та поремонтували світло",- розповів уповноважений.

Нагадаємо, що раніше голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував у соцмережі фото камери, в якій, за його словами, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провів п’ять місяців під вартою.

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Справа Магамедрасулова

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