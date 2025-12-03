Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Адвокатка Олена Щербан нагадала, що Магамедрасулов документував резонансну справу "Міндічгейту" та перебуває вже понад 4 місяці в СІЗО. На її думку, правильним рішенням буде сьогодні послабити запобіжний захід детективу НАБУ.
Що каже Магамедрасулов?
Він нагадав, що 21 липня 2025 року провели близько 50 обшуків у детективів НАБУ.
"Вилучалася комп'ютерна техніка, носії інформації, картки, ноутбуки, телефони, щоб отримали інформацію про наші розробки та в подальшому шантажувати. Такі випадки є, зафіксовані та досліджуються в Бюро.
В цьому провадженні експертиза робилася за один день, суди ухвалювали рішення формально, за 5 місяців жодним чином слідство не надало відповіді ні на один наш запит.
З метою тиску на мене відправили у СІЗО мого батька, який не має взагалі відношення до подій, які описуються", - розповів він.
Заява прокурора
Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим.
Водночас, за його словами, актуальність ризиків зменшилася.
"Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме - домашній арешт", - сказав він.
Рішення суду
Суд ухвалив рішення звільнити Руслана Магамедрасулова з-під варти у залі суду.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
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ще стільки ж мусорів мабуть
Тому і не знають, не бачуть і не чують!! «Інваліди 1групи» на місцях, здовідками від МСЕК крупи!?!?
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
єрмаки ,татарови, піаніст з гопотою - закінчать же трагічно , для себе і головне 100% заслужено .
І за вагнергейт ніхто не забуде, і за "будівництво доріг", і за шашлики, і за Чонгар і за наслідки...
Телепки , які це лайно вкидали туди куди вкидали , можливо "хоч наржуться" вже нарешті вволю.
Кажете весна прийде - ....
а скільки охорони в пікселі..а могли би бути в ЗСУ
ще стільки ж мусорів мабуть
03.12.2025 14:53
Переживаєш, що тебе не буде кому охороняти у суді ??
Ви зайшов на відкритий форум. Тому не вказуйте, і я вам не напишу, куди ...
Зелених я не захищаю, лише констатую, що вони виграли вибори 2019 р.
Пан може це заперечити ??
02.12.2025 23:31
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Ти в нас ще й мусорскі і людоловські сраки підлизуєш у вільну хвилинку?
Та він не кинутий своїм відомством,як Червінський-своїм відомством.Його відомство ретельно документує всі прояви незаконного арешту свого працівника і підтримує.
їх потрібно УСІХ міняти
через вибори по бенк ід
Он не унтер офицерская вдова, он человек из системы Кравченка, т.е. Зели. Или вы верите что весь треш с Магамедрасуловым был организован генпрокуратурой и СБУ без указания от самого Зеленского?
вас треба"сцяними тряпками" разом із "я нє тряпка какая нібудь" гнати нахєр з посад
А як шо найвЯличнийший звільнить ригоАналів татарова та подоляка то і сфабриковані звінувачення зникнут.
Может даже и за границей.
Слишком много желающих с ним поквитаться.
Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим. Водночас, за його словами, актуальність ризиків зменшилася."Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме - домашній арешт", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3588426
Апеляційний суд Києва звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова під особисте зобов'язання.
На суді прокурор заявив, що не проти переведення детективу з-під варти під домашній арешт. Суддя зазначила, що стаття підозри не передбачає домашнього арешту, а лише утримання під вартою.
Не будь наивным.
Дуже цікавить, чи посидять в СІЗО, хоча би тимчасово, Єрмак і Малюк?
Один Порошенко,що відбився від бандюків: а хотіли посадити,так само,як Антоненка,при одній підозрі без доказів,по два місяці. У вязниці виставити цілодобове відеоспостереження,а куски замітувати в мережу-як з Юлею проробляли риги.
Зелена мафія ліквідаторів України.
Ще у вязниці ппк Дудін,про якого кажуть,що врятував Харків-час вже військовим сказати своє слово за своїх побратимів: набу свого побратима відстояло.
Первый номер .. зеленский!!! А дальше этот сукин сын составит список ... без кого ему будет скучно.. и обидно ...что они миллионеры и еа воле в Монако в Хайфе...ну или....на рублевке