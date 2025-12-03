Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокатка Олена Щербан нагадала, що Магамедрасулов документував резонансну справу "Міндічгейту" та перебуває вже понад 4 місяці в СІЗО. На її думку, правильним рішенням буде сьогодні послабити запобіжний захід детективу НАБУ.

Що каже Магамедрасулов?

Він нагадав, що 21 липня 2025 року провели близько 50 обшуків у детективів НАБУ.

"Вилучалася комп'ютерна техніка, носії інформації, картки, ноутбуки, телефони, щоб отримали інформацію про наші розробки та в подальшому шантажувати. Такі випадки є, зафіксовані та досліджуються в Бюро.

В цьому провадженні експертиза робилася за один день, суди ухвалювали рішення формально, за 5 місяців жодним чином слідство не надало відповіді ні на один наш запит.

З метою тиску на мене відправили у СІЗО мого батька, який не має взагалі відношення до подій, які описуються", - розповів він.

Заява прокурора

Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим.

Водночас, за його словами, актуальність ризиків зменшилася.

"Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме - домашній арешт", - сказав він.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення звільнити Руслана Магамедрасулова з-під варти у залі суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ



















Читайте: Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Справа Магамедрасулова

Читайте також: Медіавійна проти НАБУ": телеграм-канали Зеленського синхронно атакують антикорупціонерів