УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13917 відвідувачів онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
12 879 60

Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокатка Олена Щербан нагадала, що Магамедрасулов документував резонансну справу "Міндічгейту" та перебуває вже понад 4 місяці в СІЗО. На її думку, правильним рішенням буде сьогодні послабити запобіжний захід детективу НАБУ.

Що каже Магамедрасулов?

Він нагадав, що 21 липня 2025 року провели близько 50 обшуків у детективів НАБУ. 

"Вилучалася комп'ютерна техніка, носії інформації, картки, ноутбуки, телефони, щоб отримали інформацію про наші розробки та в подальшому шантажувати. Такі випадки є, зафіксовані та досліджуються в Бюро. 

В цьому провадженні експертиза робилася за один день, суди ухвалювали рішення формально, за 5 місяців жодним чином слідство не надало відповіді ні на один наш запит.

З метою тиску на мене відправили у СІЗО мого батька, який не має взагалі відношення до подій, які описуються", - розповів він.

Заява прокурора

Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим. 

Водночас, за його словами, актуальність ризиків зменшилася.

"Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме - домашній арешт", - сказав він.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення звільнити Руслана Магамедрасулова з-під варти у залі суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова
Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова
Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова

Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання

Читайте: Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Справа Магамедрасулова

Читайте також: Медіавійна проти НАБУ": телеграм-канали Зеленського синхронно атакують антикорупціонерів

Автор: 

Апеляційний суд (411) Магамедрасулов Руслан (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Только теперь возникает резонный вопрос - Кто ответит за незаконный арест детектива? Какое наказание понесет Малюк и остальные гниды из СБУ, нарушившие закон?
показати весь коментар
03.12.2025 16:06 Відповісти
+43
а скільки охорони в пікселі..а могли би бути в ЗСУ

ще стільки ж мусорів мабуть
показати весь коментар
03.12.2025 14:53 Відповісти
+40
"Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим" - поки є такі прокурори, справа д'єрмака не помре.
показати весь коментар
03.12.2025 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скільки охорони в пікселі..а могли би бути в ЗСУ

ще стільки ж мусорів мабуть
показати весь коментар
03.12.2025 14:53 Відповісти
У ЗСУ йти їм страшно!
показати весь коментар
03.12.2025 15:14 Відповісти
Хоть би, оті поторочі, з прокурорських вертухаїв-«слідчих», СБУ, ДБР, та НЕ повісилися, через вчинені ними злочини!?!?
показати весь коментар
03.12.2025 16:22 Відповісти
Охоронці, режиму зе&ер&міндіч Ім , постійно , піднімають зарплатню , а на ЗСУ , завжди не вистачає Зегниди фінансують , найважливіших , по остаточному принципу , зато піторам інвалідам прокурорам , наглядовим радам - мільйони
показати весь коментар
03.12.2025 18:27 Відповісти
За гроші в отих наглядових радах, мілованов з серлєщем втратили і зір і слух!
Тому і не знають, не бачуть і не чують!! «Інваліди 1групи» на місцях, здовідками від МСЕК крупи!?!?
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
показати весь коментар
03.12.2025 19:30 Відповісти
Вони не мають відповідної підготовки.От слюсарі в ЖЕКах,столярі,муляри це воїни з підготовкою рівня Сайерет Маткаль.Вони настільки круті,що на них відкрите справжнє сафарі силами ТЦК для того щоб їх виявити і мобілізувати в ЗСУ.
показати весь коментар
03.12.2025 16:26 Відповісти
Зеленорилі покидьки .
єрмаки ,татарови, піаніст з гопотою - закінчать же трагічно , для себе і головне 100% заслужено .

І за вагнергейт ніхто не забуде, і за "будівництво доріг", і за шашлики, і за Чонгар і за наслідки...

Телепки , які це лайно вкидали туди куди вкидали , можливо "хоч наржуться" вже нарешті вволю.

Кажете весна прийде - ....
показати весь коментар
03.12.2025 16:33 Відповісти
Ви оптіміст , с таким 🦠🐮населенням , можно робити , щьо хош Випустили з дурки Мендель, яка , книгу писала, який був гарний Ермак , а зараз , бреше , що боїться за своє життя, мовляв " зейло не винуватий, ермак , сам себе призначав, і сам будував владну вертикаль , ідіоти ж жаліють " бідолашного бубунца" 🙈. Ваван і про 3 000"🦩🤢фламіндічи" не брехав , про вагнергейт , не чув , мендель не памьятає, що " янелох" в інтерв'ю Мосійчучці , зізнався , що саме він , здав їх лукашенко
показати весь коментар
03.12.2025 18:37 Відповісти
Бачите Ви все пам`ятаєте , так що це ще раз підтверджує -всьому свій час
показати весь коментар
04.12.2025 11:04 Відповісти
Так це ж оті 700тисяч які "воюють" в тилу
показати весь коментар
03.12.2025 17:24 Відповісти
Alex G.

а скільки охорони в пікселі..а могли би бути в ЗСУ

ще стільки ж мусорів мабуть

03.12.2025 14:53

Переживаєш, що тебе не буде кому охороняти у суді ??
показати весь коментар
03.12.2025 20:08 Відповісти
Маск13
Ви зайшов на відкритий форум. Тому не вказуйте, і я вам не напишу, куди ...

Зелених я не захищаю, лише констатую, що вони виграли вибори 2019 р.

Пан може це заперечити ??

02.12.2025 23:31

Відповісти Керування спамом Мені подобається Посилання

Ти в нас ще й мусорскі і людоловські сраки підлизуєш у вільну хвилинку?
показати весь коментар
03.12.2025 20:40 Відповісти
Вже ніби ермак не при ділах,а справи й надалі тягнуться.
Та він не кинутий своїм відомством,як Червінський-своїм відомством.Його відомство ретельно документує всі прояви незаконного арешту свого працівника і підтримує.
показати весь коментар
03.12.2025 15:27 Відповісти
"Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим" - поки є такі прокурори, справа д'єрмака не помре.
показати весь коментар
03.12.2025 16:06 Відповісти
А что он скажет? Признает что действия были незаконны и против прокуроров и следаков нужно открыть уголовные дела за нарушение закона и фальсификацию материалов дела? Аж десять раз
показати весь коментар
03.12.2025 16:10 Відповісти
А що йому заважає так зробити?
показати весь коментар
03.12.2025 16:18 Відповісти
фахова солідарність
їх потрібно УСІХ міняти

через вибори по бенк ід
показати весь коментар
03.12.2025 16:38 Відповісти
А чому вам смішно? Якщо його з батьком зараз випустили, значить дуже сумнівно, що були підстави закривати від початку. Хто за це понесе відповідальність? Саме проти оцього підора прокурора і треба відкрити кримінальну справу і посадити на 15 років за те, що невинних людей за вказівкою пхає до в'язниці. І на пожиттєво суддю, який ухвалив це рішення. Щоб наступного разу принаймні виконавці в кущі і на лікарняні розбігалися, коли прийде вказівка зверху.
показати весь коментар
03.12.2025 16:22 Відповісти
Т.е. они накажут сами себя?

Он не унтер офицерская вдова, он человек из системы Кравченка, т.е. Зели. Или вы верите что весь треш с Магамедрасуловым был организован генпрокуратурой и СБУ без указания от самого Зеленского?
показати весь коментар
03.12.2025 17:30 Відповісти
Прокурора О.Ганілова на нари(з конфіскацією)!!!!
показати весь коментар
03.12.2025 16:27 Відповісти
А той суддя, що засуджував перед цим - вже сидить? чи на підвищення пішов?

вас треба"сцяними тряпками" разом із "я нє тряпка какая нібудь" гнати нахєр з посад
показати весь коментар
03.12.2025 15:51 Відповісти
Только теперь возникает резонный вопрос - Кто ответит за незаконный арест детектива? Какое наказание понесет Малюк и остальные гниды из СБУ, нарушившие закон?
показати весь коментар
03.12.2025 16:06 Відповісти
То все негідник Єрмак...
показати весь коментар
03.12.2025 16:36 Відповісти
Совпадєніє .
показати весь коментар
03.12.2025 17:10 Відповісти
Точно так же, як і за арешт Сергія Антоненка (Ріфмастєра) у справі вбивства П. Шеремета - НІХТО. Поки зелені при владі. Можна надіятися тільки на майбутнє. Можливо. Колись. Якщо мудрий нарід не вибере нового блазня/блогера/харошево парня.
показати весь коментар
03.12.2025 17:10 Відповісти
СБУ та ДБР в позиції "три мавпи".
показати весь коментар
03.12.2025 20:11 Відповісти

А як шо найвЯличнийший звільнить ригоАналів татарова та подоляка то і сфабриковані звінувачення зникнут.
показати весь коментар
03.12.2025 16:08 Відповісти
Й Руслана випустили й тих проти кого вони проводять розслідування не посадять.
показати весь коментар
03.12.2025 16:09 Відповісти
На його місці у клітці як мінімум провина бути трійця- ЄРМАК ТАТАРОВ БУРАТІНА
показати весь коментар
03.12.2025 16:10 Відповісти
Прокурор з суддями теж.
показати весь коментар
03.12.2025 16:25 Відповісти
Теперь осовободившегося агента надо хорошо спрятать.
Может даже и за границей.
Слишком много желающих с ним поквитаться.
показати весь коментар
03.12.2025 16:13 Відповісти
Для фізичного захисту детективів і членів їх родин у складі НАБУ існує добре фінансований, озброєний, навчений спецпідрозділ.
показати весь коментар
03.12.2025 16:22 Відповісти
судді теж тримають хвіст по вітру, а може і вказівку хтось дав)) Зараз всі відхрещуються від Єрмака. Так як Магамедрасулова від посади не відстороняли, то він може відразу приступати до посадових обов*язків в НАБУ, думаю це буде самий вмотивований детектив
показати весь коментар
03.12.2025 16:33 Відповісти
"Заява прокурора
Прокурор Олександр Ганілов стверджує, що запобіжний захід Магамедрасулову був повністю виправданим. Водночас, за його словами, актуальність ризиків зменшилася."Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме - домашній арешт", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3588426

Апеляційний суд Києва звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова під особисте зобов'язання.
На суді прокурор заявив, що не проти переведення детективу з-під варти під домашній арешт. Суддя зазначила, що стаття підозри не передбачає домашнього арешту, а лише утримання під вартою.
показати весь коментар
03.12.2025 16:45 Відповісти
ситуація помінялася, тому так каже. Помінялася завдяки міндічгейту та звільнення дермака.
показати весь коментар
03.12.2025 17:30 Відповісти
История показывает, что уровень подготовки уступает кругленькой сумме валюты.
Не будь наивным.
показати весь коментар
03.12.2025 20:31 Відповісти
Треба по свіжих слідах карати тих, хто чинив свавілля і порушував закони, тут немає чого розслідувати, тут все очевидно.
показати весь коментар
03.12.2025 16:14 Відповісти
тепер всі виродки, які фабрикували проти нього карну справу мають сісти років на 5 не менше, так само має відбутися зі сфабрикованими справами по Червінському, по справі Кудрицького, по справі Романа Дудіна, який вже 3 роки за гратами за те що видав зброю харківянам і ті врятували Харків від москалоти в 2022... Це сотні, якщо не тисячі політичних замовних справ, коли людей кидали за грати по політичним мотивам і за це має відповісти вся ЗЕлена владна вертикаль від замовників до виконавців
показати весь коментар
03.12.2025 16:17 Відповісти
Перший раз побачив Героя в обличча. А батько його вже теж вільний?
показати весь коментар
03.12.2025 16:23 Відповісти
так. з позавчора.
показати весь коментар
03.12.2025 17:26 Відповісти
Приємна новина! Не зупиняймося: чавимо зелену наволоч!
показати весь коментар
03.12.2025 16:25 Відповісти
Тепер на ту лавку мають присісти ті сбушники та прокурорські які його туди засунули. Мінімум на такий самий термін+термін батька.
показати весь коментар
03.12.2025 16:54 Відповісти
мабуть після справи Червінського це другий видатний успіх суспільства...і скажіть що це просто співпало з падінням єрмака
показати весь коментар
03.12.2025 17:16 Відповісти
Наперстки. Такими новинами хочуть перебити ганебний бюджет...
показати весь коментар
03.12.2025 17:18 Відповісти
Але хтось же повинен сидіти!!!
Дуже цікавить, чи посидять в СІЗО, хоча би тимчасово, Єрмак і Малюк?
показати весь коментар
03.12.2025 17:23 Відповісти
Вітаємо пана Магамедрасулова ...він геніальний та справжній спец , економічної розвідки !!! Він працює в інтересах українського народу та України ...
показати весь коментар
03.12.2025 17:31 Відповісти
Єрмак тут ні до чого..
показати весь коментар
03.12.2025 17:39 Відповісти
А починали з Антоненка,так сказати,схему накатували.
Один Порошенко,що відбився від бандюків: а хотіли посадити,так само,як Антоненка,при одній підозрі без доказів,по два місяці. У вязниці виставити цілодобове відеоспостереження,а куски замітувати в мережу-як з Юлею проробляли риги.
показати весь коментар
03.12.2025 17:43 Відповісти
Зебанда через своїх посіпак і лизодупів у силових органах держави скалічила в СІЗО батька Р. Магамедрасулова, щоб врятувати Міндіча!
Зелена мафія ліквідаторів України.
показати весь коментар
03.12.2025 17:44 Відповісти
Ось це і є українське "правосуддя" - бандити які його вже давно захопили захочуть посадять захочуть звільнять захочуть взагалі вб'ють. А ви уявляєте який шанс в простого українця добитись правди? І ми мріємо про якийсь ЄС про НАТО - немає шансів таким туди двері закриті наглухо!!!
показати весь коментар
03.12.2025 17:48 Відповісти
Малюк здав назад.
показати весь коментар
03.12.2025 18:09 Відповісти
СУПЕР новость. Надо ещё судьям задать вопросы . Тем кто ему это всё оформлял.
показати весь коментар
03.12.2025 18:14 Відповісти
Вже і по Червінському попустили-лишили лише нічний режим.
Ще у вязниці ппк Дудін,про якого кажуть,що врятував Харків-час вже військовим сказати своє слово за своїх побратимів: набу свого побратима відстояло.
показати весь коментар
03.12.2025 18:41 Відповісти
На всіх документах стоять підписи конкретних людей. Вперед до вияснення всіх обставин затримань, арештів.
показати весь коментар
03.12.2025 18:45 Відповісти
Повинен сидіти або Магомед, або прокурор який його посадив. Магомеда суд випустив, то...
показати весь коментар
03.12.2025 19:13 Відповісти
А коли буде відповідальність за провадження заказних справ? Скільки ця дрімучисть совка ще буде в країні?
показати весь коментар
03.12.2025 20:41 Відповісти
Останній час якось не чути героя- Малюка. Мабуть десь сховався, хоче, щоб про нього всі забули.
показати весь коментар
04.12.2025 00:11 Відповісти
Вот что генпрокурор-животворящий делает.
показати весь коментар
04.12.2025 00:29 Відповісти
Почему на его место не сели те крысы что его очень хотели посадить...
Первый номер .. зеленский!!! А дальше этот сукин сын составит список ... без кого ему будет скучно.. и обидно ...что они миллионеры и еа воле в Монако в Хайфе...ну или....на рублевке
показати весь коментар
04.12.2025 19:12 Відповісти
 
 