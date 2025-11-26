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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Магамедрасулов

26 листопада 2025 року до Київського апеляційного суду надійшло повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба суду та "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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У день повідомлення у суді мав розглядатися апеляційний запобіжний захід детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки. Засідання відкладено.

Працівники та відвідувачі суду евакуйовані. Правоохоронці проводять перевірку повідомлення про мінування та здійснюють заходи безпеки.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

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Автор: 

апеляція (507) міна (473) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+13
Алібаба ніяк не заспокоїться...
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26.11.2025 13:47 Відповісти
+7
З жОПи "мінер" звонив?
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26.11.2025 13:56 Відповісти
+6
Зеля біснується.
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26.11.2025 13:48 Відповісти
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Алібаба ніяк не заспокоїться...
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26.11.2025 13:47 Відповісти
Мабуть Трамп заптентував фсбшне призвисько "Козирь"?
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26.11.2025 13:58 Відповісти
СБУ з альфою, слабину дали щодо замовника з ОПУ??
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26.11.2025 14:03 Відповісти
Зеля біснується.
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26.11.2025 13:48 Відповісти
Ну естественно что это его скажим рук ДЕЛО!ЗАКАЗНОЕ!На него повесте!
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26.11.2025 13:48 Відповісти
Голосом Єрмака "замінований". Бо зєлін хриплявий голос швидко вираховується.

Коли вибори будуть, альо?
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26.11.2025 13:55 Відповісти
Кляті агенти Путіна всюди-і куди тільки СБУ Алі баби дивиться
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26.11.2025 13:55 Відповісти
З жОПи "мінер" звонив?
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26.11.2025 13:56 Відповісти
а хто в нас комадир "мінерів?"
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26.11.2025 14:00 Відповісти
правильно - Порошенко!
він і сумки ніс....
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26.11.2025 14:12 Відповісти
Татаров знає, як/це було і робили з беркутньою, у 2014-16 роках!!
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26.11.2025 14:05 Відповісти
Приїхали, сбу мінує суди...
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26.11.2025 14:10 Відповісти
Кращі сини України гинуть а ці покидьки на чолі із зеленським ніяк нажертися не можуть ніяк нажертися грошима тому і зняли Героя України Залужного
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26.11.2025 14:12 Відповісти
я б вас тільки за прапорець замандячив.
розхитуєте тут незламну потужність!
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26.11.2025 14:17 Відповісти
А куди ж дивиться «славетне» СБУ, у офіцерів якого вчора на комітеті так і не вистачило мужності визнати фальшивість ОПівського наративу про російський вплив на міндічгейт, до якого призвела діяльність зеленського та його обрізних друзів!
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26.11.2025 14:16 Відповісти
Плачу от бессилия ....
Не хочу жить в мафиозной стране Зеленского!!!
Методы МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО один в один как в россии !!!!!!
В россии такого как Магамедрасулов уже бы убили в СИЗО
И Зеленский хочет смерти Магамедрасулова - даже не сомневайтесь
Зеленский , в отличие от путина не может отдать приказ - отравить Магамедрасулова как Навального
Но Зеленский может любыми грязными способами
МЕШАТЬ НАБУ !
И он это делает - НЕ СТЕСНЯЯСЬ!!!
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26.11.2025 14:17 Відповісти
ну ви ж писали вже - доніка собі забрати хотіли...
так нема ж тих хто проти - беріть вже.
і не стонать!
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26.11.2025 14:24 Відповісти
ви прогавили все в своєму житті...
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26.11.2025 14:35 Відповісти
і мову теж прогавили....
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26.11.2025 14:36 Відповісти
мої вітання....
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26.11.2025 14:41 Відповісти
ви як не вивчили мову, так і англійську не подолате...
на мухосрансь вам - к рідним ******.
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26.11.2025 14:50 Відповісти
А в чернишова не мінують...
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26.11.2025 14:24 Відповісти
Я бы на месте Чернышова лучше быы тихо посидела в СИЗО
Как бы не повторил Чернышов на свободе - историю Портнова
Или случайно не упал с балкона
Или случайно не вылетел с трассы
Ну или на крайняк - не отравился бы чем- то - СЛУЧАЙНО,КОНЕЧНО!!!!
Все , за кого заплатили миллионы
И те ,кого вывезли из страны
Больше смертники, чем те,кто сидят....
Я не верю в то, что Миндич в Израиле
Он бы там УЖЕ ЗАСВЕТИЛСЯ и не раз
А его не видно !!!!
И у меня вопрос
А жив ли Миндич ????????????????
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26.11.2025 15:02 Відповісти
То ви своїм законослухняним умом так відчуваєте, пані.
Люди, які зробили незаконні статки на беззаконні, не відчувають страху.
У них абсолютне переконання правоти і обожнення себе.
Ховаються - лише на певний час, коли зашквар.
Пересиділи - і по-новой.
Психіка стає натренованою і вони сприймають це як тимчасове навантаження, не більш за те
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26.11.2025 15:52 Відповісти
Жріть, не обляпайтеся. А Єрмака відмазують повним ходом. Тому більше нічого не чуємо нового по плівках - там саме цікаве залишилося
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26.11.2025 14:34 Відповісти
Хтось дзвонив з хриплим голосом.
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27.11.2025 05:09 Відповісти
 
 