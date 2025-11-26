Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова
26 листопада 2025 року до Київського апеляційного суду надійшло повідомлення про замінування.
Про це повідомляє пресслужба суду та "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
У день повідомлення у суді мав розглядатися апеляційний запобіжний захід детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки. Засідання відкладено.
Працівники та відвідувачі суду евакуйовані. Правоохоронці проводять перевірку повідомлення про мінування та здійснюють заходи безпеки.
Справа Магамедрасулова
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
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Коли вибори будуть, альо?
він і сумки ніс....
розхитуєте тут незламну потужність!
Не хочу жить в мафиозной стране Зеленского!!!
Методы МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО один в один как в россии !!!!!!
В россии такого как Магамедрасулов уже бы убили в СИЗО
И Зеленский хочет смерти Магамедрасулова - даже не сомневайтесь
Зеленский , в отличие от путина не может отдать приказ - отравить Магамедрасулова как Навального
Но Зеленский может любыми грязными способами
МЕШАТЬ НАБУ !
И он это делает - НЕ СТЕСНЯЯСЬ!!!
так нема ж тих хто проти - беріть вже.
і не стонать!
на мухосрансь вам - к рідним ******.
Как бы не повторил Чернышов на свободе - историю Портнова
Или случайно не упал с балкона
Или случайно не вылетел с трассы
Ну или на крайняк - не отравился бы чем- то - СЛУЧАЙНО,КОНЕЧНО!!!!
Все , за кого заплатили миллионы
И те ,кого вывезли из страны
Больше смертники, чем те,кто сидят....
Я не верю в то, что Миндич в Израиле
Он бы там УЖЕ ЗАСВЕТИЛСЯ и не раз
А его не видно !!!!
И у меня вопрос
А жив ли Миндич ????????????????
Люди, які зробили незаконні статки на беззаконні, не відчувають страху.
У них абсолютне переконання правоти і обожнення себе.
Ховаються - лише на певний час, коли зашквар.
Пересиділи - і по-новой.
Психіка стає натренованою і вони сприймають це як тимчасове навантаження, не більш за те