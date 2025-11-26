Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

26 листопада 2025 року до Київського апеляційного суду надійшло повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба суду та "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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У день повідомлення у суді мав розглядатися апеляційний запобіжний захід детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки. Засідання відкладено.

Працівники та відвідувачі суду евакуйовані. Правоохоронці проводять перевірку повідомлення про мінування та здійснюють заходи безпеки.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

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