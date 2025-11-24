Сотні шматочків окупанта розлітаються урізнобіч після детонації міни. ВIДЕО

У Донецькій області один із окупантів підірвався на встановленій міні, і вибух був настільки потужним, що російського штурмовика буквально розірвало на частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації окупанта. На записі видно, що росіянин щодуху мчить стежкою між бур'янів, а за мить зникає у хмарі вибуху та розлітається урізнобіч сотнями дрібних шматочків.

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