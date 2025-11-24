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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Сотні шматочків окупанта розлітаються урізнобіч після детонації міни. ВIДЕО

У Донецькій області один із окупантів підірвався на встановленій міні, і вибух був настільки потужним, що російського штурмовика буквально розірвало на частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації окупанта. На записі видно, що росіянин щодуху мчить стежкою між бур'янів, а за мить зникає у хмарі вибуху та розлітається урізнобіч сотнями дрібних шматочків.

Дивіться: Пряме влучання в голову окупанта скидом з українського дрона. ВIДЕО 18+

Також дивіться: Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО

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армія рф (21203) вибух (4732) знищення (10293) Донецька область (11285) міна (472)
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Топ коментарі
+8
вата розлетілась )))
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24.11.2025 15:23 Відповісти
+4
*************.
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24.11.2025 15:47 Відповісти
+3
рашапазл
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24.11.2025 15:15 Відповісти
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рашапазл
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24.11.2025 15:15 Відповісти
Безкінечно можна дивитися на три чотири речі:
- як тіче вода;
...
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24.11.2025 15:21 Відповісти
вата розлетілась )))
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24.11.2025 15:23 Відповісти
Мені дуже,дуже жаль... Чому? Та тому,що здох легкою смертю,навіть не сприйнявши її розплатою за свої гріхи!
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24.11.2025 15:29 Відповісти
Утішай себе думкою що родичі орка залишаться без лади і пєльмєнєй.Його запишуть у безвісти зниклі,а рештки попідбирають лисиці і свині.
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24.11.2025 17:05 Відповісти
Розлетілися "зароблені" гроші....
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24.11.2025 15:38 Відповісти
Ну, пір'я з півня розлітається, що тут дивного.
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24.11.2025 15:42 Відповісти
*************.
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24.11.2025 15:47 Відповісти
Все. Пропав без вісті -- пропали зароблені грошенята + "І нікто нє узнаєт гдє магілка твоя"
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24.11.2025 17:38 Відповісти
 
 