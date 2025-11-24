Сотні шматочків окупанта розлітаються урізнобіч після детонації міни. ВIДЕО
У Донецькій області один із окупантів підірвався на встановленій міні, і вибух був настільки потужним, що російського штурмовика буквально розірвало на частини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації окупанта. На записі видно, що росіянин щодуху мчить стежкою між бур'янів, а за мить зникає у хмарі вибуху та розлітається урізнобіч сотнями дрібних шматочків.
Топ коментарі
+8 Yuri I #427530
показати весь коментар24.11.2025 15:23 Відповісти Посилання
+4 Oleg K #525841
показати весь коментар24.11.2025 15:47 Відповісти Посилання
+3 Sergei M #570318
показати весь коментар24.11.2025 15:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тричотири речі:
- як тіче вода;
...