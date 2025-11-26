Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова
26 ноября 2025 года в Киевский апелляционный суд поступило сообщение о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба суда и "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
В день сообщения в суде должна была рассматриваться апелляционная мера пресечения детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова по делу о сотрудничестве с Россией и преступлениях против нацбезопасности. Заседание отложено.
Сотрудники и посетители суда эвакуированы. Правоохранители проводят проверку сообщения о минировании и осуществляют меры безопасности.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
Коли вибори будуть, альо?
він і сумки ніс....
розхитуєте тут незламну потужність!
Не хочу жить в мафиозной стране Зеленского!!!
Методы МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО один в один как в россии !!!!!!
В россии такого как Магамедрасулов уже бы убили в СИЗО
И Зеленский хочет смерти Магамедрасулова - даже не сомневайтесь
Зеленский , в отличие от путина не может отдать приказ - отравить Магамедрасулова как Навального
Но Зеленский может любыми грязными способами
МЕШАТЬ НАБУ !
И он это делает - НЕ СТЕСНЯЯСЬ!!!
так нема ж тих хто проти - беріть вже.
і не стонать!
на мухосрансь вам - к рідним ******.
Как бы не повторил Чернышов на свободе - историю Портнова
Или случайно не упал с балкона
Или случайно не вылетел с трассы
Ну или на крайняк - не отравился бы чем- то - СЛУЧАЙНО,КОНЕЧНО!!!!
Все , за кого заплатили миллионы
И те ,кого вывезли из страны
Больше смертники, чем те,кто сидят....
Я не верю в то, что Миндич в Израиле
Он бы там УЖЕ ЗАСВЕТИЛСЯ и не раз
А его не видно !!!!
И у меня вопрос
А жив ли Миндич ????????????????