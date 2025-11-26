РУС
Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

Магамедрасулов

26 ноября 2025 года в Киевский апелляционный суд поступило сообщение о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба суда и "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

В день сообщения в суде должна была рассматриваться апелляционная мера пресечения детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова по делу о сотрудничестве с Россией и преступлениях против нацбезопасности. Заседание отложено.

Сотрудники и посетители суда эвакуированы. Правоохранители проводят проверку сообщения о минировании и осуществляют меры безопасности.

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

