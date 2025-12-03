Дело Магамедрасулова: Суд рассматривает апелляцию детектива НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на содержание под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Елена Щербан напомнила, что Магамедрасулов ​​документировал резонансное дело "Миндичгейта" и находится уже более 4 месяцев в СИЗО. По ее мнению, правильным решением будет сегодня ослабить меру пресечения детективу НАБУ.

Что говорит Магамедрасулов?

Он напомнил, что 21 июля 2025 года было проведено около 50 обысков у детективов НАБУ.

"Изымалась компьютерная техника, носители информации, карты, ноутбуки, телефоны, чтобы получили информацию о наших разработках и в дальнейшем шантажировать. Такие случаи есть, зафиксированы и исследуются в Бюро.

В этом производстве экспертиза проводилась за один день, суды принимали решение формально, за 5 месяцев никоим образом следствие не дало ответа ни на один наш запрос.

С целью давления на меня отправили в СИЗО моего отца, не имеющего вообще отношения к описываемым событиям", - рассказал он.

Заявление прокурора

Прокурор Александр Ганилов утверждает, что мера пресечения Магамедрасулову была полностью оправдана.

В то же время, по его словам, актуальность рисков снизилась.

"Есть достаточные основания считать возможное применение меры пресечения без содержания под стражей, а именно – домашний арест", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ



















Читайте: Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Медиавойна против НАБУ: телеграм-каналы Зеленского синхронно атакуют антикоррупционеров