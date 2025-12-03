РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
989 3

Дело Магамедрасулова: Суд рассматривает апелляцию детектива НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на содержание под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Елена Щербан напомнила, что Магамедрасулов ​​документировал резонансное дело "Миндичгейта" и находится уже более 4 месяцев в СИЗО. По ее мнению, правильным решением будет сегодня ослабить меру пресечения детективу НАБУ.

Что говорит Магамедрасулов?

Он напомнил, что 21 июля 2025 года было проведено около 50 обысков у детективов НАБУ.

"Изымалась компьютерная техника, носители информации, карты, ноутбуки, телефоны, чтобы получили информацию о наших разработках и в дальнейшем шантажировать. Такие случаи есть, зафиксированы и исследуются в Бюро.

В этом производстве экспертиза проводилась за один день, суды принимали решение формально, за 5 месяцев никоим образом следствие не дало ответа ни на один наш запрос.

С целью давления на меня отправили в СИЗО моего отца, не имеющего вообще отношения к описываемым событиям", - рассказал он.

Заявление прокурора

Прокурор Александр Ганилов утверждает, что мера пресечения Магамедрасулову была полностью оправдана.

В то же время, по его словам, актуальность рисков снизилась.

"Есть достаточные основания считать возможное применение меры пресечения без содержания под стражей, а именно – домашний арест", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова
Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова
Київський апеляційний суд проводить засідання у справі Магамедрасулова

Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання
Справа Магамедрасулова: суд проводить засідання

Читайте: Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Медиавойна против НАБУ: телеграм-каналы Зеленского синхронно атакуют антикоррупционеров

Автор: 

Апелляционный суд (427) Магамедрасулов (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки охорони в пікселі..а могли би бути в ЗСУ

ще стільки ж мусорів мабуть
показать весь комментарий
03.12.2025 14:53 Ответить
У ЗСУ йти їм страшно!
показать весь комментарий
03.12.2025 15:14 Ответить
Вже ніби ермак не при ділах,а справи й надалі тягнуться.
Та він не кинутий своїм відомством,як Червінський-своїм відомством.Його відомство ретельно документує всі прояви незаконного арешту свого працівника і підтримує.
показать весь комментарий
03.12.2025 15:27 Ответить
 
 