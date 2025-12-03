Дело Магамедрасулова: Суд рассматривает апелляцию детектива НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на содержание под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокат Елена Щербан напомнила, что Магамедрасулов документировал резонансное дело "Миндичгейта" и находится уже более 4 месяцев в СИЗО. По ее мнению, правильным решением будет сегодня ослабить меру пресечения детективу НАБУ.
Что говорит Магамедрасулов?
Он напомнил, что 21 июля 2025 года было проведено около 50 обысков у детективов НАБУ.
"Изымалась компьютерная техника, носители информации, карты, ноутбуки, телефоны, чтобы получили информацию о наших разработках и в дальнейшем шантажировать. Такие случаи есть, зафиксированы и исследуются в Бюро.
В этом производстве экспертиза проводилась за один день, суды принимали решение формально, за 5 месяцев никоим образом следствие не дало ответа ни на один наш запрос.
С целью давления на меня отправили в СИЗО моего отца, не имеющего вообще отношения к описываемым событиям", - рассказал он.
Заявление прокурора
Прокурор Александр Ганилов утверждает, что мера пресечения Магамедрасулову была полностью оправдана.
В то же время, по его словам, актуальность рисков снизилась.
"Есть достаточные основания считать возможное применение меры пресечения без содержания под стражей, а именно – домашний арест", - сказал он.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
