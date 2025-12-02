Суд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест, - адвокат
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Его освободили из СИЗО, назначив домашний арест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По словам адвоката, ходатайство об изменении меры пресечения подал Офис генерального прокурора Украины. Сентябру Магамедрасулову назначили ночной домашний арест.
Подробно о коллизии с освобождением из СИЗО Магамедрасулова рассказывал глава ЦПК Виталий Шабунин.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
Зможе тепер вдень бути вільний!
Може, разом з батьком Магомедрасулова, це початок хороших новин?..
Це все після звільнення Єрмака?