Новости
Суд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест, - адвокат

Дело Магамедрасулова. Печерский райсуд проводит заседание

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Его освободили из СИЗО, назначив домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам адвоката, ходатайство об изменении меры пресечения подал Офис генерального прокурора Украины. Сентябру Магамедрасулову назначили ночной домашний арест.

Подробно о коллизии с освобождением из СИЗО Магамедрасулова рассказывал глава ЦПК Виталий Шабунин.

Читайте: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Читайте также: Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

мера пресечения (563) Печерский суд Киева (35) Магамедрасулов (54)
Нині Печерський у виконанні Білоцерківця мав розглядати судилище над полк.Червінським. Який результат-не знати.
02.12.2025 15:57 Ответить
Йому змінили запобіжний на нічний домашній арешт!
Зможе тепер вдень бути вільний!
Може, разом з батьком Магомедрасулова, це початок хороших новин?..
02.12.2025 16:02 Ответить
Я думаю що на те місце мають сісти ті хто дав наказ посадити цю людину по брехні
02.12.2025 16:05 Ответить
Червінський, батько детектива Магамедрасулова.
Це все після звільнення Єрмака?
02.12.2025 16:06 Ответить
Посцикують зелені виродки! Головне, щоб не оговтались!
02.12.2025 16:07 Ответить
Спасайся кто как может) Есть прецеденты. Лучше закончить свою жизнь героем на островах, чем памятником на правительственном кладбище!
02.12.2025 16:13 Ответить
Дивина. "Основного" фігуранта справи звільнили, в того, хто допомагав, тобто другорядну особу далі тримають під вартою. Якась чортівня
02.12.2025 16:30 Ответить
 
 