РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости
1 492 10

Кравченко завтра провернет схему с апелляцией детектива Магамедрасулова, чтобы быть "благородным" генпрокурором, - Шабунин

Генпрокурор Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко предлагает нардепам свою лояльность, чтобы те не поддерживали его увольнение.

Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Последствия Ермака продолжают раскачивать страну: как Кравченко срывал освобождение отца Магамедрасулова, а завтра будет делать то же самое с освобождением детектива", - пишет он.

По словам Шабунина, сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, который должен был отпустить из СИЗО отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова (документировал Миндича. - В.Ш.).

"Но перед самым заседанием суд ... заминировали. Напомню, что точно так же сорвали последнее заседание суда по самому детективу", - добавил он.

Читайте также: 65-летнего отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставляют за решеткой: апелляционный суд "заминировали" перед заседанием, - Шабунин

Также он отметил, что параллельно с "заминированием" суда генпрокурор Кравченко подал ходатайство в Печерский суд отпустить отца Магамедрасулова под залог в почти миллион грн.

"Очевидно, что после освобождения Ермака, Печерский "суд" выпустил отца, но произошло это по ходатайству Кравченко, а не защиты (как сделала бы апелляция). Ровно такую же схему Кравченко собирается провернуть завтра с апелляцией Магамедрасулова.

Правда, вместо "заминирования" заболеет судья из коллегии и заседание не состоится.

Параллельно Кравченко снова подаст ходатайство в Печерский "суд", чтобы из-под стражи отпустили уже Магамедрасулова. Мол, вот такой он благородный генпрокурор", - пишет Шабунин.

"Комсомолец он ермаковский, а не генпрокурор. Напомню, что Кравченко ЛИЧНО подписал сфальсифицированное подозрение Магамедрасулову. Более того, именно Кравченко продолжает выжимать из Христенко сказки о НАБУшниках за сделку со следствием (для новой атаки на НАБУ/САП).

Параллельно Кравченко бегает по Раде, продавая свою лояльность депутатам, чтобы только те защитили его на должности", - утверждает Шабунин.

Читайте: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Читайте также: Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

шабунин скрин

Автор: 

Шабунин Виталий (645) Кравченко Руслан (95) Магамедрасулов (54)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на гилляку....
показать весь комментарий
02.12.2025 15:37 Ответить
Хіба що з шабуніним на пару. Гірше не буде.

Мене особисто бісить те, кого призначає цей генпрок на очільників областей. Це щось з чимось. Ноунейми, чиїсь родакі, або однокурсники абсолютно не в темі що таке прокуратура, і мало цим цікавляться. Натомість мають сапоги скорозоди і переміщуються з посад на посади з області в область в більш безпечні і ситі зі швидкістю світла.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:43 Ответить
Є в кого вчитися, хтось грає в благородного президента.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:40 Ответить
Русланчик! Готовся на вихід - так буде краще для всіх....
показать весь комментарий
02.12.2025 15:48 Ответить
але ж, зе!поц тут не до чого!!!!
шабуня, буть обережним!
на дай боже тобі десь образити світле ім'я зе!гніди......
зе!гундос дуже впертий і дуже злопам'ятний!
показать весь комментарий
02.12.2025 15:48 Ответить
Колись Гео Лерос показав голобородьку середній палець, і де він зараз?
Коли ми востаннє щось від нього чули?
показать весь комментарий
02.12.2025 16:08 Ответить
Це все, що треба знати про український політікум. Чи паноптікум.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:59 Ответить
Кравченко, візьми до себе на роботу Шабуніна і він закроє свій рот.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:00 Ответить
Не чипайте Віталька, він не для праці створений, а для скирдування грантів.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:09 Ответить
Для чого створена зесr@нь? - ти ж в цьому профі
показать весь комментарий
02.12.2025 16:30 Ответить
 
 