Кравченко завтра провернет схему с апелляцией детектива Магамедрасулова, чтобы быть "благородным" генпрокурором, - Шабунин

Генпрокурор Руслан Кравченко предлагает нардепам свою лояльность, чтобы те не поддерживали его увольнение.

"Последствия Ермака продолжают раскачивать страну: как Кравченко срывал освобождение отца Магамедрасулова, а завтра будет делать то же самое с освобождением детектива", - пишет он.

По словам Шабунина, сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, который должен был отпустить из СИЗО отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова (документировал Миндича. - В.Ш.).

"Но перед самым заседанием суд ... заминировали. Напомню, что точно так же сорвали последнее заседание суда по самому детективу", - добавил он.

Также он отметил, что параллельно с "заминированием" суда генпрокурор Кравченко подал ходатайство в Печерский суд отпустить отца Магамедрасулова под залог в почти миллион грн.

"Очевидно, что после освобождения Ермака, Печерский "суд" выпустил отца, но произошло это по ходатайству Кравченко, а не защиты (как сделала бы апелляция). Ровно такую же схему Кравченко собирается провернуть завтра с апелляцией Магамедрасулова.

Правда, вместо "заминирования" заболеет судья из коллегии и заседание не состоится.

Параллельно Кравченко снова подаст ходатайство в Печерский "суд", чтобы из-под стражи отпустили уже Магамедрасулова. Мол, вот такой он благородный генпрокурор", - пишет Шабунин.

"Комсомолец он ермаковский, а не генпрокурор. Напомню, что Кравченко ЛИЧНО подписал сфальсифицированное подозрение Магамедрасулову. Более того, именно Кравченко продолжает выжимать из Христенко сказки о НАБУшниках за сделку со следствием (для новой атаки на НАБУ/САП).

Параллельно Кравченко бегает по Раде, продавая свою лояльность депутатам, чтобы только те защитили его на должности", - утверждает Шабунин.

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

