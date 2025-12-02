Кравченко завтра провернет схему с апелляцией детектива Магамедрасулова, чтобы быть "благородным" генпрокурором, - Шабунин
Генпрокурор Руслан Кравченко предлагает нардепам свою лояльность, чтобы те не поддерживали его увольнение.
Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Последствия Ермака продолжают раскачивать страну: как Кравченко срывал освобождение отца Магамедрасулова, а завтра будет делать то же самое с освобождением детектива", - пишет он.
По словам Шабунина, сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, который должен был отпустить из СИЗО отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова (документировал Миндича. - В.Ш.).
"Но перед самым заседанием суд ... заминировали. Напомню, что точно так же сорвали последнее заседание суда по самому детективу", - добавил он.
Также он отметил, что параллельно с "заминированием" суда генпрокурор Кравченко подал ходатайство в Печерский суд отпустить отца Магамедрасулова под залог в почти миллион грн.
"Очевидно, что после освобождения Ермака, Печерский "суд" выпустил отца, но произошло это по ходатайству Кравченко, а не защиты (как сделала бы апелляция). Ровно такую же схему Кравченко собирается провернуть завтра с апелляцией Магамедрасулова.
Правда, вместо "заминирования" заболеет судья из коллегии и заседание не состоится.
Параллельно Кравченко снова подаст ходатайство в Печерский "суд", чтобы из-под стражи отпустили уже Магамедрасулова. Мол, вот такой он благородный генпрокурор", - пишет Шабунин.
"Комсомолец он ермаковский, а не генпрокурор. Напомню, что Кравченко ЛИЧНО подписал сфальсифицированное подозрение Магамедрасулову. Более того, именно Кравченко продолжает выжимать из Христенко сказки о НАБУшниках за сделку со следствием (для новой атаки на НАБУ/САП).
Параллельно Кравченко бегает по Раде, продавая свою лояльность депутатам, чтобы только те защитили его на должности", - утверждает Шабунин.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
Мене особисто бісить те, кого призначає цей генпрок на очільників областей. Це щось з чимось. Ноунейми, чиїсь родакі, або однокурсники абсолютно не в темі що таке прокуратура, і мало цим цікавляться. Натомість мають сапоги скорозоди і переміщуються з посад на посади з області в область в більш безпечні і ситі зі швидкістю світла.
шабуня, буть обережним!
на дай боже тобі десь образити світле ім'я зе!гніди......
зе!гундос дуже впертий і дуже злопам'ятний!
Коли ми востаннє щось від нього чули?