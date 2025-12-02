Кравченко завтра проверне схему з апеляцією детектива Магамедрасулова, щоб бути "благородним" генпрокурором, - Шабунін

Генпрокурор Руслан Кравченко пропонує нардепам свою лояльність, щоб ті не підтримували його звільнення.

Про це пише у фейсбку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Послід Єрмака продовжує хитати країну: як Кравченко зривав звільнення батька Магамедрасулова, а завтра робитиме те саме зі звільненням детектива", - пише він.

За словами Шабуніна, сьогодні мало відбутися засідання Київського апеляційного суду, який мав би відпустити з СІЗО батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова (документував Міндіча. - В.Ш.).

"Але перед самим засіданням суд … замінували. Нагадаю, що рівно так само зірвали останнє засідання суду по самому детективу", - додав він.

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Також він зауважив, що паралельно з "замінуванням" суду генпрокурор Кравченко подав клопотання в Печерський суд відпустити батька Магамедрасулова під заставу в майже мільйон грн.

"Очевидно, що після звільнення Єрмака, Печерський "суд" випустив батька, але відбулося це за клопотанням Кравченка, а не захисту (якби зробила апеляція). Рівно таку саму схему Кравченко збирається провернути завтра з апеляцією Магамедрасулова.

Щоправда замість "замінування" захворіє суддя з колегії і засідання не відбудеться.

Паралельно Кравченко знову подасть клопотання в Печерський "суд", щоб з-під варти відпустили вже Магамедрасулова. Мовляв, ось такий він благородний генпрокурор", - пише Шабунін.

"Комсомолець він єрмаківський, а не генпрокурор. Нагадаю, що Кравченко ОСОБИСТО підписав сфальсифіковану підозру Магамедрасулову. Більше того, саме Кравченко продовжує вичавлювати з Христенка казки про НАБУшників за угоду зі слідством (для нової атаки на НАБУ/САП).

Парально Кравченко бігає по Раді, продаючи свою лояльність депутатам, аби лише ті захистили його на посаді", - стверджує Шабунін.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

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