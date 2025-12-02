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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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65-річного батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишають за ґратами: апеляційний суд "замінували" перед засіданням, - Шабунін

Справа Магамедрасулова. Печерський райсуд проводить засідання

65-річного батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова залишають за ґратами.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ

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За його словами, сьогодні Апеляційний суд Києва мав нарешті випустити старшого хворого чоловіка, "якого генпрокурор Кравченко і політичне СБУ запхало за грати по сфальсифікованій справі".

"І от буквально перед самим засіданням суд … замінували", - пише Шабунін.

Він нагадує, що так само зірвали минуле засідання по самому детективу Магамедрасулову.

"Питання, хто це зробив. Я переконаний, що Кравченко і, схоже, політичне СБУ (скоріше за все - Поклад. - В.Ш.).

І, до речі, я не думаю, що це була вказівка Зеленського. Хоча б тому, що конкретно зараз це вдарить в першу чергу по ньому. Але співвідповідальними за це лай#о Кравченка є депутати всіх фракцій, які зараз взялися захищати його від звільнення", - резюмує Шабунін.

Читайте: Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Читайте також: Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Автор: 

Апеляційний суд (411) Шабунін Віталій (666) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+16
що ще раз доказує, саме зеленський є батьком української мафії а Ермак лише виконував його завдання.
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02.12.2025 13:09 Відповісти
+8
Все как и было с теми-же Рифом, Марченком или Червинским. Зеленский - мелкое и мстительное чмо.
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02.12.2025 13:37 Відповісти
+6
Там он вище рожеві поні пишуть пости про "кінець епохи Єрмака", "система впала", а тут детектива з батьком просто тримають як заручників за гратами. От тобі і падіння системи. Нічого не змінилося по суті.
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02.12.2025 13:26 Відповісти
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зЕ уехал,а клоуни залишились
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02.12.2025 13:06 Відповісти
що ще раз доказує, саме зеленський є батьком української мафії а Ермак лише виконував його завдання.
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02.12.2025 13:09 Відповісти
Все как и было с теми-же Рифом, Марченком или Червинским. Зеленский - мелкое и мстительное чмо.
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02.12.2025 13:37 Відповісти
Там он вище рожеві поні пишуть пости про "кінець епохи Єрмака", "система впала", а тут детектива з батьком просто тримають як заручників за гратами. От тобі і падіння системи. Нічого не змінилося по суті.
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02.12.2025 13:26 Відповісти
І, до речі, я не думаю, що це була вказівка Зеленського. ...........", - резюмує Шабунін.

все вірно, правдоруб шабуня!
саме так і треба отих клятих корупціонерів, що за спиною чєснєйшего незамараного найдосвідченішого зе!гундоса творять такий безпрєдєл!

зе!гніда, коли всіх призначав особисто, не знав, що вони такі покидьки!

боневтік!!!!!
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02.12.2025 13:29 Відповісти
Невже паскудний недомірок-95 і його поплічники сподіваються, що їм вдасться уникнути відповідальності, причому не політичної?
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02.12.2025 13:34 Відповісти
А знайомі ЗЕЛЯбобики раділи звільненню Єрмака і казали мені - "От бачиш , Вова в усьому розібрався з цим Єрмаком і тепер все піде інакше ".

Ну-ну , таки ідійоти73% в своєї більшості отримали невиліковну контузію своїх і так порожніх макітр, коли весело стрибнули на ЗЕлені граблі 21 квітня 2019 року !

Нічого радікального в цій ЗЕмафії не змінилося ... раніше головним помічником у Головного Мафіозі був Єрмак, а тепер може стати Умєров зі своєю флоридською нерухомістю та інтересами на гарне життя в США після війни.
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02.12.2025 13:52 Відповісти
...ну, продавав якусь там дурь- коноплю... нехай там покупці обкуряться... і що це така страшна зрада, що навіть під залог не випускають... мутно це все
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02.12.2025 15:31 Відповісти
 
 