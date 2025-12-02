65-річного батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишають за ґратами: апеляційний суд "замінували" перед засіданням, - Шабунін

65-річного батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова залишають за ґратами.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, сьогодні Апеляційний суд Києва мав нарешті випустити старшого хворого чоловіка, "якого генпрокурор Кравченко і політичне СБУ запхало за грати по сфальсифікованій справі".

"І от буквально перед самим засіданням суд … замінували", - пише Шабунін.

Він нагадує, що так само зірвали минуле засідання по самому детективу Магамедрасулову.

"Питання, хто це зробив. Я переконаний, що Кравченко і, схоже, політичне СБУ (скоріше за все - Поклад. - В.Ш.).

І, до речі, я не думаю, що це була вказівка Зеленського. Хоча б тому, що конкретно зараз це вдарить в першу чергу по ньому. Але співвідповідальними за це лай#о Кравченка є депутати всіх фракцій, які зараз взялися захищати його від звільнення", - резюмує Шабунін.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

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