65-летнего отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставляют за решеткой: апелляционный суд "заминировали" перед заседанием, - Шабунин

65-летнего отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова оставляют за решеткой.

По его словам, сегодня Апелляционный суд Киева должен был наконец выпустить пожилого больного мужчину, "которого генпрокурор Кравченко и политическая СБУ засунули за решетку по сфальсифицированному делу".

"И вот буквально перед самым заседанием суд ... заминировали", - пишет Шабунин.

Он напоминает, что так же сорвали прошлогодне заседание по самому детективу Магамедрасулову.

"Вопрос, кто это сделал. Я убежден, что Кравченко и, похоже, политическая СБУ (скорее всего - Поклад. - В.Ш.).

И, кстати, я не думаю, что это было указание Зеленского. Хотя бы потому, что конкретно сейчас это ударит, в первую очередь, по нему. Но соучастниками этого го#на Кравченко являются депутаты всех фракций, которые сейчас взялись защищать его от увольнения", - резюмирует Шабунин.

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

