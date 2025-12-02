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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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Суд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт, - адвокат

Справа Магамедрасулова. Печерський райсуд проводить засідання

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Його звільнили з СІЗО, призначивши домашній арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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За словами адвоката, клопотання про зміну запобіжного заходу подав Офіс генерального прокурора України. Сентябру Магамедрасулову призначили нічний домашній арешт.

Детально про колізію зі звільненням із СІЗО Магамедрасулова розповідав голова ЦПК Віталій Шабунін.

Читайте: Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Читайте також: Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Автор: 

запобіжний захід (677) Печерський суд Києва (59) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+17
Посцикують зелені виродки! Головне, щоб не оговтались!
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02.12.2025 16:07 Відповісти
+12
Я думаю що на те місце мають сісти ті хто дав наказ посадити цю людину по брехні
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02.12.2025 16:05 Відповісти
+7
Червінський, батько детектива Магамедрасулова.
Це все після звільнення Єрмака?
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02.12.2025 16:06 Відповісти
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Нині Печерський у виконанні Білоцерківця мав розглядати судилище над полк.Червінським. Який результат-не знати.
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02.12.2025 15:57 Відповісти
Йому змінили запобіжний на нічний домашній арешт!
Зможе тепер вдень бути вільний!
Може, разом з батьком Магомедрасулова, це початок хороших новин?..
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02.12.2025 16:02 Відповісти
А " двушка ушла на москву" , СБУ взагалі не зацікавила ⁉️
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02.12.2025 19:31 Відповісти
СБУ цікавило як випустити два рожки в детективів НАБУ щоб прикрити МАФІЮ ЖИДІВСЬКУ під керуванням Зеленського.
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02.12.2025 21:15 Відповісти
Я думаю що на те місце мають сісти ті хто дав наказ посадити цю людину по брехні
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02.12.2025 16:05 Відповісти
Червінський, батько детектива Магамедрасулова.
Це все після звільнення Єрмака?
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02.12.2025 16:06 Відповісти
Посцикують зелені виродки! Головне, щоб не оговтались!
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02.12.2025 16:07 Відповісти
зловили піндюлей , сцуть , за награбоні " двушка", мільйони в Ізраїль Розікрали 40 мільярдів допомоги
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02.12.2025 19:33 Відповісти
Спасайся кто как может) Есть прецеденты. Лучше закончить свою жизнь героем на островах, чем памятником на правительственном кладбище!
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02.12.2025 16:13 Відповісти
Дивина. "Основного" фігуранта справи звільнили, в того, хто допомагав, тобто другорядну особу далі тримають під вартою. Якась чортівня
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02.12.2025 16:30 Відповісти
Дивина-викинули єрмака і відпустили батька детектива,який вів справи по корупціі в ОПг преЗЕдента.
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02.12.2025 16:55 Відповісти
Залишилось дермака посадити в СІЗО
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02.12.2025 17:09 Відповісти
Выпустили...
А мендич .. даже и не пытались ..
Чернышев...
Али баба ..его тоже выпустили...
Не место это го отца дедектива .
В камеру к сыну ....зелю ...
Я думаю магомет расулову бцюудет приятно
Увидеть .. найпотужнейшего .
А выйти дедектив .. может хоть сразу.
Но ... думаю там есть что сказать ...
Найкрасщему найпотужнейшему..
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02.12.2025 19:06 Відповісти
... алібабу - рішалу треба терміново закрити в камеру.
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02.12.2025 20:10 Відповісти
 
 