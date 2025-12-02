Суд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт, - адвокат

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Його звільнили з СІЗО, призначивши домашній арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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За словами адвоката, клопотання про зміну запобіжного заходу подав Офіс генерального прокурора України. Сентябру Магамедрасулову призначили нічний домашній арешт.

Детально про колізію зі звільненням із СІЗО Магамедрасулова розповідав голова ЦПК Віталій Шабунін.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

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