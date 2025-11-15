Медиавойна против НАБУ": топовые телеграм-каналы синхронно атакуют антикоррупционеров

По меньшей мере 8 ведущих украинских телеграм-каналов (из топ-10 рейтинга сервиса Telemetrio) ведут скоординированную медиакампанию по дискредитации НАБУ и САП. За последние 9 месяцев они опубликовали почти 900 негативных постов, которые в сумме набрали более 250 миллионов просмотров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные обнародовало движение "Люди с картонками" в своем исследовании, которое опубликовала "Украинская Правда".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Активисты зафиксировали 78 "волн" критики - серии из трех или более постов с почти идентичным текстом, которые публиковались синхронно в один и тот же день.

Читайте также: Давление на антикоррупционные органы в Украине вызывает беспокойство, - еврокомиссар Кос

Авторы исследования классифицировали около 20 основных нарративов, которые продвигают эти каналы. "Главный нарратив - привязка к России", - отмечают активисты.

Среди других тем критики:

Обвинения в неэффективности.

Призывы распустить Бюро.

Дискредитация общественных активистов (в частности, "Центра противодействия коррупции").

Самые мощные информационные атаки фиксировались в июле, во время обысков и голосования за закон 4555. Также в СМИ "разогнались" темы показаний против НАБУ от беглого нардепа Христенко, ход дела Магамедрасулова и ДТП с участием детектива Бюро.

По словам активистов, атаки снова активизировались после операции НАБУ и САП "Мидас" по разоблачению коррупционных схем в энергетике. Среди последних "волн" негатива – обвинения Магамедрасулова в якобы связях с бывшим совладельцем Приватбанка Боголюбовым, утверждение, что олигарх Миндич сбежал из-за "неэффективности НАБУ", и анонсы "пленок НАБУ".

"Огромный финансовый и организационный ресурс, задействованный в атаках... свидетельствует, что эти кампании – не случайность, а хорошо спланированная и скоординированная медиавойна", – заключают авторы.

Читайте также: Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, - посол Матернова

Они отмечают, что уничтожение репутации антикоррупционных институтов выгодно одновременно двум силам: украинским коррумпированным элитам и врагу (России), интересы которых в этой ситуации опасно совпадают.

Миндичгейт

Читайте: Шабунин о показаниях свидетеля по делу Магамедрасулова: Теперь очевидно, что силовики Зеленского с самого начала фальсифицировали дело