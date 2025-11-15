РУС
Медиавойна против НАБУ": топовые телеграм-каналы синхронно атакуют антикоррупционеров

По меньшей мере 8 ведущих украинских телеграм-каналов (из топ-10 рейтинга сервиса Telemetrio) ведут скоординированную медиакампанию по дискредитации НАБУ и САП. За последние 9 месяцев они опубликовали почти 900 негативных постов, которые в сумме набрали более 250 миллионов просмотров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные обнародовало движение "Люди с картонками" в своем исследовании, которое опубликовала "Украинская Правда".

Активисты зафиксировали 78 "волн" критики - серии из трех или более постов с почти идентичным текстом, которые публиковались синхронно в один и тот же день.

Авторы исследования классифицировали около 20 основных нарративов, которые продвигают эти каналы. "Главный нарратив - привязка к России", - отмечают активисты.

Среди других тем критики:

  • Обвинения в неэффективности.
  • Призывы распустить Бюро.
  • Дискредитация общественных активистов (в частности, "Центра противодействия коррупции").

Самые мощные информационные атаки фиксировались в июле, во время обысков и голосования за закон 4555. Также в СМИ "разогнались" темы показаний против НАБУ от беглого нардепа Христенко, ход дела Магамедрасулова и ДТП с участием детектива Бюро.

По словам активистов, атаки снова активизировались после операции НАБУ и САП "Мидас" по разоблачению коррупционных схем в энергетике. Среди последних "волн" негатива – обвинения Магамедрасулова в якобы связях с бывшим совладельцем Приватбанка Боголюбовым, утверждение, что олигарх Миндич сбежал из-за "неэффективности НАБУ", и анонсы "пленок НАБУ".

"Огромный финансовый и организационный ресурс, задействованный в атаках... свидетельствует, что эти кампании – не случайность, а хорошо спланированная и скоординированная медиавойна", – заключают авторы.

Они отмечают, что уничтожение репутации антикоррупционных институтов выгодно одновременно двум силам: украинским коррумпированным элитам и врагу (России), интересы которых в этой ситуации опасно совпадают.

Миндичгейт

Лизоблюди банкової відпрацьовують кинуті їм обʼїдки, це ж не дивно, у хозяів сильно підгорає
15.11.2025 12:38 Ответить
Телеграм це росіянська помийниця. Я на деякі заходжу лише щоб послати НХ кацапів. На таких,як Труха,Інсайдер ЮА,Всевідящєє Око тощо,кацапів до 80%,при чому,щоб зовсім не перетворити канал в кацапський сортир,зараз більшість ботів видають себе за укргромадян і навіть за бійців ЗСУ!!
15.11.2025 12:40 Ответить
яка в тому різниця,проект ,,міндічгейт,, по факту завершено в зв'язку з відсутністю головних героїв,ролі зе та де ніхто зараз показувати не буде бо вони вже згодні на те що їм пропонують ляльководи та хозяї ,,антикорупціонерів,, і там нічого доброго для нас з вами....
15.11.2025 12:40 Ответить
"Телеграм-***** Єрмака"(с)
15.11.2025 12:42 Ответить
15.11.2025 12:44 Ответить
А хтось ще має сумніви, що вся марахфонська шобла танцює під дудку жОПи?
15.11.2025 12:44 Ответить
То працюють заПодоляцкие іуди яки за пів копи і мати рідну під бурята покладуть.
15.11.2025 12:45 Ответить
П - прогрес.
Раніше срали прямо у голову через тєлєвізор, подаючі щоденно лайно про голобородька і "сватів", а тепер пхають лайно через тєлєгу.
15.11.2025 12:45 Ответить
так нехай НАБУ і вияснить джерело фінансування і існування таких каналів....
Я теж можу скаржитися, але на жаль, як "писати в спортлото"!!!
15.11.2025 13:02 Ответить
Ось саме тому Зеленський і його слуги не забороняють москальський туалетний зливний бачок ФСБ - ''телеграм''.

москальський окупаційний ''телеграм'' в поті лиця працює на банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
15.11.2025 12:45 Ответить
То, что приближенные к власти по уши в коррупции - это 100%. Но по удивительному совпадению НАБУ вывалила компромат на приближенных Зеленского в самый напряженный момент войны, когда сыпется фронт, гасят энергетику, а Трамп имитирует антироссийские санкции, но на деле помогает Путину и его партнерам. Напомню, что НАБУ ранее подписала с ФБР соглашения, что свидетельствует о том, что часть руководства НАБУ работает на ФБР, которое сейчас возглавляет человек пророссийский Трампа. Не мыслите примитивно. Мы попали: расхитители внутри страны, враги и предатели извне. Как-то так
15.11.2025 12:48 Ответить
🔥🔥🔥
15.11.2025 12:49 Ответить
НАБУ +САП + татаров + єрмак = дружба навіки
15.11.2025 12:52 Ответить
Насправді війни між владою і «антикорупціонерами» НЕМАЄ!
Якщо і є війна то між завгоспом і лідОром, за ще більшу владу, за повну ізоляцію ваза від управління державою, і явно він програє кожного дня. Про це вже теж час діпстейту карту «фронтових» подій біля важелів влади і корита ДБ публікувати.
Завгосп з татаровим керують цією війно вправно. Для них влада не закінчується ніде
15.11.2025 12:48 Ответить
Подоляк і Єрмак працюють цілодобово ,
захищаючи свого Зепатрона і вкрадене бабло !
15.11.2025 12:55 Ответить
Синхронно лижуть сраку зеленому недоміркові, Вова до лахти тобі ще дуже дуже далеко
15.11.2025 12:59 Ответить
 
 