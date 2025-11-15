Медиавойна против НАБУ": топовые телеграм-каналы синхронно атакуют антикоррупционеров
По меньшей мере 8 ведущих украинских телеграм-каналов (из топ-10 рейтинга сервиса Telemetrio) ведут скоординированную медиакампанию по дискредитации НАБУ и САП. За последние 9 месяцев они опубликовали почти 900 негативных постов, которые в сумме набрали более 250 миллионов просмотров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные обнародовало движение "Люди с картонками" в своем исследовании, которое опубликовала "Украинская Правда".
Активисты зафиксировали 78 "волн" критики - серии из трех или более постов с почти идентичным текстом, которые публиковались синхронно в один и тот же день.
Авторы исследования классифицировали около 20 основных нарративов, которые продвигают эти каналы. "Главный нарратив - привязка к России", - отмечают активисты.
Среди других тем критики:
- Обвинения в неэффективности.
- Призывы распустить Бюро.
- Дискредитация общественных активистов (в частности, "Центра противодействия коррупции").
Самые мощные информационные атаки фиксировались в июле, во время обысков и голосования за закон 4555. Также в СМИ "разогнались" темы показаний против НАБУ от беглого нардепа Христенко, ход дела Магамедрасулова и ДТП с участием детектива Бюро.
По словам активистов, атаки снова активизировались после операции НАБУ и САП "Мидас" по разоблачению коррупционных схем в энергетике. Среди последних "волн" негатива – обвинения Магамедрасулова в якобы связях с бывшим совладельцем Приватбанка Боголюбовым, утверждение, что олигарх Миндич сбежал из-за "неэффективности НАБУ", и анонсы "пленок НАБУ".
"Огромный финансовый и организационный ресурс, задействованный в атаках... свидетельствует, что эти кампании – не случайность, а хорошо спланированная и скоординированная медиавойна", – заключают авторы.
Они отмечают, что уничтожение репутации антикоррупционных институтов выгодно одновременно двум силам: украинским коррумпированным элитам и врагу (России), интересы которых в этой ситуации опасно совпадают.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Раніше срали прямо у голову через тєлєвізор, подаючі щоденно лайно про голобородька і "сватів", а тепер пхають лайно через тєлєгу.
Я теж можу скаржитися, але на жаль, як "писати в спортлото"!!!
москальський окупаційний ''телеграм'' в поті лиця працює на банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
Якщо і є війна то між завгоспом і лідОром, за ще більшу владу, за повну ізоляцію ваза від управління державою, і явно він програє кожного дня. Про це вже теж час діпстейту карту «фронтових» подій біля важелів влади і корита ДБ публікувати.
Завгосп з татаровим керують цією війно вправно. Для них влада не закінчується ніде
захищаючи свого Зепатрона і вкрадене бабло !