Медіавійна проти НАБУ": телеграм-канали Зеленського синхронно атакують антикорупціонерів
Щонайменше 8 провідних українських телеграм-каналів (з топ-10 рейтингу сервісу Telemetrio) веде скоординовану медіакампанію з дискредитації НАБУ та САП. За останні 9 місяців вони опублікували майже 900 негативних дописів, які сумарно набрали понад 250 мільйонів переглядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднив рух "Люди з картонками" у своєму дослідженні, яке опублікувала "Українська Правда".
Активісти зафіксували 78 "хвиль" критики - серії з трьох або більше дописів з майже ідентичним текстом, які публікувалися синхронно одного й того самого дня.
Автори дослідження класифікували близько 20 основних наративів, які просувають ці канали. "Головний наратив - прив’язка до Росії", - наголошують активісти.
Серед інших тем критики:
- Звинувачення у неефективності.
- Заклики розпустити Бюро.
- Дискредитація громадських активістів (зокрема, "Центру протидії корупції").
Найпотужніші інформаційні атаки фіксувалися в липні, під час обшуків та голосування за закон 4555. Також медійно "розганялися" теми свідчень проти НАБУ від нардепа-втікача Христенка, хід справи Магамедрасулова та ДТП за участі детектива Бюро.
За словами активістів, атаки знову активізувалися після операції НАБУ та САП "Мідас" із викриття корупційних схем в енергетиці. Серед останніх "хвиль" негативу – звинувачення Магамедрасулова у нібито зв’язках з колишнім співвласником Приватбанку Боголюбовим, твердження, що олігарх Міндіч втік через "неефективність НАБУ", та анонси "плівок НАБУ".
"Величезний фінансовий та організаційний ресурс, задіяний в атаках... свідчить, що ці кампанії - не випадковість, а добре спланована та скоординована медіавійна", - підсумовують автори.
Вони наголошують, що знищення репутації антикорупційних інституцій вигідне одночасно двом силам: українським корумпованим елітам та ворогу (Росії), інтереси яких у цій ситуації небезпечно збігаються.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
А про це, топові канали сраколизів зелупня, як лайна у рота набрали і мовчать, витріщивши очі!!
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
Раніше срали прямо у голову через тєлєвізор, подаючі щоденно лайно про голобородька і "сватів", а тепер пхають лайно через тєлєгу.
Я теж можу скаржитися, але на жаль, як "писати в спортлото"!!!
Мені яка різниця? Нехай працюють, а не скаржаться.....
де були всі інші ? в той час і день:
Вони не цікавилися політикою?
Працювали на дачі?
Думали, що не від них залежить?
Не могли дійти до посольств України від пляжів... ?
А тепер вина тих, хто активно прийшов і віддав свій голос після серіалів "голобородька"?!
Як були "терпіли" так і потрібно
залишатисяними бути !!
І да, провина лежить на тих, хто активно прийшов і віддав свій голос за голобородька, бо нажаль ми в нашому суспільстві всіляко культивуємо безвідповідальність за результат свого вибору, тому що не цінуємо саме володіння правом вибору. У наріта поки немає розуміння, що за володіння цим правом вибору треба розплачуватися відповідальністю. Не вмієш розплачуватися - не вибирай. І прямо зараз ми вже платимо за обрання зеленського.
Ми платимо за це життями людей, що помирали від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані. Платимо життями громадян на на територіях, які неочікувано опинились в окупації, життями захисників на тих фронтах, яких могло би не бути. І будемо ще довго платити навіть після закінчення гарячої фази війни внаслідок тотального мінування території.
Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть відкатами новим корумпованим чиновникам.
Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.
І ми тільки почали платити. Це ще не кінець. Бо відсотки за наш вибір будуть ще сплачувати наші діти, які зараз тільки закінчують школу.
А "обнулили" країну саме та більшість виборців, які проголосували за завезеного агента ворожої держави, який був куплений для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення України.
москальський окупаційний ''телеграм'' в поті лиця працює на банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
А на війні завжди не легко, просто з такими злодіями, що раз то стає тяжче. І вороги та зрадники, якраз зараз при владі.
Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США ********** співпрацю у розслідуваннях корупційних злочинів, у протидії відмивання коштів, а також поверненні активів. Відповідні наміри зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР, який підписано 31 серпня 2023 року.
Якщо і є війна то між завгоспом і лідОром, за ще більшу владу, за повну ізоляцію ваза від управління державою, і явно він програє кожного дня. Про це вже теж час діпстейту карту «фронтових» подій біля важелів влади і корита ДБ публікувати.
Завгосп з татаровим керують цією війно вправно. Для них влада не закінчується ніде
захищаючи свого Зепатрона і вкрадене бабло !
Зеленський-мерзота без принципова,він буде сцяти в очі до останнього,потім,коли станеться остаточна трагедія,він знайде крайніх,не здивуюсь,якщо це буде ЗСУ чи ,навіть ,народ України.
Поки при владі ця істота,ситуація буде пересувати до трагедії України.
Думки своєї не змінював з момента номінації народа України в квітні 2019 року.
Показники за гарячу воду передати ***@реконструкції - теж ТГ. Раз в місяць ставлю, передаю, зношу.
Невде всю цю хрінь неможна заборонити на державному рівні?
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада та її інфолакузи, апріорі є маніпулятивною брехнею.
Обвинения в неэффективности.
А разве не так?
Я не считаю, что НАБУ надо распустить. Но сменить работников, а не кровати, стоит.
Дев'ять років!
НАБУ не без недостатков, но они самые эффективные сейчас. Предлагающие их менять - враги Украины.
НАБУ та САП скінчиться як того було й спрогнозовано, адже сам Єрмак керує спецоперацією!
Так, що Українці, хто щн в Україні - бажаємо вдачі вижити на території тотальної корупції!
Особливо телепомийку 'телемарахвона', який в рот гімна набрав. Десятки мільярдів коштів платників податків йдуть на пустоту, вірніше на зомбування бєдних.
Виявляється 'всьо харашо прекрасна я маркіза'. А те що воюючу країну очолює банда мародерів, то є неважливо. Так, дрібниці.
В цій п'єсі не вистачає останнього акорду.
Плівок з записами хрипатого блазня та його сірого кардинала.
👀Пішла важка артилерія виправдань Міндіча і відмазування Зеленського.😅 Це не українці охhttps://www.youtube.com/hashtag/%D1%97%D0%BB%D0%B8 #їли від масштабна корупції друзів Зе
- це ботоферми хтось проплатив.
А головна теза захисту скабєєвої місцевого розливу:
а ваш Порошенко...
Ну камон, за 7 років, отримуючи шалені кошти з цих потоків, могли і шось оригінальніше придумати!
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!