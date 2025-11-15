Медіавійна проти НАБУ": телеграм-канали Зеленського синхронно атакують антикорупціонерів

Щонайменше 8 провідних українських телеграм-каналів (з топ-10 рейтингу сервісу Telemetrio) веде скоординовану медіакампанію з дискредитації НАБУ та САП. За останні 9 місяців вони опублікували майже 900 негативних дописів, які сумарно набрали понад 250 мільйонів переглядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднив рух "Люди з картонками" у своєму дослідженні, яке опублікувала "Українська Правда".

Активісти зафіксували 78 "хвиль" критики - серії з трьох або більше дописів з майже ідентичним текстом, які публікувалися синхронно одного й того самого дня.

Автори дослідження класифікували близько 20 основних наративів, які просувають ці канали. "Головний наратив - прив’язка до Росії", - наголошують активісти.

Серед інших тем критики:

Звинувачення у неефективності.

Заклики розпустити Бюро.

Дискредитація громадських активістів (зокрема, "Центру протидії корупції").

Найпотужніші інформаційні атаки фіксувалися в липні, під час обшуків та голосування за закон 4555. Також медійно "розганялися" теми свідчень проти НАБУ від нардепа-втікача Христенка, хід справи Магамедрасулова та ДТП за участі детектива Бюро.

За словами активістів, атаки знову активізувалися після операції НАБУ та САП "Мідас" із викриття корупційних схем в енергетиці. Серед останніх "хвиль" негативу – звинувачення Магамедрасулова у нібито зв’язках з колишнім співвласником Приватбанку Боголюбовим, твердження, що олігарх Міндіч втік через "неефективність НАБУ", та анонси "плівок НАБУ".

"Величезний фінансовий та організаційний ресурс, задіяний в атаках... свідчить, що ці кампанії - не випадковість, а добре спланована та скоординована медіавійна", - підсумовують автори.

Вони наголошують, що знищення репутації антикорупційних інституцій вигідне одночасно двом силам: українським корумпованим елітам та ворогу (Росії), інтереси яких у цій ситуації небезпечно збігаються.

