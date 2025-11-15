Медіавійна проти НАБУ": телеграм-канали Зеленського синхронно атакують антикорупціонерів

набу та сап

Щонайменше 8 провідних українських телеграм-каналів (з топ-10 рейтингу сервісу Telemetrio) веде скоординовану медіакампанію з дискредитації НАБУ та САП. За останні 9 місяців вони опублікували майже 900 негативних дописів, які сумарно набрали понад 250 мільйонів переглядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднив рух "Люди з картонками" у своєму дослідженні, яке опублікувала "Українська Правда".

Активісти зафіксували 78 "хвиль" критики - серії з трьох або більше дописів з майже ідентичним текстом, які публікувалися синхронно одного й того самого дня.

Автори дослідження класифікували близько 20 основних наративів, які просувають ці канали. "Головний наратив - прив’язка до Росії", - наголошують активісти.

Серед інших тем критики:

  • Звинувачення у неефективності.
  • Заклики розпустити Бюро.
  • Дискредитація громадських активістів (зокрема, "Центру протидії корупції").

Найпотужніші інформаційні атаки фіксувалися в липні, під час обшуків та голосування за закон 4555. Також медійно "розганялися" теми свідчень проти НАБУ від нардепа-втікача Христенка, хід справи Магамедрасулова та ДТП за участі детектива Бюро.

За словами активістів, атаки знову активізувалися після операції НАБУ та САП "Мідас" із викриття корупційних схем в енергетиці. Серед останніх "хвиль" негативу – звинувачення Магамедрасулова у нібито зв’язках з колишнім співвласником Приватбанку Боголюбовим, твердження, що олігарх Міндіч втік через "неефективність НАБУ", та анонси "плівок НАБУ".

"Величезний фінансовий та організаційний ресурс, задіяний в атаках... свідчить, що ці кампанії - не випадковість, а добре спланована та скоординована медіавійна", - підсумовують автори.

Вони наголошують, що знищення репутації антикорупційних інституцій вигідне одночасно двом силам: українським корумпованим елітам та ворогу (Росії), інтереси яких у цій ситуації небезпечно збігаються.

+63
Лизоблюди банкової відпрацьовують кинуті їм обʼїдки, це ж не дивно, у хозяів сильно підгорає
15.11.2025 12:38 Відповісти
То працюють заПодоляцкие іуди яки за пів копи і мати рідну під бурята покладуть.
15.11.2025 12:45 Відповісти
+43
Телеграм це росіянська помийниця. Я на деякі заходжу лише щоб послати НХ кацапів. На таких,як Труха,Інсайдер ЮА,Всевідящєє Око тощо,кацапів до 80%,при чому,щоб зовсім не перетворити канал в кацапський сортир,зараз більшість ботів видають себе за укргромадян і навіть за бійців ЗСУ!!
15.11.2025 12:40 Відповісти
Перетнути безпроблемно вночі, мінімум три блок-пости (від Києва до Західного Кордону) під час дії в Україні КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ, це підтверджує про чітко зформоване та організоване, злочинне формування з чітко ієрархічною схемою!! Деркачівських агентів, як друзів зеленського, державні службовці, забезпечили усими необхідними перепустками, як свого часу і бакая, з ДУС кучмарика!!
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
А про це, топові канали сраколизів зелупня, як лайна у рота набрали і мовчать, витріщивши очі!!
15.11.2025 13:35 Відповісти
Ці мільйонники можна тупо видалили одним кликом.
яка в тому різниця,проект ,,міндічгейт,, по факту завершено в зв'язку з відсутністю головних героїв,ролі зе та де ніхто зараз показувати не буде бо вони вже згодні на те що їм пропонують ляльководи та хозяї ,,антикорупціонерів,, і там нічого доброго для нас з вами....
так нехай НАБУ і вияснить джерело фінансування і існування таких каналів....
Я теж можу скаржитися, але на жаль, як "писати в спортлото"!!!
15.11.2025 13:02 Відповісти
це не компетенція НАБУ.
САП? ДБР? ПОЛІЦІЯ?
Мені яка різниця? Нехай працюють, а не скаржаться.....
15.11.2025 13:15 Відповісти
ДБР и СБУ. Только они не тронут свои сливные бачки.
15.11.2025 13:18 Відповісти
позиція "какая разніца" тут не працює - доведено виборами 19-го року. А цим займатись повинні ті, кого у 19-му обрали 13,5 мільйонів виборців. А де ви бачили бджіл проти меду? Тому залишається тільки спостерігати, ну і скаржитись на деяких інформаційних майданчиках.
"...обрали 13,5 мільйонів виборців..." - а я, вибачаюсь, хочу запитати:
де були всі інші ? в той час і день:
Вони не цікавилися політикою?
Працювали на дачі?
Думали, що не від них залежить?
Не могли дійти до посольств України від пляжів... ?

А тепер вина тих, хто активно прийшов і віддав свій голос після серіалів "голобородька"?!
Як були "терпіли" так і потрібно залишатися ними бути !!
15.11.2025 13:33 Відповісти
якщо у вас була летаргія на момент виборів 19-го року, то коротко вам розповім, де були "всі інші": всі інші громадяни складались з двох категорій. Одна категорія, яка в Україні численно більш-менш стала і складає приблизно третину громадян, які мають виборі права - це ідіоти (це не образа, це дефініція, значення якої ви можете прочитати у вікіпєдії). На той час у 19 році їх чисельність склала приблизно 11 мільйонів. Друга категорія, як ви кажете "інших", яка прийшла до виборчих дільниць - приблизно 4,5 мільйона адекватно мислячих, які в змозі відрізнити кабачкову ікру від гівна, хоча здаля і перша і і друге схоже по кольору і консистенції.

І да, провина лежить на тих, хто активно прийшов і віддав свій голос за голобородька, бо нажаль ми в нашому суспільстві всіляко культивуємо безвідповідальність за результат свого вибору, тому що не цінуємо саме володіння правом вибору. У наріта поки немає розуміння, що за володіння цим правом вибору треба розплачуватися відповідальністю. Не вмієш розплачуватися - не вибирай. І прямо зараз ми вже платимо за обрання зеленського.
Ми платимо за це життями людей, що помирали від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані. Платимо життями громадян на на територіях, які неочікувано опинились в окупації, життями захисників на тих фронтах, яких могло би не бути. І будемо ще довго платити навіть після закінчення гарячої фази війни внаслідок тотального мінування території.
Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть відкатами новим корумпованим чиновникам.
Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.
І ми тільки почали платити. Це ще не кінець. Бо відсотки за наш вибір будуть ще сплачувати наші діти, які зараз тільки закінчують школу.
15.11.2025 14:06 Відповісти
розумію що вам можливо соромно за ваш вибір, але не треба відзеркалювати свої помилки на інших. і примітивно маніпулювати, Ви вилучили з контексту слова - "за голобородька", і замість них поставили три крапки.
А "обнулили" країну саме та більшість виборців, які проголосували за завезеного агента ворожої держави, який був куплений для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення України.
15.11.2025 14:34 Відповісти
бачу що ви відноситесь до тієї більшості, яка ненавидять тих хто попереджав про біду. Тому що спочатку у 19-му роі більшість людей не вірила попередженням (комплекс Касандри), а коли вже пізно, то ця більшість починає шукати винних, але винних не в біді, а в тому що вони виглядають дурнями.
15.11.2025 15:03 Відповісти
тоді припинить безпідставно звинувачувати незнайомих людей, про яких ви нічого не знаєте, бо зазвичай позиція "відзеркалювання"\перекладання своєї провини на незнайомих людей характерна для тих, хто зробив помилковий вибір, і намагається підсвідомо перекласти це на інших. Принаймні зараз виглядає це так.
15.11.2025 15:18 Відповісти
достатньо?
15.11.2025 15:21 Відповісти
Ось саме тому Зеленський і його слуги не забороняють москальський туалетний зливний бачок ФСБ - ''телеграм''.

москальський окупаційний ''телеграм'' в поті лиця працює на банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
То, что приближенные к власти по уши в коррупции - это 100%. Но по удивительному совпадению НАБУ вывалила компромат на приближенных Зеленского в самый напряженный момент войны, когда сыпется фронт, гасят энергетику, а Трамп имитирует антироссийские санкции, но на деле помогает Путину и его партнерам. Напомню, что НАБУ ранее подписала с ФБР соглашения, что свидетельствует о том, что часть руководства НАБУ работает на ФБР, которое сейчас возглавляет человек пророссийский Трампа. Не мыслите примитивно. Мы попали: расхитители внутри страны, враги и предатели извне. Как-то так
15.11.2025 12:48 Відповісти
🔥🔥🔥
НАБУ +САП + татаров + єрмак = дружба навіки
Ви, смішні. Назбирали достатньо матеріалів та виложили, бо ті уже взагалі берега поплутали.
А на війні завжди не легко, просто з такими злодіями, що раз то стає тяжче. І вороги та зрадники, якраз зараз при владі.
Т.е. виноваты не президент со своими гельминтами, которые в самый тяжелый период пи@дят как не в себя, ослабляя и так обескровленную страну и армию, а виноваты те, кто на это указал, приведя факты? Долго думали?
Огромному количеству пересічних зайдет на ура
Винне все кубло.
"Напомню, что НАБУ ранее подписала с ФБР соглашения, что свидетельствует о том, что часть руководства НАБУ работает на ФБР".... и где можно увидеть(прочитать) эти соглашения??
15.11.2025 13:37 Відповісти
Ви якось забули, що на НАБУ чиниться шалений тиск ще з літа. Зрозуміло, що оприлюднення плівок - це вимушений крок. Тож саме той, хто чинить цей тиск, працює на кацапію, бо йому просто начхати на те, що буде Україною.
15.11.2025 14:58 Відповісти
То, что чиновники проворовались до потери пульса не отменяет того факта, что трамповская клика хочет изнутри развалить Украину в интересах куратора Трампа Путина. Для этого НАБУ получало содействие от ФБР для развала коррупционной власти Украины. К сожалению, выборы во время войны не проведешь, а устроить революцию даже под антикоррупционные лозунги - равносильно самоубийству нации. Печально все

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США ********** співпрацю у розслідуваннях корупційних злочинів, у протидії відмивання коштів, а також поверненні активів. Відповідні наміри зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР, який підписано 31 серпня 2023 року.
15.11.2025 18:22 Відповісти
Насправді війни між владою і «антикорупціонерами» НЕМАЄ!
Якщо і є війна то між завгоспом і лідОром, за ще більшу владу, за повну ізоляцію ваза від управління державою, і явно він програє кожного дня. Про це вже теж час діпстейту карту «фронтових» подій біля важелів влади і корита ДБ публікувати.
Завгосп з татаровим керують цією війно вправно. Для них влада не закінчується ніде
Подоляк і Єрмак працюють цілодобово ,
захищаючи свого Зепатрона і вкрадене бабло !
Синхронно лижуть сраку зеленому недоміркові, Вова до лахти тобі ще дуже дуже далеко
Немає такої ціни,яку Зеленський не заплатить за владу.Поставляючи браковані бронежилети,міни,що не вкриваються,вони платять за владу життями воїнів,роздаючи по 1000 грн,вони платять за владу,забираючи ці кошти у ЗСУ,на ці гроші воїни не отримають зброю,в громадяни захист.
Зеленський-мерзота без принципова,він буде сцяти в очі до останнього,потім,коли станеться остаточна трагедія,він знайде крайніх,не здивуюсь,якщо це буде ЗСУ чи ,навіть ,народ України.
Поки при владі ця істота,ситуація буде пересувати до трагедії України.
Думки своєї не змінював з момента номінації народа України в квітні 2019 року.
15.11.2025 13:05 Відповісти
ЦН не пропускає мою фотку-скрін-суть словами:::Красуня=хлопці,коли ви побачили вперше 3,14зду??Відповідь=в 2019р після оголошення результатів виборів.Так і вийшло-зробили собі харакірі.
15.11.2025 18:08 Відповісти
За що взагалі розговор??? У кожного держоргану є ТГ!! Офіційні! У ВР, ОПи, всіх міністерств та відомств!!

Показники за гарячу воду передати ***@реконструкції - теж ТГ. Раз в місяць ставлю, передаю, зношу.

Невде всю цю хрінь неможна заборонити на державному рівні?
15.11.2025 13:05 Відповісти
Це тому що гоп-компанія на Банковій яка природно була в курсі справ міндіча і якій той заносив "долю", залишилася "ні при чому".
15.11.2025 13:07 Відповісти
Так назвіть ці помийки.
15.11.2025 13:10 Відповісти
телеграм це московія , тож хто любить телеграм прямо або опосередковано являється москвоюнітом
15.11.2025 13:15 Відповісти
Кагал - квартал - канали відкрили свої жопо-анали. Вертикаль опешна.
15.11.2025 13:15 Відповісти
Подивився, п'ять хвилин іванова "ісландію"- такого, що вони виробляють язиками, не бачив, навіть на pornoхабі...
15.11.2025 13:19 Відповісти
Ці "українські" телеграм-канали такі українські, як путін - українець
15.11.2025 13:33 Відповісти
не розумію що за "популярні канали"? у кого популярні? у довбнів?
15.11.2025 13:34 Відповісти
Ну а хіба не вони вибрали діючу владу? Їх більшість. Стабільна більшість.
15.11.2025 14:32 Відповісти
Дослідити варто ці канали, до відомих нам покидьків приведуть. Чи шарія було мало?
15.11.2025 13:34 Відповісти
Ось власне чому зелена влада не хоче закривати кацапський фсбешний Тєлєграм.
15.11.2025 14:00 Відповісти
ПАДАЛЬяцькі журнашлюхи за миску помиїв з жОПи зроблять все що завгодно. Це стосується і зомбімарафону, і позитивних блохерів-політруків, готових під проводом недолугого наполеончика воювати до останнього українця, і створених тією ж жОПою телеграм-каналів.
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада та її інфолакузи, апріорі є маніпулятивною брехнею.
15.11.2025 14:03 Відповісти
Среди тем критики:
Обвинения в неэффективности.
А разве не так?
Я не считаю, что НАБУ надо распустить. Но сменить работников, а не кровати, стоит.
15.11.2025 14:09 Відповісти
Дев'ять років НАБУ, НАЗК та САП "працюють" по справі "Краяна", на якій одеські чиновники ще в 16-му році наколядували собі 92 млн. грн. з міського бюджету. Головний фігурант - мер Труханов.
Дев'ять років!
15.11.2025 15:19 Відповісти
Ну вот и я о том же.
15.11.2025 17:06 Відповісти
А кто должнн назначить новых работников? Зеленая плесень?
НАБУ не без недостатков, но они самые эффективные сейчас. Предлагающие их менять - враги Украины.
15.11.2025 19:23 Відповісти
"Величезний РАШИСТСЬКИЙ фінансовий та організаційний ресурс, задіяний в атаках... свідчить, що ці кампанії - не випадковість, а добре спланована та скоординована РАШИСТСЬКА медіавійна,за активної участі "зелених слуг" в Україні", - підсумовують автори. Джерело: https://censor.net/ua/n3585215
15.11.2025 14:48 Відповісти
Ось чому так тримаются за телеграм в ОП, це рашиський ресурс який працює проти України до речі через нього вербуєтся бидло для диверсій ,ну а в виродків горе президента понад усе рейтиг "найвеличнішого".
15.11.2025 15:09 Відповісти
В чому ті плівки не обнародували, що 1-2 місяці тому, коли про них вже говорили?
15.11.2025 15:55 Відповісти
Можите навіть не перейматись!
НАБУ та САП скінчиться як того було й спрогнозовано, адже сам Єрмак керує спецоперацією!
Так, що Українці, хто щн в Україні - бажаємо вдачі вижити на території тотальної корупції!
15.11.2025 16:08 Відповісти
100%
15.11.2025 16:22 Відповісти
******** отбеливать. Народ спросит у не лоха: зачем брал , то что ему не принадлежит?
15.11.2025 17:27 Відповісти
так а де список цих тг-помийок?
15.11.2025 18:24 Відповісти
Справа плівок Міндіча згідно якими країну виходить очолює ОПГ просвітило рентгеном всіх.

Особливо телепомийку 'телемарахвона', який в рот гімна набрав. Десятки мільярдів коштів платників податків йдуть на пустоту, вірніше на зомбування бєдних.

Виявляється 'всьо харашо прекрасна я маркіза'. А те що воюючу країну очолює банда мародерів, то є неважливо. Так, дрібниці.

В цій п'єсі не вистачає останнього акорду.

Плівок з записами хрипатого блазня та його сірого кардинала.
15.11.2025 18:45 Відповісти
Прозріваю:
👀Пішла важка артилерія виправдань Міндіча і відмазування Зеленського.😅 Це не українці охhttps://www.youtube.com/hashtag/%D1%97%D0%BB%D0%B8 #їли від масштабна корупції друзів Зе
- це ботоферми хтось проплатив.
А головна теза захисту скабєєвої місцевого розливу:
а ваш Порошенко...
Ну камон, за 7 років, отримуючи шалені кошти з цих потоків, могли і шось оригінальніше придумати!
15.11.2025 20:01 Відповісти
Вони не розуміють, що це вже не працює і кожна секунда проти них. Єдине, що можна зробити, це посадити цих корупціонерів швидко на реальні великі терміни і з конфіскацією. Але те, що випустили міндича, та ще й так нахабно і туди, звідки не депортують, позбавили громадянства, щоб ще більше унеможливити депортації, засекретили текст того указу, не позбавили його права на правочини, це вже дуже небезпечний крок. Годинник тікає, люди не ідіоти і ще пара таких кроків є єдине, що залишиться Зєлє, то викликати Залужного, а самому в кращому випадку валити вслід за мандичем!
16.11.2025 00:04 Відповісти
Зрозуміло що зеклоун не хоче щоб його разом з його кріслом винесли з ОПи. Ось і огризається. Треба як скоріше позбутися цієї зеленої шмарклі бо він не здатний мінятися і думати про державні інтереси. Це тупиковий напрям розвитку людської раси.
16.11.2025 08:39 Відповісти
Як шакальонок якій смішив кодло яник-овоща може мати хоч якусь мораль? Навколо нього завжди було: вкради, відмий, надури...., та ще й пейсатий ген.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
