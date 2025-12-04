Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Кравченко, - ЦПК

Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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"Підозру Магамедрасулову підписав особисто прокурор Кравченко. Але в своєму дописі генпрокурор боязливо пише "прокурори визнали зібрані докази достатніми для повідомлення про підозру", намагаючись спихнути відповідалтність на своїх підлеглих", - зазначають у ЦПК.





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Розслідувачі також звертають увагу на різницю у підходах прокуратури до справ детектива НАБУ Магамедрасулова та народного депутата х ОПЗЖ Христенка.

"Детектива НАБУ, який викрив корупцію друга президента – саджаємо на 5 місяців і мучимо далі по справах.

Депутата від проросійської ОПЗЖ – саджаємо на 3 місяці. А потім без питань прощаємо йому держзраду, перед тим вибивши абсолютно фейкові звинувачення на тих же НАБУшників", - ідеться у дописі.

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Справа Магамедрасулова