Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Кравченко, - ЦПК
Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Підозру Магамедрасулову підписав особисто прокурор Кравченко. Але в своєму дописі генпрокурор боязливо пише "прокурори визнали зібрані докази достатніми для повідомлення про підозру", намагаючись спихнути відповідалтність на своїх підлеглих", - зазначають у ЦПК.
Розслідувачі також звертають увагу на різницю у підходах прокуратури до справ детектива НАБУ Магамедрасулова та народного депутата х ОПЗЖ Христенка.
"Детектива НАБУ, який викрив корупцію друга президента – саджаємо на 5 місяців і мучимо далі по справах.
Депутата від проросійської ОПЗЖ – саджаємо на 3 місяці. А потім без питань прощаємо йому держзраду, перед тим вибивши абсолютно фейкові звинувачення на тих же НАБУшників", - ідеться у дописі.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з під варти.
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Дєла крємля пабеждают і жівут - да ПРЕЗІК ВОВА?
Кравченко-чечетов-калашников-кирпа-кушнарьов… мають своє продовження і у зеленського!!!???
забаганок шобли ліквідаторів України!
- за бюджет свого рятування проголосували 246 - ні одного з ЄС та БЮТ і лиш один з ГОЛОС - усі псевдо незалежні олігархітчні групки з ОПЗЖ та СЛУГАМИ типу ЗА МАЙБАХ і т п . Кошторис отримав усі надбавки для власних стуктур для Марафону й т д й т п... зменшеннями на зарплати військовим, й на взагалі військовий бюджет..
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Тобто готується контреволюціиний супротив уставшіх ат вайни з прийняттям, як сказав ригонаркоман сьогодні -"Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій"