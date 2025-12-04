УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8774 відвідувача онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
6 463 19

Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Кравченко, - ЦПК

Магамедрасулов виступив у суді. Що відомо?

Підозру детективу НАБУ Магамедрасулову підписав особисто Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Підозру Магамедрасулову підписав особисто прокурор Кравченко. Але в своєму дописі генпрокурор боязливо пише "прокурори визнали зібрані докази достатніми для повідомлення про підозру", намагаючись спихнути відповідалтність на своїх підлеглих", - зазначають у ЦПК.

ЦПК
ЦПК

Також читайте: Генпрокурор Кравченко про справу Магамедрасулова: Зміна запобіжного заходу - не виправдання

Розслідувачі також звертають увагу на різницю у підходах прокуратури до справ детектива НАБУ Магамедрасулова та народного депутата х ОПЗЖ Христенка.

"Детектива НАБУ, який викрив корупцію друга президента – саджаємо на 5 місяців і мучимо далі по справах.

Депутата від проросійської ОПЗЖ – саджаємо на 3 місяці. А потім без питань прощаємо йому держзраду, перед тим вибивши абсолютно фейкові звинувачення на тих же НАБУшників", - ідеться у дописі.

ЦПК про Кравченка

Також дивіться: Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Справа Магамедрасулова

Автор: 

Кравченко Руслан (205) ЦПК Центр протидії корупції (343) Христенко (13) Магамедрасулов Руслан (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
- тобто ЄРМАК !
Дєла крємля пабеждают і жівут - да ПРЕЗІК ВОВА?
показати весь коментар
04.12.2025 23:25 Відповісти
+18
Прокурор Кравченко поставлений зермаківським ОП для обслуговування
забаганок шобли ліквідаторів України!
показати весь коментар
04.12.2025 23:34 Відповісти
+8
Якщо він був у цій «СХЕМІ» заробітків від грошей, намародерених в Українців КабМіндічами із Свириденко та зеленським, тоді все стає на свої місця!! Але ж злочинні накази … своя стаття ККУ!!
Кравченко-чечетов-калашников-кирпа-кушнарьов… мають своє продовження і у зеленського!!!???
показати весь коментар
04.12.2025 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- тобто ЄРМАК !
Дєла крємля пабеждают і жівут - да ПРЕЗІК ВОВА?
показати весь коментар
04.12.2025 23:25 Відповісти
Кравченка у відставку та під суд, за фальсифікацію кримінальних справ!
показати весь коментар
05.12.2025 07:42 Відповісти
Навіщо ви гандона називаєте прєзіком, не підміняйте поняття
показати весь коментар
05.12.2025 08:13 Відповісти
Що ж ти так заходишся не надірвись в америці тобі видніше ? Гавкаєш з любог приводу їдь в Україну відновлюй працюй і не х пхати рило оті антікорупціонери це фсбшне кубло і дах для віп крадіїв і хабарників їх без суда на розстріл і в момент все зміниться
показати весь коментар
05.12.2025 08:54 Відповісти
Якщо він був у цій «СХЕМІ» заробітків від грошей, намародерених в Українців КабМіндічами із Свириденко та зеленським, тоді все стає на свої місця!! Але ж злочинні накази … своя стаття ККУ!!
Кравченко-чечетов-калашников-кирпа-кушнарьов… мають своє продовження і у зеленського!!!???
показати весь коментар
04.12.2025 23:29 Відповісти
Ще одне виповзло зза кордону сидиш за парєбпіком то сиди смирно не лізь вУкраїну без таких бл якось обходимся то і обійдемось далі
показати весь коментар
05.12.2025 08:57 Відповісти
Прокурор Кравченко поставлений зермаківським ОП для обслуговування
забаганок шобли ліквідаторів України!
показати весь коментар
04.12.2025 23:34 Відповісти
Й ЩО НАЙСТРАШНІШЕ -коаліція типу єднання та змін РИГОВЛАДИ встановленої Єрмаком, вже не можлива
- за бюджет свого рятування проголосували 246 - ні одного з ЄС та БЮТ і лиш один з ГОЛОС - усі псевдо незалежні олігархітчні групки з ОПЗЖ та СЛУГАМИ типу ЗА МАЙБАХ і т п . Кошторис отримав усі надбавки для власних стуктур для Марафону й т д й т п... зменшеннями на зарплати військовим, й на взагалі військовий бюджет..
.
Тобто готується контреволюціиний супротив уставшіх ат вайни з прийняттям, як сказав ригонаркоман сьогодні -"Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій"
показати весь коментар
04.12.2025 23:44 Відповісти
Панове зрадники біженці мать вашу ви ідіть на х зі своїми висновками ви не Українці а лайно собаче не потрібне ніде
показати весь коментар
05.12.2025 09:00 Відповісти
Оберемок Лайна! Скирдуйтеся на Банковій!💩🤮
показати весь коментар
05.12.2025 10:24 Відповісти
А він не кишеньковий?
показати весь коментар
04.12.2025 23:37 Відповісти
Такий собі кишеньковий пацюк!
показати весь коментар
04.12.2025 23:48 Відповісти
бл..малюк хвіст собачий ПОівского. чорта 🤡 ...ще і кравченко на ту ср* ку вдерся ...гібриди занедбані ...
показати весь коментар
04.12.2025 23:43 Відповісти
Який 🤢🤥🎪піп , такий прихід‼️Зейло мірзенний виродок , під трибунал‼️73% , гниди , гірші рашистських вшей, "за шмат гнилої ковбаси (23$вавіну тисячу) ,у них , хоть матір попроси "
показати весь коментар
05.12.2025 07:40 Відповісти
Руслан - на вихід! Але на виході чекає "каса"! Ти карткою будеш розраховуватися будеш, налом чи криптою?
показати весь коментар
05.12.2025 00:00 Відповісти
значить через пару років вєнєдіктову змінить.
показати весь коментар
05.12.2025 00:25 Відповісти
То,може, того? Копняка під задницю панові Кравченку? Нехай іде в прислугу до Єрмака...
показати весь коментар
05.12.2025 00:25 Відповісти
Цій історії більше 30 років. В одному із сіл Волинської області поблизу облцентру, біля магазину знайшли тіло згвалтованої і вбитої неповнолітньої. По тодішній практиці на місце злочину виїзд жав прокурор області або його перший зам. Швидко встановили, що потерпіла вийшла з машини молодого опера з райвідділу. При обшуку його машини знайшли пакет з речами потерпілої. Прокурор району, вихованець старої школи, зразу ж підняв хай-знайшли вбивцю він мінтяра. Звільнення заднім числом. Арешт, СІЗО. через 27 днів прийшло заключення експертизи - не його біологічні сліди на тілі. Випустили а справу проти нього закрили за відсутністю складу злочину. Через деякий час було пред'явлено позов проти прокуратури (тоді була така практика) про моральну шкоду. І суд стягнув 1.5 ярди курорт карбованців. Суд стягнув, рішення набрало законної сили. І тут почалося нєопісуємоє. Прокурор області почав просити поновити на роботі, МВС вперлось - прокурор області підписав подання на звільнення зробіть інше. Та ви що,визнавати тупість самого. Додивились - в рішенні зазначено, що інтереси держави представляв помічник прокурора, який санкціонував сам арешт. А прокурор району навіть не знав, що слухається справа. Але потім владнали ситуацію, змінили мотив звільнення на власне бажання, звільнили помічника прокурора (він став суддею цього ж суду). А сам райпрокурор чортихався потім -мене підставили. Доля істини є - дуже вже одіозною фігурою був цей представник старої гвардії. А цій історії молодому генпрокурору показали на пальцях -або або. От і радий безхребетних старатися.
показати весь коментар
05.12.2025 04:28 Відповісти
Ця мразота Кравченко , знав куди , йшов зейло , як ***** бере тільки на 100% кінчиних, які виконають всі забаганки їх мафії 50% гнид " чего ізволіте" таварісч владімір Всі хто працюють в шоблі зе&ермачні , такі самі вбивці , як рашисти , всі до останньої шмендельши
показати весь коментар
05.12.2025 07:47 Відповісти
 
 