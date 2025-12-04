РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 299 8

Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Кравченко, - ЦПК

Магамедрасулов выступил в суде. Что известно?

Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение Магамедрасулову подписал лично прокурор Кравченко. Но в своем сообщении генпрокурор робко пишет "прокуроры признали собранные доказательства достаточными для сообщения о подозрении", пытаясь свалить ответственность на своих подчиненных", - отмечают в ЦПК.

ЦПК
ЦПК

Читайте также: Генпрокурор Кравченко о деле Магамедрасулова: Изменение меры пресечения - не оправдание

Расследователи также обращают внимание на разницу в подходах прокуратуры к делам детектива НАБУ Магамедрасулова и народного депутата ОПЗЖ Христенко.

"Детектива НАБУ, который разоблачил коррупцию друга президента – сажаем на 5 месяцев и мучаем дальше по делам.

Депутата от пророссийской ОПЗЖ – сажаем на 3 месяца. А потом без вопросов прощаем ему госпредательство, перед тем выбив абсолютно фейковые обвинения на тех же НАБУшников", – говорится в сообщении.

ЦПК о Кравченко

Смотрите также: Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Дело Магамедрасулова

Автор: 

Кравченко Руслан (96) Центр противодействия коррупции (290) Христенко (11) Магамедрасулов (61)
- тобто ЄРМАК !
Дєла крємля пабеждают і жівут - да ПРЕЗІК ВОВА?
показать весь комментарий
04.12.2025 23:25 Ответить
Якщо він був у цій «СХЕМІ» заробітків від грошей, намародерених в Українців КабМіндічами із Свириденко та зеленським, тоді все стає на свої місця!! Але ж злочинні накази … своя стаття ККУ!!
Кравченко-чечетов-калашников-кирпа-кушнарьов… мають своє продовження і у зеленського!!!???
показать весь комментарий
04.12.2025 23:29 Ответить
Прокурор Кравченко поставлений зермаківським ОП для обслуговування
забаганок шобли ліквідаторів України!
показать весь комментарий
04.12.2025 23:34 Ответить
Й ЩО НАЙСТРАШНІШЕ -коаліція типу єднання та змін РИГОВЛАДИ встановленої Єрмаком, вже не можлива
- за бюджет свого рятування проголосували 246 - ні одного з ЄС та БЮТ і лиш один з ГОЛОС - усі псевдо незалежні олігархітчні групки з ОПЗЖ та СЛУГАМИ типу ЗА МАЙБАХ і т п . Кошторис отримав усі надбавки для власних стуктур для Марафону й т д й т п... зменшеннями на зарплати військовим, й на взагалі військовий бюджет..
.
Тобто готується контреволюціиний супротив уставшіх ат вайни з прийняттям, як сказав ригонаркоман сьогодні -"Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій"
показать весь комментарий
04.12.2025 23:44 Ответить
А він не кишеньковий?
показать весь комментарий
04.12.2025 23:37 Ответить
Такий собі кишеньковий пацюк!
показать весь комментарий
04.12.2025 23:48 Ответить
бл..малюк хвіст собачий ПОівского. чорта 🤡 ...ще і кравченко на ту ср* ку вдерся ...гібриди занедбані ...
показать весь комментарий
04.12.2025 23:43 Ответить
Руслан - на вихід! Але на виході чекає "каса"! Ти карткою будеш розраховуватися будеш, налом чи криптою?
показать весь комментарий
05.12.2025 00:00 Ответить
 
 