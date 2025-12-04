Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Кравченко, - ЦПК

Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение Магамедрасулову подписал лично прокурор Кравченко. Но в своем сообщении генпрокурор робко пишет "прокуроры признали собранные доказательства достаточными для сообщения о подозрении", пытаясь свалить ответственность на своих подчиненных", - отмечают в ЦПК.





Расследователи также обращают внимание на разницу в подходах прокуратуры к делам детектива НАБУ Магамедрасулова и народного депутата ОПЗЖ Христенко.

"Детектива НАБУ, который разоблачил коррупцию друга президента – сажаем на 5 месяцев и мучаем дальше по делам.

Депутата от пророссийской ОПЗЖ – сажаем на 3 месяца. А потом без вопросов прощаем ему госпредательство, перед тем выбив абсолютно фейковые обвинения на тех же НАБУшников", – говорится в сообщении.

Дело Магамедрасулова