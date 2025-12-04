Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Кравченко, - ЦПК
Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозрение Магамедрасулову подписал лично прокурор Кравченко. Но в своем сообщении генпрокурор робко пишет "прокуроры признали собранные доказательства достаточными для сообщения о подозрении", пытаясь свалить ответственность на своих подчиненных", - отмечают в ЦПК.
Расследователи также обращают внимание на разницу в подходах прокуратуры к делам детектива НАБУ Магамедрасулова и народного депутата ОПЗЖ Христенко.
"Детектива НАБУ, который разоблачил коррупцию друга президента – сажаем на 5 месяцев и мучаем дальше по делам.
Депутата от пророссийской ОПЗЖ – сажаем на 3 месяца. А потом без вопросов прощаем ему госпредательство, перед тем выбив абсолютно фейковые обвинения на тех же НАБУшников", – говорится в сообщении.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дєла крємля пабеждают і жівут - да ПРЕЗІК ВОВА?
Кравченко-чечетов-калашников-кирпа-кушнарьов… мають своє продовження і у зеленського!!!???
забаганок шобли ліквідаторів України!
- за бюджет свого рятування проголосували 246 - ні одного з ЄС та БЮТ і лиш один з ГОЛОС - усі псевдо незалежні олігархітчні групки з ОПЗЖ та СЛУГАМИ типу ЗА МАЙБАХ і т п . Кошторис отримав усі надбавки для власних стуктур для Марафону й т д й т п... зменшеннями на зарплати військовим, й на взагалі військовий бюджет..
.
Тобто готується контреволюціиний супротив уставшіх ат вайни з прийняттям, як сказав ригонаркоман сьогодні -"Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій"