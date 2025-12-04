Генпрокурор Кравченко о деле Магамедрасулова: Изменение меры пресечения - не оправдание
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о волне манипуляций, направленной против Офиса Генпрокурора и лично его. По его словам, отдельные публичные деятели пытаются создать "истерический фон" вокруг уголовного производства в отношении детектива НАБУ и его отца.
Факты по делу
Кравченко подчеркнул, что вокруг производства много эмоций и манипуляций, но факты остаются четкими:
-
производство зарегистрировано СБУ на основании материалов оперативников;
-
прокуроры признали доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием;
-
содержание под стражей избрано решением следственного судьи.
За 5 месяцев следствия проведен значительный объем работы, что уменьшило риски влияния подозреваемых на процесс — поэтому прокуроры обратились с ходатайством о смягчении меры пресечения.
Генпрокурор подчеркнул, что изменение меры пресечения не означает оправдание, а следствие продолжается до принятия решения судом.
Опровержение фейков
Кравченко опроверг заявления о якобы смене органа досудебного расследования:
-
никакого решения о передаче дела другому органу не принималось;
-
материалы временно истребованы для оценки хода расследования — это типичная процедура.
Соглашения с депутатом от запрещенной "ОПЗЖ"
Генпрокурор подтвердил существование соглашения, но пояснил, что его публикация пока невозможна из-за вопросов национальной безопасности.
В то же время он подчеркнул:
-
соглашение не содержит упоминаний о руководстве антикоррупционных органов;
-
не касается операции "Мидас";
-
отраженные факты касаются событий, произошедших задолго до нынешних процессов.
Давление на прокуратуру
По словам Кравченко, самые громкие обвинения звучат от подозреваемых и обвиняемых, что выглядит как попытка информационного давления на прокуратуру.
"Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит не как "борьба за правду". А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать", - написал генпрокурор.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
