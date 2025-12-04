РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 645 22

Генпрокурор Кравченко о деле Магамедрасулова: Изменение меры пресечения - не оправдание

Генпрокурор Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о волне манипуляций, направленной против Офиса Генпрокурора и лично его. По его словам, отдельные публичные деятели пытаются создать "истерический фон" вокруг уголовного производства в отношении детектива НАБУ и его отца.

Об этом Кравченко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Факты по делу

Кравченко подчеркнул, что вокруг производства много эмоций и манипуляций, но факты остаются четкими:

  • производство зарегистрировано СБУ на основании материалов оперативников;

  • прокуроры признали доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием;

  • содержание под стражей избрано решением следственного судьи.

За 5 месяцев следствия проведен значительный объем работы, что уменьшило риски влияния подозреваемых на процесс — поэтому прокуроры обратились с ходатайством о смягчении меры пресечения.

Генпрокурор подчеркнул, что изменение меры пресечения не означает оправдание, а следствие продолжается до принятия решения судом.

Опровержение фейков

Кравченко опроверг заявления о якобы смене органа досудебного расследования:

  • никакого решения о передаче дела другому органу не принималось;

  • материалы временно истребованы для оценки хода расследования — это типичная процедура.

Соглашения с депутатом от запрещенной "ОПЗЖ"

Генпрокурор подтвердил существование соглашения, но пояснил, что его публикация пока невозможна из-за вопросов национальной безопасности.
В то же время он подчеркнул:

  • соглашение не содержит упоминаний о руководстве антикоррупционных органов;

  • не касается операции "Мидас";

  • отраженные факты касаются событий, произошедших задолго до нынешних процессов.

Давление на прокуратуру

По словам Кравченко, самые громкие обвинения звучат от подозреваемых и обвиняемых, что выглядит как попытка информационного давления на прокуратуру.

"Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит не как "борьба за правду". А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать", - написал генпрокурор.

Кравченко пост
Кравченко пост

Дело Магамедрасулова

Автор: 

Кравченко Руслан (96) Офис Генпрокурора (2825) Магамедрасулов (61)
Топ комментарии
+13
генпрокурворвище ОСОБИСТА БЛДОТА ЄРМАКА- завербований ще зя Яника у Севастополі за рік до КРИМНЕНАШУ у віськовій прокуратурі за часів усіх головних діячів Яника з російським паспортами- від голови СБУ до міністра Оборони ...
04.12.2025 21:13 Ответить
+12
Пора! Ти уже все сказав і зробив! Залишилося не так багато зробити - на вихід....
04.12.2025 21:13 Ответить
+9
Та ладно!Скажи що сфабрикували справу,команда була від Татарова,чи Єрмака?
04.12.2025 21:18 Ответить
Пора! Ти уже все сказав і зробив! Залишилося не так багато зробити - на вихід....
04.12.2025 21:13 Ответить
Генпрокурор знає, що ОСОБИСТО гадив Україні за командами єрмака - зеленського - КабМіндічів, тільки заради сидіння на посаді!!
Відповідати прийдеться усій групі осіб на посадах!! Ст. 28 ККУ, використання службового положення …. А тут ще і війна ****** проти України!!
Або Вільна Україна, без ****** і зелупнів, або концТабори ГУЛАГУ2 для Українців, на мордовії!! Усе інше то робота на ******!! На ТОТ ОРДЛО і Криму це уже знають!! Найбільші втрати **********, з 2014 року, це за рахунок отих орків, з ТОТ ОРДЛО!
04.12.2025 21:29 Ответить
генпрокурворвище ОСОБИСТА БЛДОТА ЄРМАКА- завербований ще зя Яника у Севастополі за рік до КРИМНЕНАШУ у віськовій прокуратурі за часів усіх головних діячів Яника з російським паспортами- від голови СБУ до міністра Оборони ...
04.12.2025 21:13 Ответить
Усі подальші сходинки кр"єного росту під кришею Козира - від "нагляду" за військми у військовій прокуратурі Західних Військ ( часи АТО - доречі, в якому стані там складувалися жевеліни трампа - не пам"ятаєте?) ) ...до голови податкової, а потім до голови держадмінітрації Києва, котрий хотів з"їсти Кличка, як Єрмак зї"в Труханова в Одесі.Та подавився .
Й потім ТАТАРОВ зробив його гепроКУРВОрором , котрий зазіхнув на НАБУ- подавився теж.
04.12.2025 21:21 Ответить
пацан на шпагаті - а на виході із супермаркета "каса"
04.12.2025 21:27 Ответить
а може зробити спробу 2 переподчинити НАБУ і САП тобі?
чи може по зеленому пузом на траву і хлебальник захлопнути?
вас там, крадіїв, не так помітно....
04.12.2025 21:15 Ответить
Фейсбучний прокурор? Це, щоб і вашим, і нашим?
04.12.2025 21:16 Ответить
Та ладно!Скажи що сфабрикували справу,команда була від Татарова,чи Єрмака?
04.12.2025 21:18 Ответить
підстилка єрмака обізвалась?
04.12.2025 21:18 Ответить
а ручкі так і чешуться в геніальнго прокурора який на 100% його.
це вже яка проворовата "геніальнoго прокурора"?
ну по рахунку так?
04.12.2025 21:20 Ответить
Але коаліція Єдності накрилась міднічтазом - бюджет проголосували за участі з опозиції лиш ОДНОГО ГОЛОСУ ГОЛОСА - уі останні раби мафії 246 голосів.
04.12.2025 21:23 Ответить
Щось не чутно Малюка. Який тоді розказував, що треба стріляти по працівникам НАБУ, якщо вони прийшли до тебе...
04.12.2025 21:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E&t=1s У помощника БУДАНОВА нашли $2 МЛН! ЧЕКАЛКИН: СБУ и ГУР начали борьбу из-за Ермака
04.12.2025 21:46 Ответить
Сашка Білого на них нема , треба було ще в 2014 їх всих передавить
04.12.2025 21:27 Ответить
💯% ПРАВДА ‼️❤️🇺🇦💪✊👌✌️🤝🫡👍🇺🇦❤️‼️
04.12.2025 21:31 Ответить
Це не генпрокурор, а проішаківське бидло.
04.12.2025 21:35 Ответить
Ця істота кравченко - персональна трьохкопійчана шлюха єрмака. і воно себе ще називає прокурором
04.12.2025 21:37 Ответить
Яка догодлива чинуша.
Нам заплачено - ми працюємо.
Закон до дупи.
04.12.2025 21:39 Ответить
Йде,хоч і повільно,деермакізація всієї країни.
Все,типу дестанілізації: "соціалізм з людським обличчям",або щось типу того.Самі себе не пере.ішають.
04.12.2025 21:40 Ответить
Карманный плакулол
04.12.2025 21:42 Ответить
перевзувся по шуріку )
04.12.2025 21:45 Ответить
 
 