Генпрокурор Кравченко о деле Магамедрасулова: Изменение меры пресечения - не оправдание

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о волне манипуляций, направленной против Офиса Генпрокурора и лично его. По его словам, отдельные публичные деятели пытаются создать "истерический фон" вокруг уголовного производства в отношении детектива НАБУ и его отца.

Об этом Кравченко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Факты по делу

Кравченко подчеркнул, что вокруг производства много эмоций и манипуляций, но факты остаются четкими:

производство зарегистрировано СБУ на основании материалов оперативников;

прокуроры признали доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием;

содержание под стражей избрано решением следственного судьи.

За 5 месяцев следствия проведен значительный объем работы, что уменьшило риски влияния подозреваемых на процесс — поэтому прокуроры обратились с ходатайством о смягчении меры пресечения.

Генпрокурор подчеркнул, что изменение меры пресечения не означает оправдание, а следствие продолжается до принятия решения судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Опровержение фейков

Кравченко опроверг заявления о якобы смене органа досудебного расследования:

никакого решения о передаче дела другому органу не принималось;

материалы временно истребованы для оценки хода расследования — это типичная процедура.

Соглашения с депутатом от запрещенной "ОПЗЖ"

Генпрокурор подтвердил существование соглашения, но пояснил, что его публикация пока невозможна из-за вопросов национальной безопасности.

В то же время он подчеркнул:

соглашение не содержит упоминаний о руководстве антикоррупционных органов;

не касается операции "Мидас";

отраженные факты касаются событий, произошедших задолго до нынешних процессов.

Давление на прокуратуру

По словам Кравченко, самые громкие обвинения звучат от подозреваемых и обвиняемых, что выглядит как попытка информационного давления на прокуратуру.

"Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит не как "борьба за правду". А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать", - написал генпрокурор.

Читайте также: Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО





Дело Магамедрасулова