Генпрокурор Кравченко про справу Магамедрасулова: Зміна запобіжного заходу - не виправдання
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про хвилю маніпуляцій, спрямовану проти Офісу Генпрокурора та особисто нього. За його словами, окремі публічні діячі намагаються створити "істеричний фон" навколо кримінального провадження щодо детектива НАБУ та його батька.
Про це Кравченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Факти у справі
Кравченко наголосив, що довкола провадження багато емоцій та маніпуляцій, водночас факти залишаються чіткими:
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провадження зареєстроване СБУ на підставі матеріалів оперативників;
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прокурори визнали докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом;
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тримання під вартою обрано рішенням слідчого судді.
За 5 місяців слідства проведено значний обсяг роботи, що зменшило ризики впливу підозрюваних на процес — тому прокурори звернулися із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу.
Генпрокурор наголосив, що зміна запобіжного заходу не означає виправдання, а слідство триває до ухвалення рішення судом.
Спростування фейків
Кравченко спростував заяви про нібито зміну органу досудового розслідування:
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жодного рішення про передання справи іншому органу не ухвалювалося;
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матеріали тимчасово витребувані для оцінки стану розслідування — це типова процедура.
Угоди з депутатом від забороненої "ОПЗЖ"
Генпрокурор підтвердив існування угоди, але пояснив, що її публікація наразі неможлива через питання національної безпеки.
Водночас він підкреслив:
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угода не містить згадок про керівництво антикорупційних органів;
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не стосується операції "Мідас";
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відображені факти стосуються подій, що сталися задовго до нинішніх процесів.
Тиск на прокуратуру
За словами Кравченка, найгучніші звинувачення лунають від підозрюваних та обвинувачених, що виглядає як спроба інформаційного тиску на прокуратуру.
"Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає не як "боротьба за правду". А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись "громадською думкою". Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати", - написав генпрокурор.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з під варти.
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Відповідати прийдеться усій групі осіб на посадах!! Ст. 28 ККУ, використання службового положення …. А тут ще і війна ****** проти України!!
Або Вільна Україна, без ****** і зелупнів, або концТабори ГУЛАГУ2 для Українців, на мордовії!! Усе інше то робота на ******!! На ТОТ ОРДЛО і Криму це уже знають!! Найбільші втрати **********, з 2014 року, це за рахунок отих орків, з ТОТ ОРДЛО!
Й потім ТАТАРОВ зробив його гепроКУРВОрором , котрий зазіхнув на НАБУ- подавився теж.
чи може по зеленому пузом на траву і хлебальник захлопнути?
вас там, крадіїв, не так помітно....
це вже яка проворовата "геніальнoго прокурора"?
ну по рахунку так?
Нам заплачено - ми працюємо.
Закон до дупи.
Все,типу дестанілізації: "соціалізм з людським обличчям",або щось типу того.Самі себе не пере.ішають.
Бажано разом з Зеленським, щоб ні у кого не було сумніву, хто насправді замовник цього фарсу з фейковими звинуваченнями детективу НАБУ.
можна впарити любе.
Бо стопроцентного стало мало і довелось міняти,поки на стоодинпроцентного не вийшли.