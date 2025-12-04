Генпрокурор Кравченко про справу Магамедрасулова: Зміна запобіжного заходу - не виправдання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про хвилю маніпуляцій, спрямовану проти Офісу Генпрокурора та особисто нього. За його словами, окремі публічні діячі намагаються створити "істеричний фон" навколо кримінального провадження щодо детектива НАБУ та його батька.

Про це Кравченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Факти у справі

Кравченко наголосив, що довкола провадження багато емоцій та маніпуляцій, водночас факти залишаються чіткими:

провадження зареєстроване СБУ на підставі матеріалів оперативників;

прокурори визнали докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом;

тримання під вартою обрано рішенням слідчого судді.

За 5 місяців слідства проведено значний обсяг роботи, що зменшило ризики впливу підозрюваних на процес — тому прокурори звернулися із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу.

Генпрокурор наголосив, що зміна запобіжного заходу не означає виправдання, а слідство триває до ухвалення рішення судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спростування фейків

Кравченко спростував заяви про нібито зміну органу досудового розслідування:

жодного рішення про передання справи іншому органу не ухвалювалося;

матеріали тимчасово витребувані для оцінки стану розслідування — це типова процедура.

Угоди з депутатом від забороненої "ОПЗЖ"

Генпрокурор підтвердив існування угоди, але пояснив, що її публікація наразі неможлива через питання національної безпеки.

Водночас він підкреслив:

угода не містить згадок про керівництво антикорупційних органів;

не стосується операції "Мідас";

відображені факти стосуються подій, що сталися задовго до нинішніх процесів.

Тиск на прокуратуру

За словами Кравченка, найгучніші звинувачення лунають від підозрюваних та обвинувачених, що виглядає як спроба інформаційного тиску на прокуратуру.

"Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає не як "боротьба за правду". А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись "громадською думкою". Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати", - написав генпрокурор.

Також читайте: Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО





Справа Магамедрасулова