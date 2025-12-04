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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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Генпрокурор Кравченко про справу Магамедрасулова: Зміна запобіжного заходу - не виправдання

генпрокурор Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про хвилю маніпуляцій, спрямовану проти Офісу Генпрокурора та особисто нього. За його словами, окремі публічні діячі намагаються створити "істеричний фон" навколо кримінального провадження щодо детектива НАБУ та його батька.

Про це Кравченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Факти у справі

Кравченко наголосив, що довкола провадження багато емоцій та маніпуляцій, водночас факти залишаються чіткими:

  • провадження зареєстроване СБУ на підставі матеріалів оперативників;

  • прокурори визнали докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом;

  • тримання під вартою обрано рішенням слідчого судді.

За 5 місяців слідства проведено значний обсяг роботи, що зменшило ризики впливу підозрюваних на процес — тому прокурори звернулися із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу.

Генпрокурор наголосив, що зміна запобіжного заходу не означає виправдання, а слідство триває до ухвалення рішення судом.

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Спростування фейків

Кравченко спростував заяви про нібито зміну органу досудового розслідування:

  • жодного рішення про передання справи іншому органу не ухвалювалося;

  • матеріали тимчасово витребувані для оцінки стану розслідування — це типова процедура.

Угоди з депутатом від забороненої "ОПЗЖ"

Генпрокурор підтвердив існування угоди, але пояснив, що її публікація наразі неможлива через питання національної безпеки.
Водночас він підкреслив:

  • угода не містить згадок про керівництво антикорупційних органів;

  • не стосується операції "Мідас";

  • відображені факти стосуються подій, що сталися задовго до нинішніх процесів.

Тиск на прокуратуру

За словами Кравченка, найгучніші звинувачення лунають від підозрюваних та обвинувачених, що виглядає як спроба інформаційного тиску на прокуратуру.

"Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає не як "боротьба за правду". А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись "громадською думкою". Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати", - написав генпрокурор.

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Кравченко допис
Кравченко допис

Справа Магамедрасулова

Автор: 

Кравченко Руслан (205) Офіс Генпрокурора (3934) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+19
генпрокурворвище ОСОБИСТА БЛДОТА ЄРМАКА- завербований ще зя Яника у Севастополі за рік до КРИМНЕНАШУ у віськовій прокуратурі за часів усіх головних діячів Яника з російським паспортами- від голови СБУ до міністра Оборони ...
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04.12.2025 21:13 Відповісти
+18
Пора! Ти уже все сказав і зробив! Залишилося не так багато зробити - на вихід....
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04.12.2025 21:13 Відповісти
+14
Усі подальші сходинки кр"єного росту під кришею Козира - від "нагляду" за військми у військовій прокуратурі Західних Військ ( часи АТО - доречі, в якому стані там складувалися жевеліни трампа - не пам"ятаєте?) ) ...до голови податкової, а потім до голови держадмінітрації Києва, котрий хотів з"їсти Кличка, як Єрмак зї"в Труханова в Одесі.Та подавився .
Й потім ТАТАРОВ зробив його гепроКУРВОрором , котрий зазіхнув на НАБУ- подавився теж.
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04.12.2025 21:21 Відповісти
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Пора! Ти уже все сказав і зробив! Залишилося не так багато зробити - на вихід....
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04.12.2025 21:13 Відповісти
Генпрокурор знає, що ОСОБИСТО гадив Україні за командами єрмака - зеленського - КабМіндічів, тільки заради сидіння на посаді!!
Відповідати прийдеться усій групі осіб на посадах!! Ст. 28 ККУ, використання службового положення …. А тут ще і війна ****** проти України!!
Або Вільна Україна, без ****** і зелупнів, або концТабори ГУЛАГУ2 для Українців, на мордовії!! Усе інше то робота на ******!! На ТОТ ОРДЛО і Криму це уже знають!! Найбільші втрати **********, з 2014 року, це за рахунок отих орків, з ТОТ ОРДЛО!
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04.12.2025 21:29 Відповісти
генпрокурворвище ОСОБИСТА БЛДОТА ЄРМАКА- завербований ще зя Яника у Севастополі за рік до КРИМНЕНАШУ у віськовій прокуратурі за часів усіх головних діячів Яника з російським паспортами- від голови СБУ до міністра Оборони ...
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04.12.2025 21:13 Відповісти
Усі подальші сходинки кр"єного росту під кришею Козира - від "нагляду" за військми у військовій прокуратурі Західних Військ ( часи АТО - доречі, в якому стані там складувалися жевеліни трампа - не пам"ятаєте?) ) ...до голови податкової, а потім до голови держадмінітрації Києва, котрий хотів з"їсти Кличка, як Єрмак зї"в Труханова в Одесі.Та подавився .
Й потім ТАТАРОВ зробив його гепроКУРВОрором , котрий зазіхнув на НАБУ- подавився теж.
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04.12.2025 21:21 Відповісти
пацан на шпагаті - а на виході із супермаркета "каса"
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04.12.2025 21:27 Відповісти
а може зробити спробу 2 переподчинити НАБУ і САП тобі?
чи може по зеленому пузом на траву і хлебальник захлопнути?
вас там, крадіїв, не так помітно....
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04.12.2025 21:15 Відповісти
Фейсбучний прокурор? Це, щоб і вашим, і нашим?
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04.12.2025 21:16 Відповісти
Та ладно!Скажи що сфабрикували справу,команда була від Татарова,чи Єрмака?
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04.12.2025 21:18 Відповісти
підстилка єрмака обізвалась?
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04.12.2025 21:18 Відповісти
а ручкі так і чешуться в геніальнго прокурора який на 100% його.
це вже яка проворовата "геніальнoго прокурора"?
ну по рахунку так?
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04.12.2025 21:20 Відповісти
Але коаліція Єдності накрилась міднічтазом - бюджет проголосували за участі з опозиції лиш ОДНОГО ГОЛОСУ ГОЛОСА - уі останні раби мафії 246 голосів.
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04.12.2025 21:23 Відповісти
Щось не чутно Малюка. Який тоді розказував, що треба стріляти по працівникам НАБУ, якщо вони прийшли до тебе...
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04.12.2025 21:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E&t=1s У помощника БУДАНОВА нашли $2 МЛН! ЧЕКАЛКИН: СБУ и ГУР начали борьбу из-за Ермака
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04.12.2025 21:46 Відповісти
Сашка Білого на них нема , треба було ще в 2014 їх всих передавить
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04.12.2025 21:27 Відповісти
💯% ПРАВДА ‼️❤️🇺🇦💪✊👌✌️🤝🫡👍🇺🇦❤️‼️
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04.12.2025 21:31 Відповісти
Це не генпрокурор, а проішаківське бидло.
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04.12.2025 21:35 Відповісти
Ця істота кравченко - персональна трьохкопійчана шлюха єрмака. і воно себе ще називає прокурором
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04.12.2025 21:37 Відповісти
Яка догодлива чинуша.
Нам заплачено - ми працюємо.
Закон до дупи.
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04.12.2025 21:39 Відповісти
Йде,хоч і повільно,деермакізація всієї країни.
Все,типу дестанілізації: "соціалізм з людським обличчям",або щось типу того.Самі себе не пере.ішають.
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04.12.2025 21:40 Відповісти
Карманный плакулол
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04.12.2025 21:42 Відповісти
перевзувся по шуріку )
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04.12.2025 21:45 Відповісти
Цей прокурорчик тупий як валянок. Гнати підсрачниками козявку єрмаківську.
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04.12.2025 22:47 Відповісти
Давай, курво, закопуй себе ще глибше.
Бажано разом з Зеленським, щоб ні у кого не було сумніву, хто насправді замовник цього фарсу з фейковими звинуваченнями детективу НАБУ.
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04.12.2025 23:05 Відповісти
Ця зелена шобла, реально думає що українці дебіли і
можна впарити любе.
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04.12.2025 23:07 Відповісти
Цей навіть не стопроцентний,стоодинпроцентний.
Бо стопроцентного стало мало і довелось міняти,поки на стоодинпроцентного не вийшли.
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04.12.2025 23:34 Відповісти
Постійно Генпрокурор не бачить шторму корупції в прокуратурі та обслуговування політичних замовлень. Лише згадка про це викликає у нього істерію. Кравченко правий, що прокуратура не працює під тиском закону, а лише за гроші та відкати. Звичайно рішення про переслідування приймаються не в «кабінетах громадських діячів» а в кабінетах Алі-Баби і Карлсона 95. І звичайно ж прокурорське хамство в обрані запобіжного заходу було вгамовано не через публічний осуд, а так із прокурорської жалості . А будь-які спростування з боку підозрюваних це ні в якому випадку не «боротьба за правду» це тиск на прокурорів бо хіба ж можна допустити думку що підозра надумана чи замовна, прокурор же завжди правий. І така переконаність прокурора це не тиск і маніпуляція, це його особисте розуміння суті кримінального процесу: якщо є підозра то людина вже злочинець. В голові цього Генпрокурора повний совок.
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05.12.2025 06:00 Відповісти
Зєлю геть. Вибори(Залужного). Повне перезавантаження влади разом з усіма засраними прокурорами, суддями, силовиками, нардепами...
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05.12.2025 06:54 Відповісти
 
 