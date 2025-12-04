Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Активіст та голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував у соцмережі фото камери, в якій, за його словами, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провів п’ять місяців під вартою.

На світлинах видно невелике приміщення з вузькими ліжками, старими речами та розкиданими побутовими предметами, а також забруднений туалет із сильно зношеним покриттям, пошкодженою плиткою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У своєму дописі Шабунін заявив, що, на його думку, справа проти Магамедрасулова була сфальсифікована і що відповідальність за це лежить на чинному генеральному прокуророві Русланові Кравченко.

Шабунін також зазначив, що, попри численні заклики депутатів звільнити детектива, жоден із них не зареєстрував постанову про відставку генпрокурора.

Читайте також: Кравченко завтра проверне схему з апеляцією детектива Магамедрасулова, щоб бути "благородним" генпрокурором, - Шабунін

Шабунін стверджує, що парламенту вигідний нинішній керівник Офісу Генпрокурора. Окремо активіст наголошує, що відповідальність за призначення генпрокурора лежить на президентові.

Фото камери, в якій Магамедрасулов провів пʼять місяців

Дивіться: Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справа Магамедрасулова