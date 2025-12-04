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Новини Фото Справа Руслана Магамедрасулова
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Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Активіст та голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував у соцмережі фото камери, в якій, за його словами, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провів п’ять місяців під вартою.

На світлинах видно невелике приміщення з вузькими ліжками, старими речами та розкиданими побутовими предметами, а також забруднений туалет із сильно зношеним покриттям, пошкодженою плиткою, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У своєму дописі Шабунін заявив, що, на його думку, справа проти Магамедрасулова була сфальсифікована і що відповідальність за це лежить на чинному генеральному прокуророві Русланові Кравченко.

Шабунін також зазначив, що, попри численні заклики депутатів звільнити детектива, жоден із них не зареєстрував постанову про відставку генпрокурора.

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Шабунін стверджує, що парламенту вигідний нинішній керівник Офісу Генпрокурора. Окремо активіст наголошує, що відповідальність за призначення генпрокурора лежить на президентові.

Фото камери, в якій Магамедрасулов провів пʼять місяців

камера СІЗО

Дивіться: Детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справа Магамедрасулова

Автор: 

НАБУ (5748) Київ (20916) СІЗО (751) Шабунін Віталій (666) ЦПК Центр протидії корупції (343) Офіс Генпрокурора (3934) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+62
Желательно потом постараться обеспечить такие-же самые условия для Зеленского, Ермака, Татарова, Малюка и Кравченка. Чтобы другим не повадно было.
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04.12.2025 12:36 Відповісти
+48
Як би оце подивитися камеру Коломойського?)
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04.12.2025 12:36 Відповісти
+45
Дуже хочеться побачити в цій камері Боневтіка Яжнелоховича мені 43 рочкі
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04.12.2025 12:36 Відповісти
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Як би оце подивитися камеру Коломойського?)
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04.12.2025 12:36 Відповісти
В Буковеле или в Гуте?
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04.12.2025 12:37 Відповісти
Так це ще ментівський люкс, прості арештанти сидять в набагато гірших умовах, Шабунін просто ще не знає, бо не сидів.
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04.12.2025 12:58 Відповісти
https://24tv.ua/odesa/malyuska-pokazav-platni-kameri-odeskomu-novini-odesi-sogodni_n1388590 Малюська показав платні камери в Одеському СІЗО: фото і ціни зручностей
щось такого плану

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04.12.2025 12:39 Відповісти
Я дико извиняюсь, а море из окна видно?
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04.12.2025 20:05 Відповісти
і камери полонених також
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04.12.2025 12:48 Відповісти
Желательно потом постараться обеспечить такие-же самые условия для Зеленского, Ермака, Татарова, Малюка и Кравченка. Чтобы другим не повадно было.
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04.12.2025 12:36 Відповісти
И все их в одну такую камеру
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04.12.2025 12:52 Відповісти
Цікаво, кого з них зроблять дівчинкою?
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04.12.2025 13:11 Відповісти
Того, который и сейчас у них дівчинка
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04.12.2025 13:47 Відповісти
я проти...їх треба одразу розстріляти...
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04.12.2025 15:08 Відповісти
Дуже хочеться побачити в цій камері Боневтіка Яжнелоховича мені 43 рочкі
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04.12.2025 12:36 Відповісти
Фінская сантєхніка
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04.12.2025 12:38 Відповісти
І зразу слізно попросив вибачення, що активно посприяв проходу такої влади.
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04.12.2025 12:39 Відповісти
Блин, то Шабунин не был в палатах хирургического отделения больницы скорой помощи в Киеве. Я отлежал там месяц. Вспоминать страшно. Но врачу спасибо.
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04.12.2025 12:43 Відповісти
малюська ти де?
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04.12.2025 12:44 Відповісти
я впевнений що такі ганебні камери спеціально залишили для "найулюбленіших" ворогів
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04.12.2025 15:09 Відповісти
а ти виходить счастливий урюк?
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04.12.2025 13:13 Відповісти
Треба показати ще в яких умовах НА "Фронті"зараз перебуває Єрмак...та інші відпущені під заставу міністри - корупціонери!! Не кажучи про Крупу і прокурорів - інвалідів!! Слава Гаранту,що хош Міндич у теплих краях під "санкціями" аж на ТРИ РОКИ!!!
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04.12.2025 13:18 Відповісти
А чому лише куточок камери ? Покажіть всю панораму .
І до речі - за порядок в помешканні відповідає САМ мешканець !
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04.12.2025 14:05 Відповісти
Він мав за всіма прибирати? Ви так робили, коли сиділи?

"невелике приміщення з вузькиМИ ліжкаМИ, старими речами та розкиданими побутовими предметами"

Джерело: https://censor.net/ua/p3588619
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04.12.2025 14:17 Відповісти
..цей д1тякт1в магамед сид1в ОДИН...( позорище розв1в..(
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05.12.2025 02:38 Відповісти
кр1м того,- якби такий порядок хати був у простого з\к - того б забили б як мамонта..)
а до цього й не заглядували..- корм=ресторан..)
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05.12.2025 02:42 Відповісти
Вистібнули з камери на допит, а за ним шмон. Арештант щойно отримав кабанчика, тому так
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10.12.2025 13:38 Відповісти
А у тих хто в цiй камерi руки з сраки?
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04.12.2025 16:10 Відповісти
***... а шо срач прибрати не можна? руки не працюють?

до речі... краще так ніж у камері на 13 людей,
де ще й усі ніщеброди, нікому кабана не засилають...

це як пощастить, я сидів на лукьяні недовго,
але з телеком інтернетом бойлером та індукціонною плитою
були багаті сидельці мабуть, пахан був аферіст
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07.12.2025 08:29 Відповісти
 
 