Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО
Активіст та голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував у соцмережі фото камери, в якій, за його словами, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провів п’ять місяців під вартою.
На світлинах видно невелике приміщення з вузькими ліжками, старими речами та розкиданими побутовими предметами, а також забруднений туалет із сильно зношеним покриттям, пошкодженою плиткою, повідомляє Цензор.НЕТ.
У своєму дописі Шабунін заявив, що, на його думку, справа проти Магамедрасулова була сфальсифікована і що відповідальність за це лежить на чинному генеральному прокуророві Русланові Кравченко.
Шабунін також зазначив, що, попри численні заклики депутатів звільнити детектива, жоден із них не зареєстрував постанову про відставку генпрокурора.
Шабунін стверджує, що парламенту вигідний нинішній керівник Офісу Генпрокурора. Окремо активіст наголошує, що відповідальність за призначення генпрокурора лежить на президентові.
Фото камери, в якій Магамедрасулов провів пʼять місяців
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
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щось такого плану
І до речі - за порядок в помешканні відповідає САМ мешканець !
"невелике приміщення з вузькиМИ ліжкаМИ, старими речами та розкиданими побутовими предметами"
Джерело: https://censor.net/ua/p3588619
а до цього й не заглядували..- корм=ресторан..)
до речі... краще так ніж у камері на 13 людей,
де ще й усі ніщеброди, нікому кабана не засилають...
це як пощастить, я сидів на лукьяні недовго,
але з телеком інтернетом бойлером та індукціонною плитою
були багаті сидельці мабуть, пахан був аферіст