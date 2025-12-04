Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО
Активист и глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал в соцсети фото камеры, в которой, по его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провел пять месяцев под стражей.
На фотографиях видно небольшое помещение с узкими кроватями, старыми вещами и разбросанными бытовыми предметами, а также загрязненный туалет с сильно изношенным покрытием, поврежденной плиткой, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем посте Шабунин заявил, что, по его мнению, дело против Магамедрасулова было сфальсифицировано и что ответственность за это лежит на действующем генеральном прокуроре Руслане Кравченко.
Шабунин также отметил, что, несмотря на многочисленные призывы депутатов уволить детектива, ни один из них не зарегистрировал постановление об отставке генпрокурора.
Шабунин утверждает, что парламенту выгоден нынешний руководитель Офиса Генпрокурора. Отдельно активист отмечает, что ответственность за назначение генпрокурора лежит на президенте.
Фото камеры, в которой Магамедрасулов провел пять месяцев
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
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щось такого плану
І до речі - за порядок в помешканні відповідає САМ мешканець !
"невелике приміщення з вузькиМИ ліжкаМИ, старими речами та розкиданими побутовими предметами"
Джерело: https://censor.net/ua/p3588619
а до цього й не заглядували..- корм=ресторан..)
до речі... краще так ніж у камері на 13 людей,
де ще й усі ніщеброди, нікому кабана не засилають...
це як пощастить, я сидів на лукьяні недовго,
але з телеком інтернетом бойлером та індукціонною плитою
були багаті сидельці мабуть, пахан був аферіст