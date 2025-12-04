Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Активист и глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал в соцсети фото камеры, в которой, по его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провел пять месяцев под стражей.

На фотографиях видно небольшое помещение с узкими кроватями, старыми вещами и разбросанными бытовыми предметами, а также загрязненный туалет с сильно изношенным покрытием, поврежденной плиткой, сообщает Цензор.НЕТ.

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В своем посте Шабунин заявил, что, по его мнению, дело против Магамедрасулова было сфальсифицировано и что ответственность за это лежит на действующем генеральном прокуроре Руслане Кравченко.

Шабунин также отметил, что, несмотря на многочисленные призывы депутатов уволить детектива, ни один из них не зарегистрировал постановление об отставке генпрокурора.

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Шабунин утверждает, что парламенту выгоден нынешний руководитель Офиса Генпрокурора. Отдельно активист отмечает, что ответственность за назначение генпрокурора лежит на президенте.

Фото камеры, в которой Магамедрасулов провел пять месяцев

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Дело Магамедрасулова