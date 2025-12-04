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Новости Фото Дело Руслана Магамедрасулова
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Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Активист и глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал в соцсети фото камеры, в которой, по его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провел пять месяцев под стражей.

На фотографиях видно небольшое помещение с узкими кроватями, старыми вещами и разбросанными бытовыми предметами, а также загрязненный туалет с сильно изношенным покрытием, поврежденной плиткой, сообщает Цензор.НЕТ.

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В своем посте Шабунин заявил, что, по его мнению, дело против Магамедрасулова было сфальсифицировано и что ответственность за это лежит на действующем генеральном прокуроре Руслане Кравченко.

Шабунин также отметил, что, несмотря на многочисленные призывы депутатов уволить детектива, ни один из них не зарегистрировал постановление об отставке генпрокурора.

Читайте также: Кравченко завтра провернет схему с апелляцией детектива Магамедрасулова, чтобы быть "благородным" генпрокурором, - Шабунин

Шабунин утверждает, что парламенту выгоден нынешний руководитель Офиса Генпрокурора. Отдельно активист отмечает, что ответственность за назначение генпрокурора лежит на президенте.

Фото камеры, в которой Магамедрасулов провел пять месяцев

камера СИЗО

Смотрите: Детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дело Магамедрасулова

Автор: 

НАБУ (4850) Киев (26493) СИЗО (1362) Шабунин Виталий (668) Центр противодействия коррупции (325) Офис Генпрокурора (3154) Магамедрасулов (88)
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Топ комментарии
+62
Желательно потом постараться обеспечить такие-же самые условия для Зеленского, Ермака, Татарова, Малюка и Кравченка. Чтобы другим не повадно было.
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04.12.2025 12:36 Ответить
+48
Як би оце подивитися камеру Коломойського?)
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04.12.2025 12:36 Ответить
+45
Дуже хочеться побачити в цій камері Боневтіка Яжнелоховича мені 43 рочкі
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04.12.2025 12:36 Ответить
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Як би оце подивитися камеру Коломойського?)
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04.12.2025 12:36 Ответить
В Буковеле или в Гуте?
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04.12.2025 12:37 Ответить
Так це ще ментівський люкс, прості арештанти сидять в набагато гірших умовах, Шабунін просто ще не знає, бо не сидів.
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04.12.2025 12:58 Ответить
https://24tv.ua/odesa/malyuska-pokazav-platni-kameri-odeskomu-novini-odesi-sogodni_n1388590 Малюська показав платні камери в Одеському СІЗО: фото і ціни зручностей
щось такого плану

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04.12.2025 12:39 Ответить
Я дико извиняюсь, а море из окна видно?
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04.12.2025 20:05 Ответить
і камери полонених також
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04.12.2025 12:48 Ответить
Желательно потом постараться обеспечить такие-же самые условия для Зеленского, Ермака, Татарова, Малюка и Кравченка. Чтобы другим не повадно было.
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04.12.2025 12:36 Ответить
И все их в одну такую камеру
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04.12.2025 12:52 Ответить
Цікаво, кого з них зроблять дівчинкою?
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04.12.2025 13:11 Ответить
Того, который и сейчас у них дівчинка
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04.12.2025 13:47 Ответить
я проти...їх треба одразу розстріляти...
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04.12.2025 15:08 Ответить
Дуже хочеться побачити в цій камері Боневтіка Яжнелоховича мені 43 рочкі
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04.12.2025 12:36 Ответить
Фінская сантєхніка
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04.12.2025 12:38 Ответить
І зразу слізно попросив вибачення, що активно посприяв проходу такої влади.
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04.12.2025 12:39 Ответить
Блин, то Шабунин не был в палатах хирургического отделения больницы скорой помощи в Киеве. Я отлежал там месяц. Вспоминать страшно. Но врачу спасибо.
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04.12.2025 12:43 Ответить
малюська ти де?
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04.12.2025 12:44 Ответить
я впевнений що такі ганебні камери спеціально залишили для "найулюбленіших" ворогів
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04.12.2025 15:09 Ответить
а ти виходить счастливий урюк?
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04.12.2025 13:13 Ответить
Треба показати ще в яких умовах НА "Фронті"зараз перебуває Єрмак...та інші відпущені під заставу міністри - корупціонери!! Не кажучи про Крупу і прокурорів - інвалідів!! Слава Гаранту,що хош Міндич у теплих краях під "санкціями" аж на ТРИ РОКИ!!!
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04.12.2025 13:18 Ответить
А чому лише куточок камери ? Покажіть всю панораму .
І до речі - за порядок в помешканні відповідає САМ мешканець !
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04.12.2025 14:05 Ответить
Він мав за всіма прибирати? Ви так робили, коли сиділи?

"невелике приміщення з вузькиМИ ліжкаМИ, старими речами та розкиданими побутовими предметами"

Джерело: https://censor.net/ua/p3588619
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04.12.2025 14:17 Ответить
..цей д1тякт1в магамед сид1в ОДИН...( позорище розв1в..(
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05.12.2025 02:38 Ответить
кр1м того,- якби такий порядок хати був у простого з\к - того б забили б як мамонта..)
а до цього й не заглядували..- корм=ресторан..)
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05.12.2025 02:42 Ответить
Вистібнули з камери на допит, а за ним шмон. Арештант щойно отримав кабанчика, тому так
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10.12.2025 13:38 Ответить
А у тих хто в цiй камерi руки з сраки?
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04.12.2025 16:10 Ответить
***... а шо срач прибрати не можна? руки не працюють?

до речі... краще так ніж у камері на 13 людей,
де ще й усі ніщеброди, нікому кабана не засилають...

це як пощастить, я сидів на лукьяні недовго,
але з телеком інтернетом бойлером та індукціонною плитою
були багаті сидельці мабуть, пахан був аферіст
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07.12.2025 08:29 Ответить
 
 