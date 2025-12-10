Лубинец рассказал, что его офис проводил проверку условий содержания Магамедрасулова: Установили нарушение прав

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что его офис проводил проверку условий содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, освобожденного из-под ареста 3 декабря.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Установлено нарушение прав

Лубинец рассказал, что его офис получил официальное обращение от Руслана Магомедрасулова и его отца 11 сентября.

"Через несколько дней направил отдельную мониторинговую группу в место, где их содержали. Мы провели конфиденциальное общение. Они не жаловались на условия содержания, но мы установили нарушение прав", - рассказал Лубинец.

В камере были проблемы с "воздухом и светом"

По словам Лубинца, камера, в которой содержали детектива, не была оборудована необходимыми вещами, а также были "большие проблемы с воздухом и светом".

"Только на следующий день место содержания привели в порядок, поменяли окно и починили свет", - рассказал уполномоченный.

Напомним, что ранее глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал в соцсети фото камеры, в которой, по его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провел пять месяцев под стражей.

Дело Магамедрасулова

