Лубинец рассказал, что его офис проводил проверку условий содержания Магамедрасулова: Установили нарушение прав
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что его офис проводил проверку условий содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, освобожденного из-под ареста 3 декабря.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Установлено нарушение прав
Лубинец рассказал, что его офис получил официальное обращение от Руслана Магомедрасулова и его отца 11 сентября.
"Через несколько дней направил отдельную мониторинговую группу в место, где их содержали. Мы провели конфиденциальное общение. Они не жаловались на условия содержания, но мы установили нарушение прав", - рассказал Лубинец.
В камере были проблемы с "воздухом и светом"
По словам Лубинца, камера, в которой содержали детектива, не была оборудована необходимыми вещами, а также были "большие проблемы с воздухом и светом".
"Только на следующий день место содержания привели в порядок, поменяли окно и починили свет", - рассказал уполномоченный.
- Напомним, что ранее глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал в соцсети фото камеры, в которой, по его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов провел пять месяцев под стражей.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
